Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ - 15.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций
2023-11-15T13:48
2023-11-15T13:48
новости
китай
россия
пекин
делегация
украина.ру
университет
музей
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Музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций - не просто музейная площадка, но и образовательное пространство для изучения становления и развития медиа в КитаеДелегация мультимедийного издания "Украина.ру" с интересом ознакомилась с экспозицией музея медиа.Китайские СМИ развивались в общемировых тенденциях, но имеют свои национальные особенности. В частности, развитие радио решало не только информационные, но просветительские и образовательные задачи, а советский киноэкран повлиял на становление китайского киноискусства. Например, китайцы очень любят советский фильм "А зори здесь тихие!", и поэтому смотрят его как в советской, так и с собственной китайской версии.Сегодня развитие медиа не отличается по странам. Законы функционирования интернет-коммуникаций работают везде одинаково. Но чтобы они работали на истинное благо общества, иногда важно заглянуть в прошлое.А вот о будущем сотрудничестве Университета коммуникаций Пекина и издания "Украина.ру" стороны говорили на деловой встрече в вузе, и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
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новости, китай, россия, пекин, делегация, украина.ру, университет, музей
Новости, Китай, Россия, Пекин, делегация, Украина.ру, университет, музей

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ

13:48 15.11.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Украина.ру
Читать в
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций
Музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций - не просто музейная площадка, но и образовательное пространство для изучения становления и развития медиа в Китае
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" с интересом ознакомилась с экспозицией музея медиа.
Китайские СМИ развивались в общемировых тенденциях, но имеют свои национальные особенности. В частности, развитие радио решало не только информационные, но просветительские и образовательные задачи, а советский киноэкран повлиял на становление китайского киноискусства.
Например, китайцы очень любят советский фильм "А зори здесь тихие!", и поэтому смотрят его как в советской, так и с собственной китайской версии.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Украина.ру
Сегодня развитие медиа не отличается по странам. Законы функционирования интернет-коммуникаций работают везде одинаково. Но чтобы они работали на истинное благо общества, иногда важно заглянуть в прошлое.
А вот о будущем сотрудничестве Университета коммуникаций Пекина и издания "Украина.ру" стороны говорили на деловой встрече в вузе, и договорились о дальнейшем сотрудничестве.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Украина.ру
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Украина.ру
13:07
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникацийДелегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций в Пекин, а также пообщалась с его руководством
 
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