Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке - 16.11.2023 Украина.ру
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Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке
Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке - 16.11.2023 Украина.ру
Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке
В Донецке возможно начнется работа над созданием аллеи и мемориала в честь погибших волонтёров. Об этом 16 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2023-11-16T17:44
2023-11-16T17:44
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Как сообщает РИА Новости, предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии" и было поддержано Медведевым."На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал зампред российского Совбеза.Медведев сказал также: "Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас".
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новости, новые регионы рф, днр, донецк, волонтеры, сво, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, социальная справедливость, мемориал, культура
Новости, Новые регионы РФ, ДНР, Донецк, волонтеры, СВО, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, социальная справедливость, мемориал, культура

Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке

17:44 16.11.2023
 
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
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В Донецке возможно начнется работа над созданием аллеи и мемориала в честь погибших волонтёров. Об этом 16 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Как сообщает РИА Новости, предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии" и было поддержано Медведевым.
"На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал зампред российского Совбеза.
Медведев сказал также: "Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас".
- РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 17:06
Их смерть приблизила Великую Победу. А что вы знаете о "Молодой гвардии"?
 
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