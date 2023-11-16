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Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию

Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию - 16.11.2023 Украина.ру

Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию

Известная советская балерина, народная артистка России с российским и литовским гражданством Илзе Лиепа отреагировала на намерения литовских чиновников лишить её гражданства прибалтийской республики. Как сообщает РИА Новости, Лиепа заявила, что любит Россию и измениться не может

2023-11-16T16:40

2023-11-16T16:40

2023-11-16T16:40

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Накануне МВД Литвы обязало Департамент миграции запустить процедуру лишения гражданства Илзе Лиепы в связи с её гражданской позицией. Департамент миграции 10 ноября направил запрос в МИД и другие госструктуры постсоветской прибалтийской республики по вопросу лишения Лиепы гражданства с заявлением о том, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим"."Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

https://ukraina.ru/20231113/1050986016.html

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