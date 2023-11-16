https://ukraina.ru/20231116/1051092742.html

Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович

Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович - 16.11.2023 Украина.ру

Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 16.11.2023

2023-11-16T18:47

2023-11-16T18:47

2023-11-16T18:47

видео

станислав митрахович

нефть

нефтегаздобыча

газ

российский газ

энергетика

бензин

топливо

сша

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, а также рассказал о последствиях снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива и санкций США против "Арктик СПГ-2": 00:40 - Ситуация на мировом рынке нефти; 03:12 - Последствия возможных санкций против СПб биржи; 05:09 - Санкции США против "Арктик СПГ-2"; 08:35 - Последствия отказа от российской нефти; 11:17 – Глобальная взаимозависимость экономик мира; 13:06 - Снятие запрета на экспорт бензина: каковы последствия? #Митрахович #нефть #газ #энергетика #дизель #бензин #топливо #США #ЕС #Россия #Украина #СВО #санкции #биржа #эмбарго

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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