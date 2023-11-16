Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu
Визит делегации мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекин продолжается.
Сегодня сотрудники издания посетили крупнейшие интернет-корпорации Китая Weibo и Baidu.
Weibo является основной мультифункциональной платформой социальных медиа в Китае с сотнями миллионов подписчиков.
Руководство компании подтвердило возможности совместной работы и презентовало свои новые наработки.
Компания Baidu - крупнейший китайский поисковик и интернет-разработчик. Baidu показала свои технические возможности для продвижения медийного продукта.
Компания качестве небольшого отдыха устроила представителям издания "Украина.ру" экскурсию по городу на беспилотном такси.
Делегация "Украина.ру" продолжает вести интенсивные деловые встречи с китайскими партнерами.