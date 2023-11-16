https://ukraina.ru/20231116/1051088528.html
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
Глава союза писателей ЛНР Глеб Бобров, ещё в 2006 году предсказавший в своём романе "Украина в огне" гражданскую войну в Донбассе, в эфире Украина.ру рассказал о том, как пришла в голову идея книги, как Украина с 2004 года начала активно уничтожать инакомыслящих и почему киевский режим обречён на поражение
2023-11-16T17:00
2023-11-16T17:00
2023-11-16T17:00
видео
глеб бобров
россия
днр
донецкая народная республика
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всу
донбасс
спецоперация
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00:30 – как удалось не только за годы предвидеть гражданскую войну в Донбассе, но и предсказать особенности современной тактики; 13:39 – Россия уверенно побеждает: анализ военного эксперта; 22:00 – о применении Украиной оружия массового поражения; 26:35 – почему ВСУ до сих пор удерживают линию фронта? 41:33 – как побеждать накачанную национализмом Украину?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Глеб Бобров, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, ВСУ, Донбасс, Спецоперация, СВО, национализм, Шевченко, Тарас Шевченко, беспилотники, БПЛА, гражданская война, киевский режим
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
Глава союза писателей ЛНР Глеб Бобров, ещё в 2006 году предсказавший в своём романе "Украина в огне" гражданскую войну в Донбассе, в эфире Украина.ру рассказал о том, как пришла в голову идея книги, как Украина с 2004 года начала активно уничтожать инакомыслящих и почему киевский режим обречён на поражение