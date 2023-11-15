Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший - 15.11.2023 Украина.ру
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Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший
Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший - 15.11.2023 Украина.ру
Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший
Соединённым Штатам выгоднее прекратить конфликт на Украине, не пытаясь военным способом ослабить Россию. Об этом заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст
2023-11-15T08:55
2023-11-15T08:56
новости
сша
кандидаты в президенты
россия
украина
сво
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Издание задало им вопрос о том, соответствует ли национальным интересам США, если президент инициирует переговоры с целью прекращения войны на Украине."Да. Сейчас стратегия США заключается в том, что война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мнение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее, а не более защищёнными. Соединённым Штатам и всему миру будет лучше, если Россия поймёт, что мы не собираемся её уничтожить", - ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший.В подобном же духе высказались Марианна Уильямсон из Демократической партии и Независимый кандидат Корнел Уэст."Вторжение России на Украину является отвратительным преступлением и мы должны поддержать Украину и её автономию. Однако нам нужно сделать всё возможное, чтобы добиться справедливого, но реалистичного мира", - заявила Уильямсон. По её мнению, мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать затянувшегося "как в Афганистане" конфликта."В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме, как принять участие в дипломатическом процессе", - подчеркнул Уэст, назвав поддержку Киева "бесконечной войне на истощение".Западные СМИ в последнее время всё чаще пишут об усталости США и стран Евросоюза от украинского конфликта и ослаблении поддержки киевского режима. Эта тенденция особенно проявляется на фоне обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
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новости, сша, кандидаты в президенты, россия, украина, сво
Новости, США, кандидаты в президенты, Россия, Украина, СВО

Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший

08:55 15.11.2023 (обновлено: 08:56 15.11.2023)
 
© AP / JOSH REYNOLDS
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / JOSH REYNOLDS
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Соединённым Штатам выгоднее прекратить конфликт на Украине, не пытаясь военным способом ослабить Россию. Об этом заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст
Издание задало им вопрос о том, соответствует ли национальным интересам США, если президент инициирует переговоры с целью прекращения войны на Украине.
"Да. Сейчас стратегия США заключается в том, что война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мнение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее, а не более защищёнными. Соединённым Штатам и всему миру будет лучше, если Россия поймёт, что мы не собираемся её уничтожить", - ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший.
В подобном же духе высказались Марианна Уильямсон из Демократической партии и Независимый кандидат Корнел Уэст.
"Вторжение России на Украину является отвратительным преступлением и мы должны поддержать Украину и её автономию. Однако нам нужно сделать всё возможное, чтобы добиться справедливого, но реалистичного мира", - заявила Уильямсон. По её мнению, мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать затянувшегося "как в Афганистане" конфликта.
"В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме, как принять участие в дипломатическом процессе", - подчеркнул Уэст, назвав поддержку Киева "бесконечной войне на истощение".
Западные СМИ в последнее время всё чаще пишут об усталости США и стран Евросоюза от украинского конфликта и ослаблении поддержки киевского режима. Эта тенденция особенно проявляется на фоне обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа.
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