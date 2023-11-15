Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро - 15.11.2023 Украина.ру
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Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро
Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро - 15.11.2023 Украина.ру
Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро
Переправка уклоняющихся от службы в ВСУ украинцев подорожала до восьми тысяч евро. Об этом 15 ноября сообщил "Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины"
2023-11-15T22:32
2023-11-15T22:32
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"Лесными тропами в Румынию за 8000 евро: на Буковине полицейские обезвредили схему трансфера ухилянцев", - сообщила Нацполиция Украины.Организатора канала переправки украинцев в Евросоюз полицейские страны-кандидата в члены ЕС задержали с поличным - при попытке доставить группу мужчин до места пересечения границы. Оперативники "управления стратегических расследований" в Черновицкой области и следователи следственного управления областной полиции выяснили, что схему спасения соотечественников от отправки в зону СВО организовал 35-летний житель Черновицкого района."Мужчины призывного возраста, желающие уехать за границу, платили за такую возможность от 6000 до 8000 евро. Фигурант собирал туристов в определённом им месте. "Грузил" их в багажный отсек автомобиля и перевозил к одному из пограничных сёл области. Через некоторое время они двигались к границе, где уклонисты уже лесом шли к Румынии", - описала схему Нацполиция Украины.Организатор трансфера заранее показывал уклонистам маршрут на карте. Он обменивал полученные от клиентов доллары на евро.Украинские полицейские задержали организатора схемы 13 ноября при попытке переправить двоих мужчин, заплативших за "билет" 6500 долларов США и 8000 евро. "Мероприятия по разоблачению проводились совместно с СБУ", - отметил "департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины".
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новости, новости украины, западная украина, уклонисты, всу, сво, мобилизация, ес, украина-ес, румыния, нацполиция, украинские беженцы, гуманитарный коридор
Новости, Новости Украины, Западная Украина, уклонисты, ВСУ, СВО, мобилизация, ЕС, Украина-ЕС, Румыния, Нацполиция, украинские беженцы, гуманитарный коридор

Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро

22:32 15.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украиныбеглецы уклонисты
беглецы уклонисты - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Государственная пограничная служба Украины
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Переправка уклоняющихся от службы в ВСУ украинцев подорожала до восьми тысяч евро. Об этом 15 ноября сообщил "Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины"
"Лесными тропами в Румынию за 8000 евро: на Буковине полицейские обезвредили схему трансфера ухилянцев", - сообщила Нацполиция Украины.
Организатора канала переправки украинцев в Евросоюз полицейские страны-кандидата в члены ЕС задержали с поличным - при попытке доставить группу мужчин до места пересечения границы. Оперативники "управления стратегических расследований" в Черновицкой области и следователи следственного управления областной полиции выяснили, что схему спасения соотечественников от отправки в зону СВО организовал 35-летний житель Черновицкого района.
"Мужчины призывного возраста, желающие уехать за границу, платили за такую возможность от 6000 до 8000 евро. Фигурант собирал туристов в определённом им месте. "Грузил" их в багажный отсек автомобиля и перевозил к одному из пограничных сёл области. Через некоторое время они двигались к границе, где уклонисты уже лесом шли к Румынии", - описала схему Нацполиция Украины.
16:54
Волынский полицейский за $8 тыс помогал уклонистам сбежать с УкраиныЗаместителю начальника Владимирского районного отдела полиции ГУНП в Волынской области сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Об этом 15 ноября сообщил офис генпрокурора Украины.
Организатор трансфера заранее показывал уклонистам маршрут на карте. Он обменивал полученные от клиентов доллары на евро.
Украинские полицейские задержали организатора схемы 13 ноября при попытке переправить двоих мужчин, заплативших за "билет" 6500 долларов США и 8000 евро. "Мероприятия по разоблачению проводились совместно с СБУ", - отметил "департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины".
Памятник Пушкину в Киеве
18:00
Уголовники помогают уклонистам, культура на Украине достигла пика, МОК - ком в горле. Итоги 15 ноябряПотенциальным призывникам на Украине помогают уехать из страны. Международный олимпийский комитет призывает бойкотировать Игры Дружбы. В Киеве снесли памятник Александру Пушкину
 
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22:32Бегство украинских уклонистов в Румынию подорожало до 8 тыс евро
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