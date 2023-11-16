Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ

Украинцев могут лишить электричества и без обстрелов Украинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"