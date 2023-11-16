Жители сел под Курском остались без света из-за обстрела ВСУ
07:27 16.11.2023 (обновлено: 07:31 16.11.2023)
© СС0, pixabay
© СС0, pixabay
Суджанский район Курской области обстрелян реактивными снарядами со стороны Украины. Об этом сообщил 16 ноября губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале
"Со стороны Украины реактивными снарядами обстрелян Суджанский район. Прилёты зафиксированы вблизи села Мартыновка. К счастью, пострадавших нет", - написал Старовойт.
По его словам, для уточнения информации о разрушениях проводится подомовой обход.
"В самом населённом пункте и соседних селах Черкасское Поречное и Казачья Локня отсутствует электроснабжение. Специалисты приступят к его восстановлению, как только будет безопасно", - заверил губернатор.
31 октября, 01:58Украинцев могут лишить электричества и без обстреловУкраинцев предупредили об отключениях от электроэнергии даже при отсутствии обстрелов со стороны российской армии. Сложностей следует ожидать уже в ноябре, сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью изданию "Телеграф"