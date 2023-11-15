https://ukraina.ru/20231115/1051049866.html

Кто поборется за власть на Украине: Стариков о деньгах и новом политическом треугольнике

Кто поборется за власть на Украине: Стариков о деньгах и новом политическом треугольнике - 15.11.2023 Украина.ру

Кто поборется за власть на Украине: Стариков о деньгах и новом политическом треугольнике

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал... Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T15:34

2023-11-15T15:34

2023-11-15T15:34

видео

николай стариков

сша

украина

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

ключевая ставка

раскол

израиль

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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру прокомментировал нарастающий раскол между Владимиром Зеленским и военными Украины в контексте заявлений Алексея Арестовича*, а также рассказал, есть ли шанс у Киева на дальнейшую военную помощь со стороны Запада.00:40 - Новые игроки на возможных президентских выборах на Украине; 02:49 – Отношения российской власти к выборам на Украине; 04:36 - Условия мира и кто их диктует; 09:13 - Мировая повестка и новые транши для Украины: есть ли связь? 10:58 - Путь в ЕС и НАТО: для чего Украине суверенитет? 16:16 - Центробанк: вероятность очередного повышения ключевой ставки. *В интервью упоминается внесенный в список террористов и экстремистов Алексей Арестович.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, николай стариков, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, выборы, ключевая ставка, раскол, израиль, палестина, россия, сво, нато, транши, ес, видео