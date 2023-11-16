Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051085839.html
Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон "сегодня воочию увидел, как Украина оттесняет российские войска в Черном море, чтобы зерно могло дойти до уязвимых слоев населения мира". Об этом 16 ноября сообщает правительство Британии
2023-11-16T16:09
2023-11-16T16:09
новости
украина
украина-ес
британия
нато
одесса
одесская область
порт южный
ильичевский морской порт
инфраструктура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101680/01/1016800174_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_d8829a21d07caff1ecd09ed58d464a84.jpg
Кэмерон посетил Одессу и заявил о "жизненно важной поддержке" нынешнего руководства Украины в противостоянии России во время СВО. Британский чиновник поделился предположениями о том, что думает Россия и снова проговорил пропагандистское клише о поддержке украинских протеже "столько, сколько потребуется"."Россия думает, что может переждать эту войну и что Запад в конечном итоге переключит свое внимание на что-то другое. Это не могло быть дальше от истины. В моих первых беседах с президентом Зеленским в моей новой роли я ясно дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется им для достижения победы", - цитирует Кэмерона сайт британского правительства.Глава МИД Британии также отметил успехи украинских военных, вооружённых британским оружием. Чиновник сказал: "За последние три месяца они оттеснили Россию обратно в Черное море и открывают жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия".В публикации британского правительства большое внимание уделено провалу "зерновой сделки" ("Черноморская зерновая инициатива") в июле 2023 года. Сделано это без указания причин решения Москвы и стран-получателей украинского зерна, но с такими заявлениями: "Циничный выход России из программы привел к росту мировых цен на продовольствие и поставил под угрозу жизни наиболее уязвимых слоев населения мира, при этом экспорт украинского зерна имеет решающее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивости мировых рынков, сдерживания цен и восполнения плохих урожаев в других странах"."Великобритания продолжает работать с Украиной и другими партнерами над установлением маршрутов для украинского экспорта, а также над предотвращением и сдерживанием российских атак", - сказано в публикации британского правительства.
https://ukraina.ru/20231115/1051049158.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101680/01/1016800174_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_4969b4e7499662c48f7ec9210988e260.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, украина-ес, британия, нато, одесса, одесская область, порт южный, ильичевский морской порт, инфраструктура, железные дороги, укрзализныця, дунай, усть-дунайский морской порт, транзит, военная помощь, всу, storm shadow , challenger-2 (танк), грузоперевозки, экспорт
Новости, Украина, Украина-ЕС, Британия, НАТО, Одесса, Одесская область, порт Южный, Ильичевский морской порт, инфраструктура, железные дороги, Укрзализныця, Дунай, Усть-Дунайский морской порт, транзит, военная помощь, ВСУ, Storm Shadow , Challenger-2 (танк), грузоперевозки, экспорт

Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины

16:09 16.11.2023
 
© РИА Новости . Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке
Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил об отставке - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Читать в
Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон "сегодня воочию увидел, как Украина оттесняет российские войска в Черном море, чтобы зерно могло дойти до уязвимых слоев населения мира". Об этом 16 ноября сообщает правительство Британии
Кэмерон посетил Одессу и заявил о "жизненно важной поддержке" нынешнего руководства Украины в противостоянии России во время СВО. Британский чиновник поделился предположениями о том, что думает Россия и снова проговорил пропагандистское клише о поддержке украинских протеже "столько, сколько потребуется".
"Россия думает, что может переждать эту войну и что Запад в конечном итоге переключит свое внимание на что-то другое. Это не могло быть дальше от истины. В моих первых беседах с президентом Зеленским в моей новой роли я ясно дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько, сколько потребуется им для достижения победы", - цитирует Кэмерона сайт британского правительства.
Глава МИД Британии также отметил успехи украинских военных, вооружённых британским оружием. Чиновник сказал: "За последние три месяца они оттеснили Россию обратно в Черное море и открывают жизненно важные морские торговые пути для украинской экономики и мировых поставок продовольствия".
В публикации британского правительства большое внимание уделено провалу "зерновой сделки" ("Черноморская зерновая инициатива") в июле 2023 года. Сделано это без указания причин решения Москвы и стран-получателей украинского зерна, но с такими заявлениями: "Циничный выход России из программы привел к росту мировых цен на продовольствие и поставил под угрозу жизни наиболее уязвимых слоев населения мира, при этом экспорт украинского зерна имеет решающее значение для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и устойчивости мировых рынков, сдерживания цен и восполнения плохих урожаев в других странах".
"Великобритания продолжает работать с Украиной и другими партнерами над установлением маршрутов для украинского экспорта, а также над предотвращением и сдерживанием российских атак", - сказано в публикации британского правительства.
«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Вчера, 15:26
"Укрзалізниця" подтвердила удары по своей инфраструктуре СВО негативно отразилась на работе украинских железных дорог: пострадали объёмы перевозок и сама инфраструктура. Об этом в телеэфире 15 ноября заявил замдиректора департамента коммерческой деятельности украинского госпредприятия "Укрзалізниця" Валерий Ткачев
 
НовостиУкраинаУкраина-ЕСБританияНАТООдессаОдесская областьпорт ЮжныйИльичевский морской портинфраструктуражелезные дорогиУкрзализныцяДунайУсть-Дунайский морской порттранзитвоенная помощьВСУStorm ShadowChallenger-2 (танк)грузоперевозкиэкспорт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:00Тысячи убитых в Одессе, Харькове и Днепропетровске: писатель Бобров о том, что творится на Украине
16:59В МВД Эстонии пожаловались, что из-за России им приходится работать
16:57Бои под Купянском, Германия и Польша усиленно вооружаются. О чём говорили эксперты 16 ноября
16:40Балерина Илзе Лиепа заявила о невозможности разлюбить Россию
16:33Новый танковый батальон на границе с Белоруссией: Дзермант о плане Польши и готовности России
16:31Художницу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии за подмену ценников на фейки об армии
16:20"Мать Тереза": Симоньян высмеяла "жертвы личной жизнью" Пугачёвой
16:10В новых регионах РФ запущен специальный сервис госуслуг "Я в России"
16:09Кэмерон из Одессы заявил, что Запад не переключит внимание с Украины
15:57Геннадий Алёхин: ВСУ идут в ловушку на Осколе, чтобы стать добычей для новинки российской артиллерии
15:53Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией с 18 ноября
15:52Украину разрывает изнутри. Противоречия режима Зеленского, несовместимые с жизнью
15:37На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен
15:36"Это не моя проблема": Фарион убеждена, что русскоязычного населения не существует
15:35Зеленский заявил о господстве Украины в Черном море
15:34Замороженные российские активы могут стать предметом торга и началом переговоров России и Украины – Time
14:49Суд приговорил к пожизненному сроку организатора брянского теракта Капустина
14:49"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет
14:37Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков
14:19Депутата Рады освободили от ответственности за сокрытый от налоговой дом в Испании
Лента новостейМолния