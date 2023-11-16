https://ukraina.ru/20231116/1051076617.html

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства - 16.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила кинокомпанию ABB и галерею современного искусства

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями китайской кинокомпании АBB

2023-11-16T11:50

2023-11-16T11:50

2023-11-16T11:50

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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" ознакомилась с мощностями и возможностями кинокомпании АBB, где снимаются десятки популярных китайских сериалов. ABB помогает региональным телестудиям Китая в изготовлении видеоконтента.Делегация также побывала на премьерном показе остросюжетного фильма этой компании, который скоро выйдет на китайские киноэкраны.Пекинская галерея современного искусства также подарила членам делегации яркие впечатления.Идея галереи состоит как в продвижении современного искусства, так и в развитии площадки для гуманитарного обмена и сотрудничества молодых художников.Картины, представленные в галерее, особенны тем, что они вызывают стремление к размышлениям, поиску новых смыслов.Китай сегодня является молодым динамично развивающимся государством, в том числе в сфере искусства.

https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html

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новости, китай, зарубежье, россия, украина.ру, украина.ру, делегация, кино, фильм, галерея