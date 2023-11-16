Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства - 16.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231116/1051076617.html
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства - 16.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями китайской кинокомпании АBB
2023-11-16T11:50
2023-11-16T11:50
новости
китай
зарубежье
россия
украина.ру
украина.ру
делегация
кино
фильм
галерея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051074454_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_5e787f0d244d54ac15b9ea356b17227e.jpg
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями кинокомпании АBB, где снимаются десятки популярных китайских сериалов. ABB помогает региональным телестудиям Китая в изготовлении видеоконтента.Делегация также побывала на премьерном показе остросюжетного фильма этой компании, который скоро выйдет на китайские киноэкраны.Пекинская галерея современного искусства также подарила членам делегации яркие впечатления.Идея галереи состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников.Картины, представленные в галерее, особенны тем, что они вызывают стремление к размышлениям, поиску новых смыслов.Китай сегодня является молодым динамично развивающимся государством, в том числе в сфере искусства.
https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051074454_0:597:2048:2133_1920x0_80_0_0_07b7ec45d290e8a8cabcc17c177e6c53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, зарубежье, россия, украина.ру, украина.ру, делегация, кино, фильм, галерея
Новости, Китай, Зарубежье, Россия, Украина.ру, Украина.ру, делегация, кино, фильм, галерея

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства

11:50 16.11.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
Читать в
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями китайской кинокомпании АBB
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями кинокомпании АBB, где снимаются десятки популярных китайских сериалов. ABB помогает региональным телестудиям Китая в изготовлении видеоконтента.
Делегация также побывала на премьерном показе остросюжетного фильма этой компании, который скоро выйдет на китайские киноэкраны.
Пекинская галерея современного искусства также подарила членам делегации яркие впечатления.
Идея галереи состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников.
Картины, представленные в галерее, особенны тем, что они вызывают стремление к размышлениям, поиску новых смыслов.
Китай сегодня является молодым динамично развивающимся государством, в том числе в сфере искусства.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
07:06
Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным деламРоссия и Китай являются стратегическими партнерами, но, чтобы сотрудничество народов обрело истинную стратегическую глубину, необходимо задействовать разнообразные формы информационного сотрудничества и народной дипломатии.
 
НовостиКитайЗарубежьеРоссияУкраина.руУкраина.руделегациякинофильмгалерея
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:56Железняк понадеялся на поддержку США несмотря на одобрение бюджета без помощи Украине
11:53На гидроциклах в Крым: ГУР Украины показало лагерь подготовки диверсантов
11:53"Мало вас жгли". Украинцы грозят убить организаторов протеста польских дальнобойщиков
11:50Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
11:47Макрон в Азии. Франция пытается вытеснить Россию с постсоветского пространства
11:44"Старые золотые горы". О чем договорились Байден и Си
11:43Кэмерон привез Зеленскому новых кураторов и пообещал помочь с оружием
11:40Косачев обратил внимание на усугубление раскола в США по спонсированию Украины
11:19Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
10:52Еврокомиссия накажет Польшу за блокирование погранпереходов с Украиной - СМИ
10:52Заявление Байдена о Си Цзиньпине как о "диктаторе" безответственно - МИД КНР
10:37"Управляет коммунистической страной": Байден после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал его диктатором
10:28В Волгоградской области выявили курируемые с Украины нарколаборатории
10:27Турецкие коммунисты призвали обсудить не членство Швеции, а выход Турции из НАТО
10:26Россию ожидает гораздо большая угроза, чем Украина – Крейг Робертс
09:58Ясненское ракетное соединение переходит на комплекс "Авангард" с гиперзвуковым блоком – МО
09:50Российско-американские отношения рискуют быть разорванными в любой момент — МИД РФ
09:47В Смоленской области обнаружены обломки двух начиненных взрывчаткой беспилотников ВСУ
09:45Увольнение Фарион, "хочешь жить — плати". Главное на Украине на утро 16 ноября
09:28При уничтожении дронов ВСУ на подлёте к Брянску никто не пострадал – Богомаз
Лента новостейМолния