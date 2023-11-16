https://ukraina.ru/20231116/1051090991.html
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион - 16.11.2023 Украина.ру
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины до 15 декабря проведёт внеплановую проверку деятельности телеканала, активно продвигавшего экстремистский дискурс скандально известной активистки Ирины Фарион
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
2023-11-16T17:49
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Нацсовет принял решение о проверке на своём заседании после того, как в отношении Фарион было возбуждено уголовное дело по четырём статьям УК Украины. Формальным поводом для уголовного дела стали заявления фигурантки в телеинтервью. Обращения в Нацсовет направили омбудсмен и СБУ.В очередном скандальном интервью бывшая коммунистка, а в последние годы – радикальная националистка Фарион позволила себе дискриминационные высказывания в отношении украинских военнослужащих. Солдаты ВСУ на передовой услышали активистку и подняли закономерные вопросы перед компетентными госорганами в Киеве.
https://ukraina.ru/20231115/1051058700.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости, Новости Украины, Нацсовет, дискриминация, экстремизм, экстремисты, Русофобия, СМИ, украинские СМИ, информационная война, ВСУ, СБУ, украинский неонацизм, украинские националисты, Ирина Фарион
Украинский телеканал внепланово проверят из-за уголовного дела Фарион
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины до 15 декабря проведёт внеплановую проверку деятельности телеканала, активно продвигавшего экстремистский дискурс скандально известной активистки Ирины Фарион