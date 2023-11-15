https://ukraina.ru/20231115/1051041400.html

Гибель мирных, противостояние полякам, крест на помощи Запада. Главное на Украине на 13:00 15 ноября

Гибель мирных, противостояние полякам, крест на помощи Запада. Главное на Украине на 13:00 15 ноября - 15.11.2023 Украина.ру

Гибель мирных, противостояние полякам, крест на помощи Запада. Главное на Украине на 13:00 15 ноября

Украина.ру, 15.11.2023

2023-11-15T13:00

2023-11-15T13:00

2023-11-15T13:00

хроники

спецоперация

эксклюзив

владимир зеленский

шатдаун

сша

джо байден

помощь

поляки

санкции

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Человек погиб в результате обстрела центра Горловки со стороны ВСУ. На Украине требуют ввести санкции против поляков, заблокировавших границу. Байден готов подписать проект финансирования правительства США без Украины и ИзраиляУкраинские военные в среду обстреляли Донецк, Горловку и поселок Гольмовский, выпустив семнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:45 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 мм… 08:40 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в телеграм-канале представительства.С 8:30 до 10:10 украинские военные выпустили два снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и семь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Куйбышевский район расположен на западе Донецка.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших городов ДНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале сообщил о гибели мирного жителя.Он добавил, что при обстреле Центрально-городского района города была ранена женщина.Также, по данным министерства угля и энергетики ДНР, около 22 тысяч бытовых абонентов в Горловке остаются без электричества в результате обстрела."Утром 15 ноября, в результате очередного обстрела Горловки, без напряжения остались 196 трансформаторных подстанций, 30 котельных, более 27 тысяч бытовых абонентов (Никитовский район). Уже в 8.45 сотрудники Центральных электрических сетей "Региональной энергопоставляющей компании" по резерву запитали 21 ТП, вернув свет более 5 тысячам бытовых потребителей", - говорится в материале ведомства.Восстановительные работы продолжаются.Ближе к обеду украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО по Петровском району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:48 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре ракеты из РСЗО", - сообщило представительство ДНР в СЦКК.За 10 минут с 11.20 украинские военные выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка и Макеевке, а также семь снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока.Санкции в отношении поляковНа сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с просьбой применить санкции против граждан Польши, заблокировавших пункты пропуска на украинско-польской границе.Его автор указывает, что блокировка границы уже привела к огромному ущербу для украинских перевозчиков и предприятий. Он предполагает, что это также может привести к гуманитарной катастрофе.Петиция была зарегистрирована на сайте Зеленского во вторник. На данный момент она набрала чуть более двух тысяч голосов из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.На днях радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.В госпогранслужбе Украины отмечали, что движение грузовиков затруднено на трех пунктах пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков. В частности, речь шла о КПП "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".Такая ситуация возникла из-за акции протеста польских перевозчиков, которые заблокировали автодорожные пункты пропуска. Они перегородили подъездные пути к пунктам пропуска своими автомобилями и пропускают только легковой транспорт, автобусы, грузы гуманитарного и военного назначения. Остальные грузовики они пропускали по одному в час.В очереди застряли машины, перевозящие самый широкий спектр товаров – от легковых автомобилей и сельскохозяйственной техники до строительных материалов и мебели.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Проблемы с западной помощьюТелеканал CNN со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома указал, что президент США Джо Байден во избежание шатдауна готов подписать законопроект о двухэтапном финансировании правительства, по которому не предполагается выделение средств на помощь Украине и Израилю.Ранее палата представителей США одобрила внесенный спикером законопроект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю.При голосовании для принятия законопроекта были необходимы голоса двух третей членов палаты. За высказались 336, против - 95.Он также призвал республиканцев Палаты представителей отказаться от партийных законопроектов о выделении средств и работать с демократами над законопроектами о средствах на весь год."Конгресс должен также решить неотложные вопросы национальной безопасности и внутренние потребности, включая финансирование Израиля, Украины, гуманитарную помощь, безопасность границ и другие важные приоритеты, которые имеют поддержку обеих партий", - сказал чиновник.Конгресс США ранее утвердил временный бюджет, который обеспечивает работу правительства до 17 ноября.Помимо ассигнований на собственные нужды США, перед конгрессменами стоит задача обеспечить обещанную администрацией помощь Украине и Израилю. Байден запросил на это 106 миллиардов долларов, но однозначной поддержки запроса в конгрессе нет. Республиканская палата после назначения нового спикера проголосовала за выделение помощи Израилю без запрошенных Белым домом средств на Украину и другие цели. Аналогичная инициатива была вынесена в сенате рядом консерваторов из числа республиканцев, но контролирующая сенат США Демократическая партия отклонила эту попытку.Байден уже заявил, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если таковой будет утвержден конгрессом.Шатдауном в США называют прекращение деятельности федеральных властей, которое возможно в случае пропуска срока принятия бюджета правительства.

https://ukraina.ru/20231115/1051032236.html

https://ukraina.ru/20231114/1051010703.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, спецоперация, эксклюзив, владимир зеленский, шатдаун, сша, джо байден, помощь, поляки, санкции, петиция, атаки, гибель, всу, обстрелы, горловка