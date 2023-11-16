Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu - 16.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu - 16.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
2023-11-16T11:19
2023-11-16T11:19
новости
китай
кнр (китай)
россия
пекин
делегация
украина.ру
украина.ру
интернет
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Визит делегации мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекин продолжается.Сегодня сотрудники издания посетили крупнейшие интернет-корпорации Китая Weibo и Baidu.Weibo является основной мультифункциональной платформой социальных медиа в Китае с сотнями миллионов подписчиков.Руководство компании подтвердило возможности совместной работы и презентовало свои новые наработки.Компания Baidu - крупнейший китайский поисковик и интернет-разработчик. Baidu показала свои технические возможности для продвижения медийного продукта.Компания качестве небольшого отдыха устроила представителям издания "Украина.ру" экскурсию по городу на беспилотном такси.Делегация "Украина.ру" продолжает вести интенсивные деловые встречи с китайскими партнерами.
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, кнр (китай), россия, пекин, делегация, украина.ру, украина.ру, интернет
Новости, Китай, КНР (Китай), Россия, Пекин, делегация, Украина.ру, Украина.ру, интернет

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu

11:19 16.11.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
Читать в
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
Визит делегации мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекин продолжается.
Сегодня сотрудники издания посетили крупнейшие интернет-корпорации Китая Weibo и Baidu.
Weibo является основной мультифункциональной платформой социальных медиа в Китае с сотнями миллионов подписчиков.
Руководство компании подтвердило возможности совместной работы и презентовало свои новые наработки.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
Компания Baidu - крупнейший китайский поисковик и интернет-разработчик. Baidu показала свои технические возможности для продвижения медийного продукта.
Компания качестве небольшого отдыха устроила представителям издания "Украина.ру" экскурсию по городу на беспилотном такси.
Делегация "Украина.ру" продолжает вести интенсивные деловые встречи с китайскими партнерами.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 16.11.2023
07:06
Наука дружить с Китаем. От нужных слов к конкретным деламРоссия и Китай являются стратегическими партнерами, но, чтобы сотрудничество народов обрело истинную стратегическую глубину, необходимо задействовать разнообразные формы информационного сотрудничества и народной дипломатии.
 
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