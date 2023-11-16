На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
Кадры подготовки рейдов на территорию Крыма опубликованы 16 ноября в Телеграм-канале Главного управления разведки Украины
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры подготовки и выполнения рейдов на территорию Крыма в рамках миссии "Крым".
На видео демонстрируется тренировка бойцов на водном транспорте.
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
"На гидроциклах - в Крым!" – говорится в сообщении.
Отмечается, что миссию выполняют бойцы "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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