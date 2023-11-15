https://ukraina.ru/20231115/1051053681.html

Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом"

Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом" - 15.11.2023 Украина.ру

Арестович* о сносе памятника Пушкину: "Украинцы – дикари, единственная их судьба – быть чьим-то ресурсом"

Борьбу с культурными объектами экс-советник офиса президента Украины назвал "досадным самоубийством"

2023-11-15T16:33

2023-11-15T16:33

2023-11-15T16:33

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Очередной памятник Александру Пушкину снесён 15 ноября в Киеве. Решение о выводе его из реестра национального культурного наследия приняло правительство Украины.Экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что такие события говорят о том, что "культура на Украине достигла своего пика".Борьба с памятниками Александру Пушкину по всей Украине ведётся не первый год. Так, в октябре 2022 года в Киеве уничтожен старейший киевский памятник поэту, установленный в 1899 году на пожертвования преподавателей и учащихся Киево-Печерской гимназии. *Внесен в российский список террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20231115/1051046817.html

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