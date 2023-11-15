https://ukraina.ru/20231115/1051029557.html

Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла

Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла - 15.11.2023 Украина.ру

Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла

Наступление России на авдеевском фронте продолжается: украинцы ушли из Степного (Степового). Это северный фланг. Российские подразделения уже закрепились на восточных окраинах этого населенного пункта, а он сам стал серой зоной. Коксохим российская авиация бомбит по ночам ФАБами

2023-11-15T06:54

2023-11-15T06:54

2023-11-15T08:56

авдеевка

эксклюзив

херсонское направление

всу

спецоперация

сво

украина

россия

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Российское командование в настоящий момент чувствует себя уверенно. Украинский «контрнаступ» практически прекратился. Сил для наступления у ВСУ больше нет. Собеседник издания Украина.ру донецкий штабист и военный аналитик с позывным «Оцелот» считает, что с началом наступления на Авдеевку можно констатировать начало конца киевского режима:«С очень высокой степенью вероятности можно говорить о том, что Россия войну с Украиной фактически выиграла. Видимо, в 2024 году наступит сначала окончательный и бесповоротный перелом, а потом и наша полная победа. Главная причина предстоящего поражения Украины: она практически исчерпала свои ресурсы.Такие выводы о фактической победе нам, военным, позволяет говорить тот факт, что сил для наступления у ВСУ больше нет. Нет необходимой техники, нет достаточного количества резервов. Всё, что осталось, это только позволит ВСУ какое-то время обороняться.Авдеевку мы возьмем к Новому году — плюс-минус дней десять. На Времьевском выступе и под Бахмутом, не говоря уже о Купянске, инициатива у нас. Медленно, но именно мы продвигаемся, а не ВСУ.Маленькие украинские плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области — под Антоновским мостом и под Крынками — ну это ж курам на смех. Они для ВСУ не имеют никакого практического смысла: у них нет сил не то что для захвата Крыма, у них нет сил даже для продвижения по Херсонской области. Там у нас полный перевес над ВСУ и в личном составе, и в технике. Эти плацдармики Киеву нужны для внутреннего и внешнего пользования: убеждать общественное мнение на Украине и на Западе, что вот-вот начнется наступление на Крым. И второе: они почему-то искренне рассчитывают на то, что мы дрогнем и начнем снимать резервы с запорожского и донецкого фронтов, перебросив их на херсонское направление. Но этого не будет. Там сил, повторюсь, у нас намного больше, чем у ВСУ».Оцелот объяснил изданию Украина.ру, почему не удалось окружить Авдеевку «с ходу», за 5–7 дней, как изначально планировалось. Причин две. Первая: отсутствие у российской армии дальнобойной артиллерии, которая могла бы бить по тылам ВСУ, уничтожая в контрбатарейной борьбе украинскую артиллерию. В итоге последняя смогла остановить наше быстрое продвижение. Увы, мы до сих пор не можем нейтрализовать дальнобойную артиллерию, которую НАТО передало ВСУ. Это одна из главных фронтовых проблем ВС РФ.«Смотрите, мы начиная с лета видели рост украинских потерь в личном составе, при этом ноябрь может быть рекордным в этом плане. А вот в отношении украинской артиллерии такого роста, увы, нет.С осени доля западных калибров в потерях украинской артиллерии стала уменьшаться. Правда, в ноябре она снова растет, но все равно меньше 40% (в августе этого года было больше 40%). К тому же очень мало стало потерь украинских контрбатарейных радаров.За август мы уничтожили 21 контрбатарейный радар, за сентябрь — 9, за октябрь — 5, в ноябре пока 2», — констатировал Оцелот.Вторая причина: Украина смогла быстро перебросить на авдеевский фронт значительное количество резервов, которые смогли остановить окружение Авдеевки. Остановить, но не прекратить. Клещи вокруг города продолжают неумолимо сжиматься. Да, медленно, но сжимаются.У Украины нет достаточных сил, чтобы снять осаду Авдеевки. Российская артиллерия и авиация каждый день уничтожают опорники и укрепы украинцев.В самое ближайшее время, как и в прошлом году, Россия снова возьмется за уничтожение украинской энергосистемы с помощью ракет.

https://ukraina.ru/20231114/1050997174.html

https://ukraina.ru/20231107/1050825083.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, эксклюзив, херсонское направление, всу, спецоперация, сво, украина, россия