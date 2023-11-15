https://ukraina.ru/20231115/1051045213.html

Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН

Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН - 15.11.2023 Украина.ру

Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН

До сих пор в России табуирована тема деятельности некоторых детей известных некогда персон, и результаты воспитания студентов в некоторых российских вузах неприемлемы. Своим возмущением по этому поводу поделился популярный телеведущий Владимир Соловьёв

2023-11-15T14:01

2023-11-15T14:01

2023-11-15T14:01

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Поводом для возмущения стала ситуация в РУДН, где учится дочь одного из слушателей Владимира Соловьёва. По словам слушателя, в российском вузе нельзя чернокожего негром назвать – могут отчислить, и результаты воспитания студентов прививают отнюдь не патриотизм.По словам слушателя, при опросе из десятка человек только его дочь выбрала местом жительства через 10 лет Россию, получив в ответ презрительные отзывы. Соловьёв возмутился такому положению дел в российском университете, сказав: "У меня сердце от этого всего на части рвётся! Я бы зашёл в этот долбаный РУДН – и всех на хрен оттуда на фронт, преподавателей!""Кто эту структуру сейчас там поддерживает? Потом будете возмущаться. Наверное, ректор хороший – Филиппов там, наверное, до сих пор сидит – один из отцов-основателей этой долбаной системы реформы высшей школы! Болонской системы!", - продолжил Соловьёв."Воспитали, сволочи, Навального!* Он же там учился!.. И теперь продолжаете души калечить детей!.. Всех на хрен выгнать и посадить!", - предложил тележурналист.По его мнению, "дружбонародности" есть пределы и предательство страны, тем более во время СВО, не должно считаться чем-то нормальным. Соловьёв отметил: "Чтобы дома в спину прилетало, детям? Не хотите жить в стране – пошли вон из страны! Собрались – и пошли на хрен отсюда!"Соловьёва возмутили результаты воспитания не только в РУДН, в связи с чем он упомянул "поколение, воспитанное Собчак и прочей швалью, которое по-прежнему нельзя трогать в нашей стране"*основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексей Навальный внесен в перечень физлиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму"

https://ukraina.ru/20230907/1049219265.html

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новости, владимир соловьев, информационная война, информационная безопасность, сво, патриотизм, граждане, российское гражданство, гражданские свободы, гражданская позиция, двойное гражданство, россия, рудн, предательство