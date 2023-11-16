Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков - 16.11.2023 Украина.ру
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Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков
Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков - 16.11.2023 Украина.ру
Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков
Блокада начинается 16 ноября на КПП Вышне-Немецке
2023-11-16T14:37
2023-11-16T14:37
новости
словакия
польша
украина
дальнобойщики
блокада
квоты
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Словацкие дальнобойщики устроят блокаду главной дороги на границе в Украиной, чтобы поддержать польских коллег в их стремлении добиться ограничения количества украинских грузовиков, въезжающих в ЕС. Об этом 16 ноября сообщило агентство REUTERS.Профсоюз автоперевозчиков UNAS на своей странице в соцсетях сообщил, что блокада на контрольно-пропускном пункте Вышне-Немецке начнется 16 ноября в 13:00 часов по местному времени."Мы потребуем, чтобы Еврокомиссия... немедленно ввела лицензии на поставки украинской техники, потому что европейские компании не могут им конкурировать", - заявили в УНАС.Польские дальнобойщики уже вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе между Польшей и Украиной. Они настаивают на введении ограничения на количество лицензий украинским дальнобойщикам.Украинские водители фур недовольны требованиями польских коллег и стали им уже открыто угрожать, сообщали польские СМИ."Даже если блокада закончится соглашением, я не знаю, смогу ли я смотреть на наших соседей по-старому. Я уже получил десятки угроз через социальные сети и сообщения на телефон", — заявил владелец транспортной компании из Люблинского воеводства Рафал Меклер, который является одним из организаторов протеста дальнобойщиков.
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новости, словакия, польша, украина, дальнобойщики, блокада, квоты
Новости, Словакия, Польша, Украина, дальнобойщики, блокада, квоты

Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков

14:37 16.11.2023
 
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости / Перейти в фотобанк
© AGENCJA SE/EAST NEWS/РИА Новости
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Блокада начинается 16 ноября на КПП Вышне-Немецке
Словацкие дальнобойщики устроят блокаду главной дороги на границе в Украиной, чтобы поддержать польских коллег в их стремлении добиться ограничения количества украинских грузовиков, въезжающих в ЕС. Об этом 16 ноября сообщило агентство REUTERS.
Профсоюз автоперевозчиков UNAS на своей странице в соцсетях сообщил, что блокада на контрольно-пропускном пункте Вышне-Немецке начнется 16 ноября в 13:00 часов по местному времени.
"Мы потребуем, чтобы Еврокомиссия... немедленно ввела лицензии на поставки украинской техники, потому что европейские компании не могут им конкурировать", - заявили в УНАС.
Польские дальнобойщики уже вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе между Польшей и Украиной. Они настаивают на введении ограничения на количество лицензий украинским дальнобойщикам.
Украинские водители фур недовольны требованиями польских коллег и стали им уже открыто угрожать, сообщали польские СМИ.
"Даже если блокада закончится соглашением, я не знаю, смогу ли я смотреть на наших соседей по-старому. Я уже получил десятки угроз через социальные сети и сообщения на телефон", — заявил владелец транспортной компании из Люблинского воеводства Рафал Меклер, который является одним из организаторов протеста дальнобойщиков.
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
11:53
"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиковУкраинские дальнобойщики начали угрожать своим польским коллегам, которые вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе Польши и Украины. Аналогичную блокаду готовы начать и словацкие перевозчики
 
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