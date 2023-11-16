Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ - 16.11.2023 Украина.ру
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Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ
Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ - 16.11.2023 Украина.ру
Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ
Суджанский район Курской области обстрелян реактивными снарядами со стороны Украины. Об этом сообщил 16 ноября губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
2023-11-16T07:27
2023-11-16T07:31
электричество
новости
обстрелы
курск
село
село
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"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет", - написал Старовойт.По его словам, для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход.
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электричество, новости, обстрелы, курск, село, село
электричество, Новости, обстрелы, Курск, село, село

Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ

07:27 16.11.2023 (обновлено: 07:31 16.11.2023)
 
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Читать в
Суджанский район Курской области обстрелян реактивными снарядами со стороны Украины. Об этом сообщил 16 ноября губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет", - написал Старовойт.
По его словам, для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход.

"В самом населённом пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - заверил губернатор.

Украина тестирует отключение своей энергосистемы от сетей России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
31 октября, 01:58
Украинцев могут лишить электричества и без обстреловУкраинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"
 
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