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Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке

Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке - 16.11.2023 Украина.ру

Аллея погибших волонтёров откроется в Донецке

В Донецке возможно начнется работа над созданием аллеи и мемориала в честь погибших волонтёров. Об этом 16 ноября заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2023-11-16T17:44

2023-11-16T17:44

2023-11-16T17:44

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Как сообщает РИА Новости, предложение прозвучало в ходе торжественного мероприятия к 18-летию "Молодой Гвардии" и было поддержано Медведевым."На самом деле наши товарищи, которые по зову сердца занимались помощью и поддержкой наших людей, по сути отстаивали интересы нашей родины, они герои. Вне зависимости от того, биография их завершилась государственными наградами или они что-то сделали полезного, но наград не получили, поэтому и в память о погибших, и чествуя живых, я думаю, что это было бы правильно", - сказал зампред российского Совбеза.Медведев сказал также: "Давайте мы договоримся о том, чтобы такая аллея появилась. И чтобы это осталось навсегда. Здесь нечего стесняться, можно это сделать прямо сейчас".

https://ukraina.ru/20230622/1047492107.html

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новости, новые регионы рф, днр, донецк, волонтеры, сво, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, социальная справедливость, мемориал, культура