Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051087264.html
Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию - 16.11.2023 Украина.ру
Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
Известная советская балерина, народная артистка России с российским и литовским гражданством Илзе Лиепа отреагировала на намерения литовских чиновников лишить её гражданства прибалтийской республики. Как сообщает РИА Новости, Лиепа заявила, что любит Россию и измениться не может
2023-11-16T16:40
2023-11-16T16:40
новости
литва
граждане
гражданство
российское гражданство
двойное гражданство
гражданские свободы
демократия
ес
прибалтика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050986145_0:153:3074:1882_1920x0_80_0_0_40a4e65cb6ecf25de2bfe9a1fbba420f.jpg
Накануне МВД Литвы обязало Департамент миграции запустить процедуру лишения гражданства Илзе Лиепы в связи с её гражданской позицией. Департамент миграции 10 ноября направил запрос в МИД и другие госструктуры постсоветской прибалтийской республики по вопросу лишения Лиепы гражданства с заявлением о том, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим"."Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
https://ukraina.ru/20231113/1050986016.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050986145_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_958b965ee764390179a5a763135d0c5f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, литва, граждане, гражданство, российское гражданство, двойное гражданство, гражданские свободы, демократия, ес, прибалтика, сво, русофобия, постсоветское пространство, бывший ссср, репрессии, патриот
Новости, Литва, граждане, гражданство, российское гражданство, двойное гражданство, гражданские свободы, демократия, ЕС, Прибалтика, СВО, Русофобия, постсоветское пространство, бывший СССР, репрессии, патриот

Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию

16:40 16.11.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИлзе Лиепа
Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
Известная советская балерина, народная артистка России с российским и литовским гражданством Илзе Лиепа отреагировала на намерения литовских чиновников лишить её гражданства прибалтийской республики. Как сообщает РИА Новости, Лиепа заявила, что любит Россию и измениться не может
Накануне МВД Литвы обязало Департамент миграции запустить процедуру лишения гражданства Илзе Лиепы в связи с её гражданской позицией. Департамент миграции 10 ноября направил запрос в МИД и другие госструктуры постсоветской прибалтийской республики по вопросу лишения Лиепы гражданства с заявлением о том, что балерина "угрожает государственной безопасности Литвы и поддерживает враждебный режим".
"Сейчас такое время, когда я не могу не говорить о том, что я люблю свою страну, что я поддерживаю своего президента. И если эти слова считаются для Литвы доказательством того, что нужно лишить меня гражданства, ну что же я могу сделать? Я ж не могу измениться. Я считаю, что сейчас время, когда нельзя молчать. И я свою позицию высказываю", - сказала Лиепа на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Илзе Лиепа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
13 ноября, 16:35
Литва подумает, лишать ли гражданства Илзе Лиепу за любовь к РоссииВопрос будет рассмотрен на комиссии по гражданству, сообщает LRT
 
НовостиЛитвагражданегражданствороссийское гражданстводвойное гражданствогражданские свободыдемократияЕСПрибалтикаСВОРусофобияпостсоветское пространствобывший СССРрепрессиипатриот
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
16:59В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать
16:57Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
16:40Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
16:33Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
16:31Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии
16:20"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой
16:10В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"
16:09Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
15:57Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии
15:53Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
15:52Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизнью
15:37На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен
15:36"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует
15:35Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море
15:34Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
14:49Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина
14:49"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет
14:37Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков
14:19Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании
Лента новостейМолния