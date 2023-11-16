Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
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Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине - 16.11.2023 Украина.ру
Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
Глава союза писателей ЛНР Глеб Бобров, ещё в 2006 году предсказавший в своём романе "Украина в огне" гражданскую войну в Донбассе, в эфире Украина.ру рассказал о том, как пришла в голову идея книги, как Украина с 2004 года начала активно уничтожать инакомыслящих и почему киевский режим обречён на поражение
2023-11-16T17:00
2023-11-16T17:00
видео
глеб бобров
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днр
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донбасс
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00:30 – как удалось не только за годы предвидеть гражданскую войну в Донбассе, но и предсказать особенности современной тактики; 13:39 – Россия уверенно побеждает: анализ военного эксперта; 22:00 – о применении Украиной оружия массового поражения; 26:35 – почему ВСУ до сих пор удерживают линию фронта? 41:33 – как побеждать накачанную национализмом Украину?
донецкая народная республика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, глеб бобров, россия, днр, донецкая народная республика, лнр, луганская народная республика, всу, донбасс, спецоперация, сво, национализм, шевченко, тарас шевченко, беспилотники, бпла, видео, гражданская война, киевский режим
Видео, Глеб Бобров, Россия, ДНР, Донецкая Народная Республика, ЛНР, Луганская Народная Республика, ВСУ, Донбасс, Спецоперация, СВО, национализм, Шевченко, Тарас Шевченко, беспилотники, БПЛА, гражданская война, киевский режим

Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине

17:00 16.11.2023
 
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Глава союза писателей ЛНР Глеб Бобров, ещё в 2006 году предсказавший в своём романе "Украина в огне" гражданскую войну в Донбассе, в эфире Украина.ру рассказал о том, как пришла в голову идея книги, как Украина с 2004 года начала активно уничтожать инакомыслящих и почему киевский режим обречён на поражение
00:30 – как удалось не только за годы предвидеть гражданскую войну в Донбассе, но и предсказать особенности современной тактики;
13:39 – Россия уверенно побеждает: анализ военного эксперта;
22:00 – о применении Украиной оружия массового поражения;
26:35 – почему ВСУ до сих пор удерживают линию фронта?
41:33 – как побеждать накачанную национализмом Украину?
 
ВидеоГлеб БобровРоссияДНРДонецкая Народная РеспубликаЛНРЛуганская Народная РеспубликаВСУДонбассСпецоперацияСВОнационализмШевченкоТарас ШевченкобеспилотникиБПЛАгражданская войнакиевский режим
 
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