На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов

ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington Post ЦРУ не только обучала украинскую Службу безопасности Украины диверсиям и терактам на территории России с 2014 года. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post