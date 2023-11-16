https://ukraina.ru/20231116/1051058378.html

Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США

Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США - 16.11.2023 Украина.ру

Чужой против Хищника. Дмитрий Выдрин о схватках и партнерстве Китая и США

Политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру объяснил, почему между США и Китаем никогда не возникнет ни симпатии, ни вражды.

2023-11-16T06:38

2023-11-16T06:38

2023-11-16T06:46

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Он также предположил, как у главы офиса Зеленского Андрея Ермака возникла идея поехать на встречу с Энтони Блинкеном.Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где запланирована его встреча с президентом США Джо Байденом.— Дмитрий Игнатьевич, президент США Джо Байден встречается с лидером Китая Си Цзиньпином и главами стран Глобального юга, чтобы обсудить мировую архитектуру безопасности. Кем сегодня Китай является для США? Это партнер, конкурент, угроза или нечто иное? — Китай для Штатов — некий запредельный мир. У этих стран, точнее цивилизаций, практически нет ничего общего. Всё различно: идеология, исторический опыт, общественная психология, эстетика быта и модели бытия.Соответственно, они не могут быть ни партнерами, ни даже врагами. Это как "Хищник" и "Чужой". Да, Китай и США могут временно сотрудничать, когда совпадают сиюминутные интересы. Да, могут сойтись в схватке, когда интересы расходятся. Но между ними не сложатся ни стратегические симпатии, ни устойчивая вражда. Ведь, чтобы хотя бы ненавидеть друг друга, надо как-то друг друга понимать.Помню, как-то пришлось продискутировать целую ночь с мэром Шанхая, обсуждая философские взгляды его учителя Го Мо-Жо. Мэр поразил меня энциклопедическими взглядами, касательно китайских философских школ.Представить, как я обсуждаю с каким-нибудь Шварценеггером школу позабытого американского философа Уильяма Самнера или модного нынче Джорджа Сантаяна — в принципе невозможно. "Hasta la vista, baby". Там можно обсуждать объем бицепса, но не объем мудрости…Я хочу сказать, нет ничего личного, ничего общего у Китая и США. Ни о чем не договорятся, ничего совместного не сотворят. Поговорят… Зато Фриско временно почистили от бомжей…— Пока Байден в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), Андрей Ермак пообщался с Энтони Блинкеном. Крайне неудачное, на мой взгляд, время он выбрал — Байдена нет, вся Америка ожидает результатов его встречи с Си. Или Киев подгадал специально такое время?— Киев уже ничего специально "не подгадывает". Там исчезла продуманная и "дальнобойная" дипломатия. Есть лишь спорадическая активность. Они живут одним днем и конвульсивно на коленке прописывают так называемые инициативы. Поэтому, я бы не стал искать логики в их действиях.Скорее, случайно возникла идейка встречки с Блинкеном. А может быть, в Сети появились дешевые авиабилеты из Польши в Штаты. Не знаю…— Существует ли ещё треугольник Россия – Китай – США?— Нет и не было никакого треугольника. Помните совет Владимира Семеновича Высоцкого: "Надо выпить треугольник! На троих его! Даешь!". Наверное, его и выпили.Сейчас есть реальная глубокая экзистенциальная ненависть демократической, а по сути, корпоратократичной американской элиты к России. Мы их внятный и неизбежный главный конкурент в новом мире. И есть фантомный, наведенный страх перед КНР. Это все равно как ужас перед реальным медведем и детские страшилки перед фантастическим драконом.Мне пришлось недавно учувствовать в съемках документального фильма о мировых знаменитостях, которые переехали творить в Россию. Речь в том числе шла об итальянском скульпторе Марко Бравура, который вместе со своей чудесной женой перебрался с берегов Тибра на бережок Оки и создал в подмосковной Тарусе дивную мастерскую. Сейчас мэтр работает над керамической статуей "Крылья Икара".Помню известное европейское полотно "Падение Икара" — безбрежная гладь моря и торчащая из него пятка. Это все, что осталось от древнегреческого героя, мечтавшего летать к звездам. Но у Европы хотя бы осталась пятка героя. У Штатов нет и этого.А у нас могут появиться крылья Икара. Если, конечно, пойдем по пути победителей и героев, а не лузеров и неудачников. Если атмосфера для творцов будет у нас лучше, чем у них атмосфера для дельцов. Если великие итальянцы будут переезжать к нам, а не наши к ним… Мда, медведь с крыльями — это круче дракона.— Турция подала иск в Международный уголовный суд против Нетаньяху. Его обвинили в геноциде и преступлениях против человечности в секторе Газа. Насколько в Турции усилился негатив по отношению к израильтянам? Говорят ли турки про Украину или уже забыли?— Я уже говорил ранее в наших интервью, в чем различия условно западных и условно восточных политиков. Когда сталкивается сила и вера, западники ставят на первое, восточники — на второе. Эрдоган верующий человек. Он не может игнорировать каноны веры, даже в ущерб политической целесообразности.В каноническом мусульманстве, мягко говоря, не приветствуется насилие над женщинами, стариками, детьми. В Турции практически не увидишь пожилых людей, просящих милостыню, или бездомных детишек — общество их обустраивает. Поэтому у турецкого лидера естественная резкая реакция на действия, которые плодят массовые жертвы невинных, бездомных и убогих.Да, турки — жестокие воины, но с другими воинами. Отсюда и логика действий турецкого лидера. Хотя, политика потом свое отвоюет и у него.— Как считаете, будут ли на Украине выборы? Какие политические силы в них могут принять участие?— Выборы вероятны. Украина почти встроена в западную имитационную политическую модель. У барышень определенной профессии не прилично не имитировать "удовольствие". А в западных политических моделях не прилично не имитировать "демократию". Соответственно, повторюсь, выборы возможны.Реальные различия между политическими группировками вижу пока только по одному принципу: те, кто голосовал в Раде за запрет канонического православия, и те, кто голосовал против. Вроде последних было всего 14 голосов. Вот на них и вся надежда.

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

https://ukraina.ru/20231115/1051050745.html

https://ukraina.ru/20231115/1051042338.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, китай, украина, сша, си цзиньпин, россия, турция, геополитика, политики, саммит