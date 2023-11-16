Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США - 16.11.2023 Украина.ру
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Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США
Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США - 16.11.2023 Украина.ру
Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США
Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему между США и Китаем никогда не возникнет ни симпатии, ни вражды.
2023-11-16T06:38
2023-11-16T06:46
интервью
китай
украина
сша
си цзиньпин
россия
турция
геополитика
политики
саммит
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Он также предположил, как у главы офиса Зеленского Андрея Ермака возникла идея поехать на встречу с Энтони Блинкеном.Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.— Дмитрий Игнатьевич, президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином и главами стран Глобального юга, чтобы обсудить мировую архитектуру безопасности. Кем сегодня Китай является для США? Это партнер, конкурент, угроза или нечто иное? — Китай для Штатов — некий запредельный мир. У этих стран, точнее цивилизаций, практически нет ничего общего. Всё различно: идеология, исторический опыт, общественная психология, эстетика быта и модели бытия.Соответственно, они не могут быть ни партнерами, ни даже врагами. Это как "Хищник" и "Чужой". Да, Китай и США могут временно сотрудничать, когда совпадают сиюминутные интересы. Да, могут сойтись в схватке, когда интересы расходятся. Но между ними не сложатся ни стратегические симпатии, ни устойчивая вражда. Ведь, чтобы хотя бы ненавидеть друг друга, надо как-то друг друга понимать.Помню, как-то пришлось продискутировать целую ночь с мэром Шанхая, обсуждая философские взгляды его учителя Го Мо-Жо. Мэр поразил меня энциклопедическими взглядами, касательно китайских философских школ.Представить, как я обсуждаю с каким-нибудь Шварценеггером школу позабытого американского философа Уильяма Самнера или модного нынче Джорджа Сантаяна — в принципе невозможно. "Hasta la vista, baby". Там можно обсуждать объем бицепса, но не объем мудрости…Я хочу сказать, нет ничего личного, ничего общего у Китая и США. Ни о чем не договорятся, ничего совместного не сотворят. Поговорят… Зато Фриско временно почистили от бомжей…— Пока Байден в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Андрей Ермак пообщался с Энтони Блинкеном. Крайне неудачное, на мой взгляд, время он выбрал — Байдена нет, вся Америка ожидает результатов его встречи с Си. Или Киев подгадал специально такое время?— Киев уже ничего специально "не подгадывает". Там исчезла продуманная и "дальнобойная" дипломатия. Есть лишь спорадическая активность. Они живут одним днем и конвульсивно на коленке прописывают так называемые инициативы. Поэтому, я бы не стал искать логики в их действиях.Скорее, случайно возникла идейка встречки с Блинкеном. А может быть, в Сети появились дешевые авиабилеты из Польши в Штаты. Не знаю…— Существует ли ещё треугольник Россия – Китай – США?— Нет и не было никакого треугольника. Помните совет Владимира Семеновича Высоцкого: "Надо выпить треугольник! На троих его! Даешь!". Наверное, его и выпили.Сейчас есть реальная глубокая экзистенциальная ненависть демократической, а по сути, корпоратократичной американской элиты к России. Мы их внятный и неизбежный главный конкурент в новом мире. И есть фантомный, наведенный страх перед КНР. Это все равно как ужас перед реальным медведем и детские страшилки перед фантастическим драконом.Мне пришлось недавно учувствовать в съемках документального фильма о мировых знаменитостях, которые переехали творить в Россию. Речь в том числе шла об итальянском скульпторе Марко Бравура, который вместе со своей чудесной женой перебрался с берегов Тибра на бережок Оки и создал в подмосковной Тарусе дивную мастерскую. Сейчас мэтр работает над керамической статуей "Крылья Икара".Помню известное европейское полотно "Падение Икара" — безбрежная гладь моря и торчащая из него пятка. Это все, что осталось от древнегреческого героя, мечтавшего летать к звездам. Но у Европы хотя бы осталась пятка героя. У Штатов нет и этого.А у нас могут появиться крылья Икара. Если, конечно, пойдем по пути победителей и героев, а не лузеров и неудачников. Если атмосфера для творцов будет у нас лучше, чем у них атмосфера для дельцов. Если великие итальянцы будут переезжать к нам, а не наши к ним… Мда, медведь с крыльями — это круче дракона.— Турция подала иск в Международный уголовный суд против Нетаньяху. Его обвинили в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа. Насколько в Турции усилился негатив по отношению к израильтянам? Говорят ли турки про Украину или уже забыли?— Я уже говорил ранее в наших интервью, в чем различия условно западных и условно восточных политиков. Когда сталкивается сила и вера, западники ставят на первое, восточники — на второе. Эрдоган верующий человек. Он не может игнорировать каноны веры, даже в ущерб политической целесообразности.В каноническом мусульманстве, мягко говоря, не приветствуется насилие над женщинами, стариками, детьми. В Турции практически не увидишь пожилых людей, просящих милостыню, или бездомных детишек — общество их обустраивает. Поэтому у турецкого лидера естественная резкая реакция на действия, которые плодят массовые жертвы невинных, бездомных и убогих.Да, турки — жестокие воины, но с другими воинами. Отсюда и логика действий турецкого лидера. Хотя, политика потом свое отвоюет и у него.— Как считаете, будут ли на Украине выборы? Какие политические силы в них могут принять участие?— Выборы вероятны. Украина почти встроена в западную имитационную политическую модель. У барышень определенной профессии не прилично не имитировать "удовольствие". А в западных политических моделях не прилично не имитировать "демократию". Соответственно, повторюсь, выборы возможны.Реальные различия между политическими группировками вижу пока только по одному принципу: те, кто голосовал в Раде за запрет канонического православия, и те, кто голосовал против. Вроде последних было всего 14 голосов. Вот на них и вся надежда.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html
https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html
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Анна Черкасова
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интервью, китай, украина, сша, си цзиньпин, россия, турция, геополитика, политики, саммит
Интервью, Китай, Украина, США, Си Цзиньпин, Россия, Турция, геополитика, политики, саммит

Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США

06:38 16.11.2023 (обновлено: 06:46 16.11.2023)
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему между США и Китаем никогда не возникнет ни симпатии, ни вражды.
Он также предположил, как у главы офиса Зеленского Андрея Ермака возникла идея поехать на встречу с Энтони Блинкеном.
Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.
— Дмитрий Игнатьевич, президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином и главами стран Глобального юга, чтобы обсудить мировую архитектуру безопасности. Кем сегодня Китай является для США? Это партнер, конкурент, угроза или нечто иное?
— Китай для Штатов — некий запредельный мир. У этих стран, точнее цивилизаций, практически нет ничего общего. Всё различно: идеология, исторический опыт, общественная психология, эстетика быта и модели бытия.
Соответственно, они не могут быть ни партнерами, ни даже врагами. Это как "Хищник" и "Чужой". Да, Китай и США могут временно сотрудничать, когда совпадают сиюминутные интересы. Да, могут сойтись в схватке, когда интересы расходятся. Но между ними не сложатся ни стратегические симпатии, ни устойчивая вражда. Ведь, чтобы хотя бы ненавидеть друг друга, надо как-то друг друга понимать.
Помню, как-то пришлось продискутировать целую ночь с мэром Шанхая, обсуждая философские взгляды его учителя Го Мо-Жо. Мэр поразил меня энциклопедическими взглядами, касательно китайских философских школ.
Представить, как я обсуждаю с каким-нибудь Шварценеггером школу позабытого американского философа Уильяма Самнера или модного нынче Джорджа Сантаяна — в принципе невозможно. "Hasta la vista, baby". Там можно обсуждать объем бицепса, но не объем мудрости…
Я хочу сказать, нет ничего личного, ничего общего у Китая и США. Ни о чем не договорятся, ничего совместного не сотворят. Поговорят… Зато Фриско временно почистили от бомжей…
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— Пока Байден в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Андрей Ермак пообщался с Энтони Блинкеном. Крайне неудачное, на мой взгляд, время он выбрал — Байдена нет, вся Америка ожидает результатов его встречи с Си. Или Киев подгадал специально такое время?
— Киев уже ничего специально "не подгадывает". Там исчезла продуманная и "дальнобойная" дипломатия. Есть лишь спорадическая активность. Они живут одним днем и конвульсивно на коленке прописывают так называемые инициативы. Поэтому, я бы не стал искать логики в их действиях.
Скорее, случайно возникла идейка встречки с Блинкеном. А может быть, в Сети появились дешевые авиабилеты из Польши в Штаты. Не знаю…
— Существует ли ещё треугольник Россия – Китай – США?
— Нет и не было никакого треугольника. Помните совет Владимира Семеновича Высоцкого: "Надо выпить треугольник! На троих его! Даешь!". Наверное, его и выпили.
Сейчас есть реальная глубокая экзистенциальная ненависть демократической, а по сути, корпоратократичной американской элиты к России. Мы их внятный и неизбежный главный конкурент в новом мире. И есть фантомный, наведенный страх перед КНР. Это все равно как ужас перед реальным медведем и детские страшилки перед фантастическим драконом.
Мне пришлось недавно учувствовать в съемках документального фильма о мировых знаменитостях, которые переехали творить в Россию. Речь в том числе шла об итальянском скульпторе Марко Бравура, который вместе со своей чудесной женой перебрался с берегов Тибра на бережок Оки и создал в подмосковной Тарусе дивную мастерскую. Сейчас мэтр работает над керамической статуей "Крылья Икара".
Помню известное европейское полотно "Падение Икара" — безбрежная гладь моря и торчащая из него пятка. Это все, что осталось от древнегреческого героя, мечтавшего летать к звездам. Но у Европы хотя бы осталась пятка героя. У Штатов нет и этого.
А у нас могут появиться крылья Икара. Если, конечно, пойдем по пути победителей и героев, а не лузеров и неудачников. Если атмосфера для творцов будет у нас лучше, чем у них атмосфера для дельцов. Если великие итальянцы будут переезжать к нам, а не наши к ним… Мда, медведь с крыльями — это круче дракона.
Дмитрий Солонников интервью
Вчера, 16:38
Дмитрий Солонников о встрече Си и Байдена: Китай идет на переговоры с российским тузом в рукаве
— Турция подала иск в Международный уголовный суд против Нетаньяху. Его обвинили в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа. Насколько в Турции усилился негатив по отношению к израильтянам? Говорят ли турки про Украину или уже забыли?
— Я уже говорил ранее в наших интервью, в чем различия условно западных и условно восточных политиков. Когда сталкивается сила и вера, западники ставят на первое, восточники — на второе. Эрдоган верующий человек. Он не может игнорировать каноны веры, даже в ущерб политической целесообразности.
В каноническом мусульманстве, мягко говоря, не приветствуется насилие над женщинами, стариками, детьми. В Турции практически не увидишь пожилых людей, просящих милостыню, или бездомных детишек — общество их обустраивает. Поэтому у турецкого лидера естественная резкая реакция на действия, которые плодят массовые жертвы невинных, бездомных и убогих.
Да, турки — жестокие воины, но с другими воинами. Отсюда и логика действий турецкого лидера. Хотя, политика потом свое отвоюет и у него.
— Как считаете, будут ли на Украине выборы? Какие политические силы в них могут принять участие?
— Выборы вероятны. Украина почти встроена в западную имитационную политическую модель. У барышень определенной профессии не прилично не имитировать "удовольствие". А в западных политических моделях не прилично не имитировать "демократию". Соответственно, повторюсь, выборы возможны.
Реальные различия между политическими группировками вижу пока только по одному принципу: те, кто голосовал в Раде за запрет канонического православия, и те, кто голосовал против. Вроде последних было всего 14 голосов. Вот на них и вся надежда.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 13:46
Грег Вайнер: Пока Байден встречается с лидером Китая, Зеленский сходит с умаКиев выбрал, мягко говоря, неудачное время для бесед и выклянчивания денег у США, а Владимир Зеленский, видимо, сходит с ума, раз ищет встречи с Дональдом Трампом, считает политолог, американист Грег Вайнер
 
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Заголовок открываемого материала
06:45Россия может одним ударом погрузить во мрак сотни тысяч украинцев – Spiegel
06:38Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США
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