https://ukraina.ru/20231116/1051082369.html

Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков

Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков - 16.11.2023 Украина.ру

Словацкие дальнобойщики заблокируют границу с Украиной в поддержку поляков

Блокада начинается 16 ноября на КПП Вышне-Немецке

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

2023-11-16T14:37

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Словацкие дальнобойщики устроят блокаду главной дороги на границе в Украиной, чтобы поддержать польских коллег в их стремлении добиться ограничения количества украинских грузовиков, въезжающих в ЕС. Об этом 16 ноября сообщило агентство REUTERS.Профсоюз автоперевозчиков UNAS на своей странице в соцсетях сообщил, что блокада на контрольно-пропускном пункте Вышне-Немецке начнется 16 ноября в 13:00 часов по местному времени."Мы потребуем, чтобы Еврокомиссия... немедленно ввела лицензии на поставки украинской техники, потому что европейские компании не могут им конкурировать", - заявили в УНАС.Польские дальнобойщики уже вторую неделю блокируют автомобильные КПП на границе между Польшей и Украиной. Они настаивают на введении ограничения на количество лицензий украинским дальнобойщикам.Украинские водители фур недовольны требованиями польских коллег и стали им уже открыто угрожать, сообщали польские СМИ."Даже если блокада закончится соглашением, я не знаю, смогу ли я смотреть на наших соседей по-старому. Я уже получил десятки угроз через социальные сети и сообщения на телефон", — заявил владелец транспортной компании из Люблинского воеводства Рафал Меклер, который является одним из организаторов протеста дальнобойщиков.

https://ukraina.ru/20231116/1051071097.html

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новости, словакия, польша, украина, дальнобойщики, блокада, квоты