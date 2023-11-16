Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 16 ноября в своем телеграм-канале объяснил, о чем говорит принятие Сенатом США временного финансирования без помощи Украине
"Во-первых, о приоритетах. Все же работа своих чиновников важнее срочнейшей помощи чужим партнерам, которые, как до сих пор считалось, жизненно нуждаются в средствах на свои войны. Во-вторых, об углублении раскола по внешним вопросам. Никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения", - написал он.
Косачев указал, что в конце месяца тема помощи все же будет рассматриваться. Но речь будет идти не только об Украине и Израиле.
"Средства предполагается "размазать" по более широкому спектру тем, включая защиту южных границ самой Америки и Индо-Тихоокеанский регион. Кто знает, может к тому времени полыхнет еще где-то, и "мировому полицейскому" придется бежать в другие регионы к пущему недовольству избирателей", - предположил Косачев.
Сенат конгресса США, который контролируют демократы, принял законопроект о временном финансировании правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены, хотя это было предметом серьезного обсуждения в обеих палатах конгресса.
В октябре Байден просил конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, причем львиная доля должна была достаться Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы.
В октябре Байден просил конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, причем львиная доля должна была достаться Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы.