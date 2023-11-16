https://ukraina.ru/20231116/1051076617.html
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства - 16.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями китайской кинокомпании АBB
2023-11-16T11:50
2023-11-16T11:50
2023-11-16T11:50
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галерея
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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями кинокомпании АBB, где снимаются десятки популярных китайских сериалов. ABB помогает региональным телестудиям Китая в изготовлении видеоконтента.Делегация также побывала на премьерном показе остросюжетного фильма этой компании, который скоро выйдет на китайские киноэкраны.Пекинская галерея современного искусства также подарила членам делегации яркие впечатления.Идея галереи состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников.Картины, представленные в галерее, особенны тем, что они вызывают стремление к размышлениям, поиску новых смыслов.Китай сегодня является молодым динамично развивающимся государством, в том числе в сфере искусства.
https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, зарубежье, россия, украина.ру, украина.ру, делегация, кино, фильм, галерея
Новости, Китай, Зарубежье, Россия, Украина.ру, Украина.ру, делегация, кино, фильм, галерея
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями китайской кинокомпании АBB
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями кинокомпании АBB, где снимаются десятки популярных китайских сериалов. ABB помогает региональным телестудиям Китая в изготовлении видеоконтента.
Делегация также побывала на премьерном показе остросюжетного фильма этой компании, который скоро выйдет на китайские киноэкраны.
Пекинская галерея современного искусства также подарила членам делегации яркие впечатления.
Идея галереи состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников.
Картины, представленные в галерее, особенны тем, что они вызывают стремление к размышлениям, поиску новых смыслов.
Китай сегодня является молодым динамично развивающимся государством, в том числе в сфере искусства.