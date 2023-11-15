https://ukraina.ru/20231115/1051043246.html
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций - 15.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций в Пекин, а также пообщалась с его руководством
2023-11-15T13:07
2023-11-15T13:07
2023-11-15T13:07
новости
китай
россия
делегация
украина.ру
университет
журналист
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Китайский университет коммуникации — один из самых престижных вузов в области журналистики.Руководство пекинского Университета коммуникаций пригласило делегацию мультимедийного издания "Украина.ру" на встречу для обсуждения современных трендов в сфере журналистики и коммуникаций.Достигнуты договорённости о встречных стажировках молодых журналистов для более глубокого понимания России, русского языка, который изучают в этом вузе.Накануне, 14 ноября, журналисты издания посетили Русский культурный центр в Пекине. Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.
https://ukraina.ru/20231114/1051006468.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0f/1051042910_93:0:1800:1280_1920x0_80_0_0_f5047c2e974b61746e73804b24a9aaf2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, россия, делегация, украина.ру, университет, журналист
Новости, Китай, Россия, делегация, Украина.ру, университет, журналист
Наши в Пекине. Делегация издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Китайский университет коммуникаций в Пекин, а также пообщалась с его руководством
Китайский университет коммуникации — один из самых престижных вузов в области журналистики.
Руководство пекинского Университета коммуникаций пригласило делегацию мультимедийного издания "Украина.ру" на встречу для обсуждения современных трендов в сфере журналистики и коммуникаций.
Достигнуты договорённости о встречных стажировках молодых журналистов для более глубокого понимания России, русского языка, который изучают в этом вузе.
Накануне, 14 ноября, журналисты издания посетили Русский культурный центр в Пекине.
Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.
В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.