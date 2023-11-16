https://ukraina.ru/20231116/1051090991.html

Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион

Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион - 16.11.2023 Украина.ру

Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины до 15 декабря проведёт внеплановую проверку деятельности телеканала, активно продвигавшего экстремистский дискурс скандально известной активистки Ирины Фарион

2023-11-16T17:49

2023-11-16T17:49

2023-11-16T17:49

новости

новости украины

нацсовет

дискриминация

экстремизм

экстремисты

русофобия

сми

украинские сми

информационная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/07/1050830076_0:48:946:580_1920x0_80_0_0_747ecbe7e8e6f77072ca97fa9452a950.png.webp

Нацсовет принял решение о проверке на своём заседании после того, как в отношении Фарион было возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК Украины. Формальным поводом для уголовного дела стали заявления фигурантки в телеинтервью. Обращения в Нацсовет направили омбудсмен и СБУ.В очередном скандальном интервью бывшая коммунистка, а в последние годы – радикальная националистка Фарион позволила себе дискриминационные высказывания в отношении украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ на передовой услышали активистку и подняли закономерные вопросы перед компетентными госорганами в Киеве.

https://ukraina.ru/20231115/1051058700.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, нацсовет, дискриминация, экстремизм, экстремисты, русофобия, сми, украинские сми, информационная война, всу, сбу, украинский неонацизм, украинские националисты, ирина фарион