Премьер Эстонии призналась в желании возглавить НАТО после Столтенберга - 15.11.2023 Украина.ру
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Премьер Эстонии призналась в желании возглавить НАТО после Столтенберга
Премьер Эстонии призналась в желании возглавить НАТО после Столтенберга - 15.11.2023 Украина.ру
Премьер Эстонии призналась в желании возглавить НАТО после Столтенберга
Кая Каллас заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатура на пост генсека НАТО была рассмотрена
2023-11-15T10:33
2023-11-15T10:33
новости
эстония
премьер-министр
нато
генсек
кая каллас
йенс столтенберг
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас хотела бы стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом она заявила 14 ноября изданию Politico.На форуме POLITICO Defense, который организовало издание, премьер-министру Эстонии задали вопрос хотела бы она, чтобы ее рассматривали в качестве кандидата на должность после ухода Йенса Столтенберга со своего поста. Каллас ответила утвердительно."Недавно я услышала такую ​​шутку: да, следующий генеральный секретарь должен быть из новой страны-члена — новая означает страну, которая находится в НАТО уже 20 лет. Он обязательно должен быть из страны с расходами на оборону в размере двух процентов ВВП. И было бы хорошо, если бы это была женщина. Поэтому логично, если бы это был Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов)", - сказала Каллас.Модератор форума назвал этот комментарий расплывчатым, а затем спросил Каллас, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на пост генсека НАТО."Да", - ответила Каллас.В конце сентября выяснилось, что муж Каллас имеет бизнес-интересы в России. Это стало поводом громкого скандала. В интервью BBC Каллас рассказала, что ее муж напрямую не вел дела в России - это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
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новости, эстония, премьер-министр, нато, генсек, кая каллас, йенс столтенберг
Новости, Эстония, премьер-министр, НАТО, генсек, Кая Каллас, Йенс Столтенберг

Премьер Эстонии призналась в желании возглавить НАТО после Столтенберга

10:33 15.11.2023
 
Кая Каллас - "Железная леди" Европы
Кая Каллас - Железная леди Европы
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Кая Каллас заявила, что хотела бы, чтобы ее кандидатура на пост генсека НАТО была рассмотрена
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас хотела бы стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом она заявила 14 ноября изданию Politico.
На форуме POLITICO Defense, который организовало издание, премьер-министру Эстонии задали вопрос хотела бы она, чтобы ее рассматривали в качестве кандидата на должность после ухода Йенса Столтенберга со своего поста. Каллас ответила утвердительно.
"Недавно я услышала такую ​​шутку: да, следующий генеральный секретарь должен быть из новой страны-члена — новая означает страну, которая находится в НАТО уже 20 лет. Он обязательно должен быть из страны с расходами на оборону в размере двух процентов ВВП. И было бы хорошо, если бы это была женщина. Поэтому логично, если бы это был Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов)", - сказала Каллас.
Модератор форума назвал этот комментарий расплывчатым, а затем спросил Каллас, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на пост генсека НАТО.
"Да", - ответила Каллас.
В конце сентября выяснилось, что муж Каллас имеет бизнес-интересы в России. Это стало поводом громкого скандала. В интервью BBC Каллас рассказала, что ее муж напрямую не вел дела в России - это делала фирма, в которой "он владел миноритарным пакетом акций компании, которая помогла эстонской компании прекратить свой бизнес в России". Теперь же "у меня дома муж, который каждый день чувствует себя виноватым из-за этих событий", добавила Каллас.
Кая Каллас - Железная леди Европы
4 сентября, 15:19
Премьер Эстонии признала, что кредитовала связанный с Россией бизнес мужаПремьер Эстонии Кая Каллас финансировала компании мужа, предоставлявшие транспортные и складские услуги в России. В этом она призналась на заседании специальной антикоррупционной комиссии парламента страны, передает 4 сентября postimees.ee
 
НовостиЭстонияпремьер-министрНАТОгенсекКая КалласЙенс Столтенберг
 
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