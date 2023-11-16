"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет - 16.11.2023 Украина.ру
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"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет
"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет - 16.11.2023 Украина.ру
"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет
Евросоюз может развалиться в ближайшие 20 лет – в ЕС и США такого мнения придерживается около трети респондентов соцопроса, а в Китае – почти 2/3. Об этом 16 ноября пишет издание Exxpress со ссылкой на данные соцопроса, опубликованные в среду Европейским советом по международным отношениям (ECFR)
2023-11-16T14:49
2023-11-16T14:49
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На вопрос "Считаете ли вы вероятным, что ЕС распадется в ближайшие 20 лет?" из жителей Европы положительный ответ дали 33% и 50% отрицательно, 17% процентов не захотели отвечать. В публикации не уточняется, кто понимается под "европейцами" - только жители Евросоюза или все жители Европы."К конфедерации государств также относятся скептически во всем мире. Результаты опроса среди американцев схожи: и здесь 34 процента видят конец ЕС. 44 процента верят в функционирующий ЕС в будущем. Результат еще более очевиден в Китае: 67 процентов предвидят распад ЕС к 2043 году", - отметило издание в публикации результатов опроса.На сайте издания участники обсуждения публикации выразили глубокое разочарование Евросоюзом и презрение к евробюрократии. Среди популярных комментариев: "Слишком поздно, я бы тоже хотел увидеть разложение коррумпированного монстра"; "2043 год — это слишком поздно! Чем скорее, тем лучше!"; "Я бы предпочел, чтобы это было завтра"; "Надеюсь, раньше"; "2043 год….ужас….лучше было бы вчера"."Не разочаровывайтесь, это произойдет раньше, благодаря этим нынешним неумелым людям, которые правят против собственного народа. Выйти лучше сегодня, чем завтра", - подбодрил единомышленников один из пользователей."Надеюсь, я доживу до краха этого коррумпированного клуба! К счастью, вскоре это будет только преимуществом для Австрии! Все эти подхалимы и всезнайки, утверждающие, что ЕС приносит нам преимущества, ошибаются! Они не обращают внимания на все, а только на малую часть, которая предназначена/сделана для показа. На заднем плане происходят вещи, от которых у нас волосы встают дыбом – я в этом уверен! Вспомните только "Северный поток", войну на Украине + действия России и связанное с этим ослабление нашей экономики, нелегальную миграцию просто преподносят как легальную и даже поощряемую, исламизацию, хотя опасности видны всем,… и многое другое", - пространно прокомментировал публикацию один из пользователей.Многие не скрывали резко негативного отношения к Еврокомиссии. Например: "Коррупционной банде ЕС место в тюрьме! Эта лицемерная банда перенесла процветающий континент обратно в каменный век. Я всегда был сторонником единой Европы, но то, что такое произошло, просто стыдно!"Украинская проблема тоже нашла отражение в комментариях. Например: "Что ж, будем надеяться, что этот неудачный союз распадется раньше. Тогда мы были бы избавлены от многого. Сама идея принятия Украины в Союз абсурдна. Уходите из этого клуба".
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новости, ес, украина-ес, украина, деградация, распад, евроинтеграция, еврокомиссия, европа
Новости, ЕС, Украина-ЕС, Украина, деградация, распад, евроинтеграция, Еврокомиссия, Европа

"Идея с Украиной абсурдна". Каждый третий европеец считает, что ЕС скоро рухнет

14:49 16.11.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Евросоюз может развалиться в ближайшие 20 лет – в ЕС и США такого мнения придерживается около трети респондентов соцопроса, а в Китае – почти 2/3. Об этом 16 ноября пишет издание Exxpress со ссылкой на данные соцопроса, опубликованные в среду Европейским советом по международным отношениям (ECFR)
На вопрос "Считаете ли вы вероятным, что ЕС распадется в ближайшие 20 лет?" из жителей Европы положительный ответ дали 33% и 50% отрицательно, 17% процентов не захотели отвечать. В публикации не уточняется, кто понимается под "европейцами" - только жители Евросоюза или все жители Европы.
"К конфедерации государств также относятся скептически во всем мире. Результаты опроса среди американцев схожи: и здесь 34 процента видят конец ЕС. 44 процента верят в функционирующий ЕС в будущем. Результат еще более очевиден в Китае: 67 процентов предвидят распад ЕС к 2043 году", - отметило издание в публикации результатов опроса.
На сайте издания участники обсуждения публикации выразили глубокое разочарование Евросоюзом и презрение к евробюрократии. Среди популярных комментариев: "Слишком поздно, я бы тоже хотел увидеть разложение коррумпированного монстра"; "2043 год — это слишком поздно! Чем скорее, тем лучше!"; "Я бы предпочел, чтобы это было завтра"; "Надеюсь, раньше"; "2043 год….ужас….лучше было бы вчера".
"Не разочаровывайтесь, это произойдет раньше, благодаря этим нынешним неумелым людям, которые правят против собственного народа. Выйти лучше сегодня, чем завтра", - подбодрил единомышленников один из пользователей.
"Надеюсь, я доживу до краха этого коррумпированного клуба! К счастью, вскоре это будет только преимуществом для Австрии! Все эти подхалимы и всезнайки, утверждающие, что ЕС приносит нам преимущества, ошибаются! Они не обращают внимания на все, а только на малую часть, которая предназначена/сделана для показа. На заднем плане происходят вещи, от которых у нас волосы встают дыбом – я в этом уверен! Вспомните только "Северный поток", войну на Украине + действия России и связанное с этим ослабление нашей экономики, нелегальную миграцию просто преподносят как легальную и даже поощряемую, исламизацию, хотя опасности видны всем,… и многое другое", - пространно прокомментировал публикацию один из пользователей.
Многие не скрывали резко негативного отношения к Еврокомиссии. Например: "Коррупционной банде ЕС место в тюрьме! Эта лицемерная банда перенесла процветающий континент обратно в каменный век. Я всегда был сторонником единой Европы, но то, что такое произошло, просто стыдно!"
Украинская проблема тоже нашла отражение в комментариях. Например: "Что ж, будем надеяться, что этот неудачный союз распадется раньше. Тогда мы были бы избавлены от многого. Сама идея принятия Украины в Союз абсурдна. Уходите из этого клуба".
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 15:58
Удары по плану США. Война на Украине с Россией разрушает ЕвросоюзКогда фюрер украинского народа и президент Владимир Зеленский вопреки приказам из США отказался проводить президентские выборы в марте 2024 года, у многих это вызывает недоумение. Как минимум. А у многих даже возникло предчувствие бунта на корабле в исполнении лидера украинских неонацистов
 
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