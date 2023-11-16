Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины - 16.11.2023 Украина.ру
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Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины
Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины - 16.11.2023 Украина.ру
Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 16 ноября в своем телеграм-канале объяснил, о чем говорит принятие Сенатом США временного финансирования без помощи Украине
2023-11-16T11:40
2023-11-16T11:40
сенат
новости
сша
косачев
зарубежье
помощь
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"Во-первых, о приоритетах. Все же работа своих чиновников важнее срочнейшей помощи чужим партнерам, которые, как до сих пор считалось, жизненно нуждаются в средствах на свои войны. Во-вторых, об углублении раскола по внешним вопросам. Никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения", - написал он.Косачев указал, что в конце месяца тема помощи все же будет рассматриваться. Но речь будет идти не только об Украине и Израиле.Сенат конгресса США, который контролируют демократы, принял законопроект о временном финансировании правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь его должен подписать президент Джо Байден. Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены, хотя это было предметом серьезного обсуждения в обеих палатах конгресса.В октябре Байден просил конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, причем львиная доля должна была достаться Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы.
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сенат, новости, сша, косачев, зарубежье, помощь
сенат, Новости, США, Косачев, Зарубежье, помощь

Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины

11:40 16.11.2023
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
Заседание парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев 16 ноября в своем телеграм-канале объяснил, о чем говорит принятие Сенатом США временного финансирования без помощи Украине
"Во-первых, о приоритетах. Все же работа своих чиновников важнее срочнейшей помощи чужим партнерам, которые, как до сих пор считалось, жизненно нуждаются в средствах на свои войны. Во-вторых, об углублении раскола по внешним вопросам. Никакого двухпартийного консенсуса и в помине нет, а свобода и безопасность Америки и "всего цивилизованного мира", как и демократия в целом, оказывается, не настолько под угрозой, чтобы бросить все и включать средства на их защиту в любые законодательные решения", - написал он.
Косачев указал, что в конце месяца тема помощи все же будет рассматриваться. Но речь будет идти не только об Украине и Израиле.

"Средства предполагается "размазать" по более широкому спектру тем, включая защиту южных границ самой Америки и Индо-Тихоокеанский регион. Кто знает, может к тому времени полыхнет еще где-то, и "мировому полицейскому" придется бежать в другие регионы к пущему недовольству избирателей", - предположил Косачев.

Сенат конгресса США, который контролируют демократы, принял законопроект о временном финансировании правительства, чтобы предотвратить шатдаун. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.
Деньги на помощь Украине и Израилю в нем не предусмотрены, хотя это было предметом серьезного обсуждения в обеих палатах конгресса.

В октябре Байден просил конгресс выделить $75 млрд на оказание помощи Украине и Израилю, причем львиная доля должна была достаться Украине. Новый спикер палаты представителей республиканец Майк Джонсон предложил разделить помощь этим странам, а проект с отдельной помощью Израилю заблокировали демократы.
капитолий - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября, 21:22
В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и ИзраилюВременный бюджет США без пакетов помощи для Украины и Израиля поддержал лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Об этом говорится в публикации The Hill
 
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