Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 16.11.2023 Украина.ру
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Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 16.11.2023 Украина.ру
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-16T02:25
2023-11-16T02:26
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Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 192 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 33 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском – один обстрел из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четверых гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 11 раз. Всего было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, военные преступления, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, Военные преступления, СВО

Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

02:25 16.11.2023 (обновлено: 02:26 16.11.2023)
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 60 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Никитовскому, Центрально-Городскому районам), Донецку (Киевскому, Куйбышевскому, Кировскому, Петровскому районам), Гольмовскому, Макеевке и Ясиноватскому району было выпущено 192 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 26 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 33 обстрела из артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском – один обстрел из артиллерии 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четверых гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 11 раз. Всего было выпущено 52 единицы различных боеприпасов.
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Заголовок открываемого материала
02:59ВСУ обстреляли Горловку, Макеевку и Донецк - СЦКК
02:25Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
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