Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс - 15.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс - 15.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила продуктовый китайский маркетплейс "Шиньфади"
2023-11-15T12:49
2023-11-15T12:49
новости
китай
россия
украина.ру
делегация
пекин
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Сетевой продуктовый китайский маркетплейс Шиньфади посетила делегация издания "Украина.ру". Его название в переводе на русский означает "Новая Земля, где богатеют".Этот оптовый продовольственный хаб снабжает миллионы китайских семей вкусной и свежей едой, что позволяет выполнять государственную продовольственную задачу, поддерживать аграрный сектор страны.Основатель продуктового хаба Китая господин Джан рассказал, что население Пекина составляет 30 миллионов человек. "Это вечное потребление. Нам нужны российские продукты, которые здесь будут продаваться", - добавил господин Джан.Китай - это растущее государство и оно открыто для широкого сотрудничества. В первую очередь, с Россией. Шиньфади заинтересован в российских товарах, в частности, в поставках пшеничной муки, шоколада, сладостей. Для достижения эффективности прямых экономических связей, необходимо преодолеть последствия пандемии ковида и санкционной политики Запада.Директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая."Нам нужно укреплять взаимопонимание. И если мы объединимся, то Тихий океан будет действительно тихим и мирным", - заключил господин Джан.
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новости, китай, россия, украина.ру, делегация, пекин
Новости, Китай, Россия, Украина.ру, делегация, Пекин

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайский продуктовый маркетплейс

12:49 15.11.2023
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Украина.ру
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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила продуктовый китайский маркетплейс "Шиньфади"
Сетевой продуктовый китайский маркетплейс Шиньфади посетила делегация издания "Украина.ру". Его название в переводе на русский означает "Новая Земля, где богатеют".
Этот оптовый продовольственный хаб снабжает миллионы китайских семей вкусной и свежей едой, что позволяет выполнять государственную продовольственную задачу, поддерживать аграрный сектор страны.
Основатель продуктового хаба Китая господин Джан рассказал, что население Пекина составляет 30 миллионов человек. "Это вечное потребление. Нам нужны российские продукты, которые здесь будут продаваться", - добавил господин Джан.
Китай - это растущее государство и оно открыто для широкого сотрудничества. В первую очередь, с Россией.
Шиньфади заинтересован в российских товарах, в частности, в поставках пшеничной муки, шоколада, сладостей. Для достижения эффективности прямых экономических связей, необходимо преодолеть последствия пандемии ковида и санкционной политики Запада.
Директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов рассказал о перспективах сотрудничества России и Китая.
"Китай и Россия - не только соседи, но и стратегические партнеры. Перспективы для сотрудничества есть: у России - плодородные земли и ресурсы, у Китая - рынок, - отметил он. - Западный капитализм, который стоит на финансовых спекуляциях, проиграет рынкам реальных продуктов - Китаю и России".
"Нам нужно укреплять взаимопонимание. И если мы объединимся, то Тихий океан будет действительно тихим и мирным", - заключил господин Джан.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
Вчера, 10:14
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroupДелегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила пекинскую научно-техническую компанию 91techgroup
 
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