На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов - 16.11.2023 Украина.ру
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На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов
На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов - 16.11.2023 Украина.ру
На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов
Кадры подготовки рейдов на территорию Крыма опубликованы 16 ноября в Телеграм-канале Главного управления разведки Украины
2023-11-16T11:53
2023-11-16T11:53
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крым
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диверсия
диверсия в крыму
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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры подготовки и выполнения рейдов на территорию Крыма в рамках миссии "Крым".На видео демонстрируется тренировка бойцов на водном транспорте.Отмечается, что миссию выполняют бойцы "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
https://ukraina.ru/20231023/1050420432.html
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новости, новости украины, крым, главное управление разведки украины (гур), диверсия, диверсия в крыму
Новости, Новости Украины, Крым, Главное управление разведки Украины (ГУР), диверсия, диверсия в Крыму

На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов

11:53 16.11.2023
 
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
Читать в
Кадры подготовки рейдов на территорию Крыма опубликованы 16 ноября в Телеграм-канале Главного управления разведки Украины
В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины показали кадры подготовки и выполнения рейдов на территорию Крыма в рамках миссии "Крым".
На видео демонстрируется тренировка бойцов на водном транспорте.
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
 Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов
Диверсанты на гидроциклах в Крыму: ГУР Украины показал лагерь обучения бойцов

"На гидроциклах - в Крым!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что миссию выполняют бойцы "Стугны" и "Братства" спецподразделения Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Уильям Бернс Бёрнс глава ЦРУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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ЦРУ обучала СБУ диверсиям и терактам на территории России - The Washington PostЦРУ не только обучала украинскую Службу безопасности Украины диверсиям и терактам на территории России с 2014 года. Об этом сообщила в опубликованной 23 октября статье американская газета The Washington Post
 
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