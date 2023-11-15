Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН - 15.11.2023 Украина.ру
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Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН
Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН - 15.11.2023 Украина.ру
Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН
До сих пор в России табуирована тема деятельности некоторых детей известных некогда персон, и результаты воспитания студентов в некоторых российских вузах неприемлемы. Своим возмущением по этому поводу поделился популярный телеведущий Владимир Соловьёв
2023-11-15T14:01
2023-11-15T14:01
новости
владимир соловьев
информационная война
информационная безопасность
сво
патриотизм
граждане
российское гражданство
гражданские свободы
гражданская позиция
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Поводом для возмущения стала ситуация в РУДН, где учится дочь одного из слушателей Владимира Соловьёва. По словам слушателя, в российском вузе нельзя чернокожего негром назвать – могут отчислить, и результаты воспитания студентов прививают отнюдь не патриотизм.По словам слушателя, при опросе из десятка человек только его дочь выбрала местом жительства через 10 лет Россию, получив в ответ презрительные отзывы. Соловьёв возмутился такому положению дел в российском университете, сказав: "У меня сердце от этого всего на части рвётся! Я бы зашёл в этот долбаный РУДН – и всех на хрен оттуда на фронт, преподавателей!""Кто эту структуру сейчас там поддерживает? Потом будете возмущаться. Наверное, ректор хороший – Филиппов там, наверное, до сих пор сидит – один из отцов-основателей этой долбаной системы реформы высшей школы! Болонской системы!", - продолжил Соловьёв."Воспитали, сволочи, Навального!* Он же там учился!.. И теперь продолжаете души калечить детей!.. Всех на хрен выгнать и посадить!", - предложил тележурналист.По его мнению, "дружбонародности" есть пределы и предательство страны, тем более во время СВО, не должно считаться чем-то нормальным. Соловьёв отметил: "Чтобы дома в спину прилетало, детям? Не хотите жить в стране – пошли вон из страны! Собрались – и пошли на хрен отсюда!"Соловьёва возмутили результаты воспитания не только в РУДН, в связи с чем он упомянул "поколение, воспитанное Собчак и прочей швалью, которое по-прежнему нельзя трогать в нашей стране"*основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"
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новости, владимир соловьев, информационная война, информационная безопасность, сво, патриотизм, граждане, российское гражданство, гражданские свободы, гражданская позиция, двойное гражданство, россия, рудн, предательство
Новости, Владимир Соловьев, информационная война, информационная безопасность, СВО, патриотизм, граждане, российское гражданство, гражданские свободы, Гражданская позиция, двойное гражданство, Россия, РУДН, предательство

Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН

14:01 15.11.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБаскетбол. Квалификация КМ-2019. Мужчины. Матч Россия - Чехия, Владимир Соловьев
Баскетбол. Квалификация КМ-2019. Мужчины. Матч Россия - Чехия, Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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До сих пор в России табуирована тема деятельности некоторых детей известных некогда персон, и результаты воспитания студентов в некоторых российских вузах неприемлемы. Своим возмущением по этому поводу поделился популярный телеведущий Владимир Соловьёв
Поводом для возмущения стала ситуация в РУДН, где учится дочь одного из слушателей Владимира Соловьёва. По словам слушателя, в российском вузе нельзя чернокожего негром назвать – могут отчислить, и результаты воспитания студентов прививают отнюдь не патриотизм.
По словам слушателя, при опросе из десятка человек только его дочь выбрала местом жительства через 10 лет Россию, получив в ответ презрительные отзывы. Соловьёв возмутился такому положению дел в российском университете, сказав: "У меня сердце от этого всего на части рвётся! Я бы зашёл в этот долбаный РУДН – и всех на хрен оттуда на фронт, преподавателей!"
"Кто эту структуру сейчас там поддерживает? Потом будете возмущаться. Наверное, ректор хороший – Филиппов там, наверное, до сих пор сидит – один из отцов-основателей этой долбаной системы реформы высшей школы! Болонской системы!", - продолжил Соловьёв.
"Воспитали, сволочи, Навального!* Он же там учился!.. И теперь продолжаете души калечить детей!.. Всех на хрен выгнать и посадить!", - предложил тележурналист.
По его мнению, "дружбонародности" есть пределы и предательство страны, тем более во время СВО, не должно считаться чем-то нормальным. Соловьёв отметил: "Чтобы дома в спину прилетало, детям? Не хотите жить в стране – пошли вон из страны! Собрались – и пошли на хрен отсюда!"
Соловьёва возмутили результаты воспитания не только в РУДН, в связи с чем он упомянул "поколение, воспитанное Собчак и прочей швалью, которое по-прежнему нельзя трогать в нашей стране"
Мальчиш-Плохиш. Кадр из фильма
7 сентября, 04:43
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*основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"
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