https://ukraina.ru/20231115/1051043246.html

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций - 15.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций в Пекин, а также пообщалась с его руководством

2023-11-15T13:07

2023-11-15T13:07

2023-11-15T13:07

новости

китай

россия

делегация

украина.ру

университет

журналист

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051042910_0:153:1920:1233_1920x0_80_0_0_4fb051509b56f7b245d987a807e5660a.jpg

Китайский университет коммуникации — один из самых престижных вузов в области журналистики.Руководство пекинского Университета коммуникаций пригласило делегацию мультимедийного издания "Украина.ру" на встречу для обсуждения современных трендов в сфере журналистики и коммуникаций.Достигнуты договорённости о встречных стажировках молодых журналистов для более глубокого понимания России, русского языка, который изучают в этом вузе.Накануне, 14 ноября, журналисты издания посетили Русский культурный центр в Пекине. Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.

https://ukraina.ru/20231114/1051006468.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, делегация, украина.ру, университет, журналист