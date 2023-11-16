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"Исламистский рейд". Полиция провела обыски в разных частях Германии
"Исламистский рейд". Полиция провела обыски в разных частях Германии - 16.11.2023 Украина.ру
"Исламистский рейд". Полиция провела обыски в разных частях Германии
Немецкая полиция организовала ряд обысков в исламских организациях по всей стране, сообщило издание Die Stimme Berlins
2023-11-16T13:36
2023-11-16T13:36
2023-11-16T13:36
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Сообщается, что больше всего обысков провели в Гамбурге. Там 200 офицеров обыскали 32 объекта. В их числе "Исламский центр Гамбурга", ассоциация "Исламская академия Германии" и "Ассоциация покровителей ирано-исламской мечети в Гамбурге".В Нижней Саксонии полицейские проверяют сообщество "Мечеть Салмана Фарси", а в Мюнхене (Бавария) - "Исламское объединение Баварии". В Берлине обыски проводят на пяти объектах.Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер заявила изданию, что цель рейдов состоит в поиске доказательств существования других структур, помогающих организациям. "Судя по имеющимся на сегодняшний день данным, ассоциация также получает идейную поддержку от сети, действующей в Берлине", - заявила она."Однако я хотела бы четко подчеркнуть, что враждебность к Израилю, который способен унижать евреев и израильских граждан и сеять страх и ненависть, не имеет платформы в Берлине и на всей территории Федеративной Республики Германия", — продолжила она.Помимо Гамбурга и Берлина, обыски проводились в Нижней Саксонии и Баварии, а также в Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.Die Stimme Berlins сообщил также причину рейда в "Исламском центре Гамбурга"."Исламский центр Гамбурга" подозревается в нарушении конституционного строя и идеи взаимопонимания между народами. Именно поэтому планируется запретить клубы, финансируемые Ираном, пояснили журналисты.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, германия, зарубежье, исламисты, исламисты, рейды, полиция, гамбург, берлин, израиль
Новости, Германия, Зарубежье, Исламисты, исламисты, рейды, полиция, Гамбург, Берлин, Израиль
"Исламистский рейд". Полиция провела обыски в разных частях Германии
Немецкая полиция организовала ряд обысков в исламских организациях по всей стране, сообщило издание Die Stimme Berlins
"Более 500 полицейских и следователей государственной безопасности зашли в 58 зданий по всей Германии в 6 часов утра в четверг. Крупный рейд против опасных исламистов", - пишет издание.
Сообщается, что больше всего обысков провели в Гамбурге. Там 200 офицеров обыскали 32 объекта. В их числе "Исламский центр Гамбурга", ассоциация "Исламская академия Германии" и "Ассоциация покровителей ирано-исламской мечети в Гамбурге".
В Нижней Саксонии полицейские проверяют сообщество "Мечеть Салмана Фарси", а в Мюнхене (Бавария) - "Исламское объединение Баварии". В Берлине обыски проводят на пяти объектах.
Сенатор по внутренним делам Берлина Ирис Шпрангер заявила изданию, что цель рейдов состоит в поиске доказательств существования других структур, помогающих организациям. "Судя по имеющимся на сегодняшний день данным, ассоциация также получает идейную поддержку от сети, действующей в Берлине", - заявила она.
"Однако я хотела бы четко подчеркнуть, что враждебность к Израилю, который способен унижать евреев и израильских граждан и сеять страх и ненависть, не имеет платформы в Берлине и на всей территории Федеративной Республики Германия", — продолжила она.
Помимо Гамбурга и Берлина, обыски проводились в Нижней Саксонии и Баварии, а также в Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Баден-Вюртемберге.
Die Stimme Berlins сообщил также причину рейда в "Исламском центре Гамбурга".
"Исламский центр Гамбурга" подозревается в нарушении конституционного строя и идеи взаимопонимания между народами. Именно поэтому планируется запретить клубы, финансируемые Ираном, пояснили журналисты.