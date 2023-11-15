https://ukraina.ru/20231115/1051032727.html

Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший

Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший - 15.11.2023 Украина.ру

Ослабление России противоречит национальным интересам США - Кеннеди-младший

Соединённым Штатам выгоднее прекратить конфликт на Украине, не пытаясь военным способом ослабить Россию. Об этом заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст

2023-11-15T08:55

2023-11-15T08:55

2023-11-15T08:56

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Издание задало им вопрос о том, соответствует ли национальным интересам США, если президент инициирует переговоры с целью прекращения войны на Украине."Да. Сейчас стратегия США заключается в том, что война служит национальным интересам, ослабляя Россию. Такое мнение ошибочно по двум причинам. Во-первых, это не ослабляет Россию. Во-вторых, слабая и нестабильная Россия сделает нас гораздо менее, а не более защищёнными. Соединённым Штатам и всему миру будет лучше, если Россия поймёт, что мы не собираемся её уничтожить", - ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший.В подобном же духе высказались Марианна Уильямсон из Демократической партии и Независимый кандидат Корнел Уэст."Вторжение России на Украину является отвратительным преступлением и мы должны поддержать Украину и её автономию. Однако нам нужно сделать всё возможное, чтобы добиться справедливого, но реалистичного мира", - заявила Уильямсон. По её мнению, мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать затянувшегося "как в Афганистане" конфликта."В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме, как принять участие в дипломатическом процессе", - подчеркнул Уэст, назвав поддержку Киева "бесконечной войне на истощение".Западные СМИ в последнее время всё чаще пишут об усталости США и стран Евросоюза от украинского конфликта и ослаблении поддержки киевского режима. Эта тенденция особенно проявляется на фоне обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа.

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новости, сша, кандидаты в президенты, россия, украина, сво