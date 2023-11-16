https://ukraina.ru/20231116/1051088528.html

Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине

Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине - 16.11.2023 Украина.ру

Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине

Глава союза писателей ЛНР Глеб Бобров, ещё в 2006 году предсказавший в своём романе "Украина в огне" гражданскую войну в Донбассе, в эфире Украина.ру рассказал о том, как пришла в голову идея книги, как Украина с 2004 года начала активно уничтожать инакомыслящих и почему киевский режим обречён на поражение

2023-11-16T17:00

2023-11-16T17:00

2023-11-16T17:00

видео

глеб бобров

россия

днр

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лнр

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всу

донбасс

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00:30 – как удалось не только за годы предвидеть гражданскую войну в Донбассе, но и предсказать особенности современной тактики; 13:39 – Россия уверенно побеждает: анализ военного эксперта; 22:00 – о применении Украиной оружия массового поражения; 26:35 – почему ВСУ до сих пор удерживают линию фронта? 41:33 – как побеждать накачанную национализмом Украину?

донецкая народная республика

луганская народная республика

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2023

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