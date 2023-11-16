https://ukraina.ru/20231116/1051092742.html
Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович
Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович - 16.11.2023 Украина.ру
Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру... Украина.ру, 16.11.2023
2023-11-16T18:47
2023-11-16T18:47
2023-11-16T18:47
видео
станислав митрахович
нефть
нефтегаздобыча
газ
российский газ
энергетика
бензин
топливо
сша
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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, а также рассказал о последствиях снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива и санкций США против "Арктик СПГ-2": 00:40 - Ситуация на мировом рынке нефти; 03:12 - Последствия возможных санкций против СПб биржи; 05:09 - Санкции США против "Арктик СПГ-2"; 08:35 - Последствия отказа от российской нефти; 11:17 – Глобальная взаимозависимость экономик мира; 13:06 - Снятие запрета на экспорт бензина: каковы последствия? #Митрахович #нефть #газ #энергетика #дизель #бензин #топливо #США #ЕС #Россия #Украина #СВО #санкции #биржа #эмбарго
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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видео, станислав митрахович, нефть, нефтегаздобыча, газ, российский газ, энергетика, бензин, топливо, сша, ес, россия, украина, сво, антироссийские санкции, биржа, эмбарго, спг, видео
Видео, Станислав Митрахович, нефть, Нефтегаздобыча, газ, российский газ, энергетика, Бензин, топливо, США, ЕС, Россия, Украина, СВО, антироссийские санкции, биржа, Эмбарго, СПГ
Фатальная ошибка: чем для Запада стал отказ от нефти из России и кто сейчас в зоне риска- Митрахович
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию на мировом рынке нефти, а также рассказал о последствиях снятия запрета на экспорт российского дизельного топлива и санкций США против "Арктик СПГ-2":
00:40 - Ситуация на мировом рынке нефти;
03:12 - Последствия возможных санкций против СПб биржи;
05:09 - Санкции США против "Арктик СПГ-2";
08:35 - Последствия отказа от российской нефти;
11:17 – Глобальная взаимозависимость экономик мира;
13:06 - Снятие запрета на экспорт бензина: каковы последствия?