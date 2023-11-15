https://ukraina.ru/20231115/1051044582.html

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ - 15.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Музей истории СМИ

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций

2023-11-15T13:48

2023-11-15T13:48

2023-11-15T13:48

новости

китай

россия

пекин

делегация

украина.ру

университет

музей

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Музей истории СМИ Пекинского университета коммуникаций - не просто музейная площадка, но и образовательное пространство для изучения становления и развития медиа в КитаеДелегация мультимедийного издания "Украина.ру" с интересом ознакомилась с экспозицией музея медиа.Китайские СМИ развивались в общемировых тенденциях, но имеют свои национальные особенности. В частности, развитие радио решало не только информационные, но просветительские и образовательные задачи, а советский киноэкран повлиял на становление китайского киноискусства. Например, китайцы очень любят советский фильм "А зори здесь тихие!", и поэтому смотрят его как в советской, так и с собственной китайской версии.Сегодня развитие медиа не отличается по странам. Законы функционирования интернет-коммуникаций работают везде одинаково. Но чтобы они работали на истинное благо общества, иногда важно заглянуть в прошлое.А вот о будущем сотрудничестве Университета коммуникаций Пекина и издания "Украина.ру" стороны говорили на деловой встрече в вузе, и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

https://ukraina.ru/20231115/1051043246.html

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новости, китай, россия, пекин, делегация, украина.ру, университет, музей