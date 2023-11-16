Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион - 16.11.2023 Украина.ру
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Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион - 16.11.2023 Украина.ру
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины до 15 декабря проведёт внеплановую проверку деятельности телеканала, активно продвигавшего экстремистский дискурс скандально известной активистки Ирины Фарион
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
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Нацсовет принял решение о проверке на своём заседании после того, как в отношении Фарион было возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК Украины. Формальным поводом для уголовного дела стали заявления фигурантки в телеинтервью. Обращения в Нацсовет направили омбудсмен и СБУ.В очередном скандальном интервью бывшая коммунистка, а в последние годы – радикальная националистка Фарион позволила себе дискриминационные высказывания в отношении украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ на передовой услышали активистку и подняли закономерные вопросы перед компетентными госорганами в Киеве.
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новости, новости украины, нацсовет, дискриминация, экстремизм, экстремисты, русофобия, сми, украинские сми, информационная война, всу, сбу, украинский неонацизм, украинские националисты, ирина фарион
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Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион

17:49 16.11.2023
 
© topwar.ru
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины до 15 декабря проведёт внеплановую проверку деятельности телеканала, активно продвигавшего экстремистский дискурс скандально известной активистки Ирины Фарион
Нацсовет принял решение о проверке на своём заседании после того, как в отношении Фарион было возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК Украины. Формальным поводом для уголовного дела стали заявления фигурантки в телеинтервью. Обращения в Нацсовет направили омбудсмен и СБУ.
В очередном скандальном интервью бывшая коммунистка, а в последние годы – радикальная националистка Фарион позволила себе дискриминационные высказывания в отношении украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ на передовой услышали активистку и подняли закономерные вопросы перед компетентными госорганами в Киеве.
Ирина Фарион
Вчера, 18:15
СБУ завела дело на русофобку Фарион. Нардеп удивлёнСБУ начала уголовное производство в отношении Ирины Фарион, известной крайне резкими и оскорбительными заявлениями. Назначены экспертизы по высказываниям и публикациям фигурантки, сообщает украинская спецслужба
 
НовостиНовости УкраиныНацсоветдискриминацияэкстремизмэкстремистыРусофобияСМИукраинские СМИинформационная войнаВСУСБУукраинский неонацизмукраинские националистыИрина Фарион
 
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