https://ukraina.ru/20231116/1051076162.html

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu - 16.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила крупнейшие интернет-корпорации Weibo и Baidu

2023-11-16T11:19

2023-11-16T11:19

2023-11-16T11:19

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Визит делегации мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекин продолжается.Сегодня сотрудники издания посетили крупнейшие интернет-корпорации Китая Weibo и Baidu.Weibo является основной мультифункциональной платформой социальных медиа в Китае с сотнями миллионов подписчиков.Руководство компании подтвердило возможности совместной работы и презентовало свои новые наработки.Компания Baidu - крупнейший китайский поисковик и интернет-разработчик. Baidu показала свои технические возможности для продвижения медийного продукта.Компания качестве небольшого отдыха устроила представителям издания "Украина.ру" экскурсию по городу на беспилотном такси.Делегация "Украина.ру" продолжает вести интенсивные деловые встречи с китайскими партнерами.

https://ukraina.ru/20231116/1051066530.html

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2023

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новости, китай, кнр (китай), россия, пекин, делегация, украина.ру, украина.ру, интернет