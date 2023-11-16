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Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины

Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины - 16.11.2023 Украина.ру

Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон "сегодня воочию увидел, как Украина оттесняет российские войска в Черном море, чтобы зерно могло дойти до уязвимых слоев населения мира". Об этом 16 ноября сообщает правительство Британии

2023-11-16T16:09

2023-11-16T16:09

2023-11-16T16:09

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Кэмерон посетил Одессу и заявил о "жизненно важной поддержке" нынешнего руководства Украины в противостоянии России во время СВО. Британский чиновник поделился предположениями о том, что думает Россия и снова проговорил пропагандистское клише о поддержке украинских протеже "столько, сколько потребуется"."Россия думает, что может переждать эту войну и что Запад в конечном итоге переключит свое внимание на что-то другое. Это не могло быть дальше от истины. В моих первых беседах с президентом Зеленским в моей новой роли я ясно дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется им для достижения победы", - цитирует Кэмерона сайт британского правительства.Глава МИД Британии также отметил успехи украинских военных, вооружённых британским оружием. Чиновник сказал: "За последние три месяца они оттеснили Россию обратно в Черное море и открывают жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия".В публикации британского правительства большое внимание уделено провалу "зерновой сделки" ("Черноморская зерновая инициатива") в июле 2023 года. Сделано это без указания причин решения Москвы и стран-получателей украинского зерна, но с такими заявлениями: "Циничный выход России из программы привел к росту мировых цен на продовольствие и поставил под угрозу жизни наиболее уязвимых слоев населения мира, при этом экспорт украинского зерна имеет решающее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивости мировых рынков, сдерживания цен и восполнения плохих урожаев в других странах"."Великобритания продолжает работать с Украиной и другими партнерами над установлением маршрутов для украинского экспорта, а также над предотвращением и сдерживанием российских атак", - сказано в публикации британского правительства.

https://ukraina.ru/20231115/1051049158.html

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