https://ukraina.ru/20231115/1051053681.html
Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом"
Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом" - 15.11.2023 Украина.ру
Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом"
Борьбу с культурными объектами экс-советник офиса президента Украины назвал "досадным самоубийством"
2023-11-15T16:33
2023-11-15T16:33
2023-11-15T16:33
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Очередной памятник Александру Пушкину снесён 15 ноября в Киеве. Решение о выводе его из реестра национального культурного наследия приняло правительство Украины.Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие события говорят о том, что "культура на Украине достигла своего пика".Борьба с памятниками Александру Пушкину по всей Украине ведётся не первый год. Так, в октябре 2022 года в Киеве уничтожен старейший киевский памятник поэту, установленный в 1899 году на пожертвования преподавателей и учащихся Киево-Печерской гимназии. *Внесен в российский список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20231115/1051046817.html
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новости, новости украины, киев, памятник, пушкин, алексей арестович
Новости, Новости Украины, Киев, памятник, Пушкин, Алексей Арестович
Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом"
Борьбу с культурными объектами экс-советник офиса президента Украины назвал "досадным самоубийством"
Очередной памятник Александру Пушкину снесён 15 ноября в Киеве. Решение о выводе его из реестра национального культурного наследия приняло правительство Украины.
Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие события говорят о том, что "культура на Украине достигла своего пика".
"Теперь начнется спуск с этой горы. Давайте-ка я объясню, как смотрится война с памятниками писателям глазами Запада, того Запада, который является единственным залогом выживания Украины вообще. Февраль 2022: воины света сражаются против хтони, пришедшей с севера. Ноябрь 2023: дикари сражаются с дикарями. Но есть нюанс. Россияне – дикари с ресурсом. А украинцы – дикари-якорь. И единственную судьбу, которую они себе оставляют с такой подачей – быть использованными в качестве ресурса – и теми, и этими. Какое досадное самоубийство онлайн", – написал Арестович в своем Телеграм-канале.
Борьба с памятниками Александру Пушкину по всей Украине ведётся не первый год. Так, в октябре 2022 года в Киеве уничтожен старейший киевский памятник поэту, установленный в 1899 году на пожертвования преподавателей и учащихся Киево-Печерской гимназии.
*Внесен в российский список террористов и экстремистов.