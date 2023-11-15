Авдеевку освободят к Новому году. Сил у ВСУ наступать нет и не будет. РФ фактически войну выиграла
06:54 15.11.2023 (обновлено: 08:56 15.11.2023)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Наступление России на авдеевском фронте продолжается: украинцы ушли из Степного (Степового). Это северный фланг. Российские подразделения уже закрепились на восточных окраинах этого населенного пункта, а он сам стал серой зоной. Коксохим российская авиация бомбит по ночам ФАБами
Российское командование в настоящий момент чувствует себя уверенно. Украинский «контрнаступ» практически прекратился. Сил для наступления у ВСУ больше нет. Собеседник издания Украина.ру донецкий штабист и военный аналитик с позывным «Оцелот» считает, что с началом наступления на Авдеевку можно констатировать начало конца киевского режима:
Вчера, 08:03Авдеевский фронт: ВСУ вывели командный состав из города, но тяжелую технику и артиллерию пока оставилиИностранные наемники в Авдеевке продолжают погибать. Российские подразделения на севере вошли в Степное (Степовое). Группировку ВСУ рассекут на две и продолжат планомерно уничтожать. Между южным и северным флангом российской армии, берущей город в клещи, шесть километров
«С очень высокой степенью вероятности можно говорить о том, что Россия войну с Украиной фактически выиграла. Видимо, в 2024 году наступит сначала окончательный и бесповоротный перелом, а потом и наша полная победа. Главная причина предстоящего поражения Украины: она практически исчерпала свои ресурсы.
Такие выводы о фактической победе нам, военным, позволяет говорить тот факт, что сил для наступления у ВСУ больше нет. Нет необходимой техники, нет достаточного количества резервов. Всё, что осталось, это только позволит ВСУ какое-то время обороняться.
Авдеевку мы возьмем к Новому году — плюс-минус дней десять. На Времьевском выступе и под Бахмутом, не говоря уже о Купянске, инициатива у нас. Медленно, но именно мы продвигаемся, а не ВСУ.
Маленькие украинские плацдармы на левом берегу Днепра в Херсонской области — под Антоновским мостом и под Крынками — ну это ж курам на смех. Они для ВСУ не имеют никакого практического смысла: у них нет сил не то что для захвата Крыма, у них нет сил даже для продвижения по Херсонской области. Там у нас полный перевес над ВСУ и в личном составе, и в технике.
Эти плацдармики Киеву нужны для внутреннего и внешнего пользования: убеждать общественное мнение на Украине и на Западе, что вот-вот начнется наступление на Крым.
И второе: они почему-то искренне рассчитывают на то, что мы дрогнем и начнем снимать резервы с запорожского и донецкого фронтов, перебросив их на херсонское направление. Но этого не будет. Там сил, повторюсь, у нас намного больше, чем у ВСУ».
Оцелот объяснил изданию Украина.ру, почему не удалось окружить Авдеевку «с ходу», за 5–7 дней, как изначально планировалось.
Причин две. Первая: отсутствие у российской армии дальнобойной артиллерии, которая могла бы бить по тылам ВСУ, уничтожая в контрбатарейной борьбе украинскую артиллерию. В итоге последняя смогла остановить наше быстрое продвижение. Увы, мы до сих пор не можем нейтрализовать дальнобойную артиллерию, которую НАТО передало ВСУ. Это одна из главных фронтовых проблем ВС РФ.
7 ноября, 16:35Авдеевский фронт. Новая тактика: российские войска идут в атаку вместе с дронами-камикадзеРасстояние между северным и южным флангами российских подразделений, берущих Авдеевку в клещи, сократилось до 6,5–7 километров. Украинские военные понимают, что город ждет судьба Бахмута/Артемовска, но Зеленский из соображений отказывается отдавать приказ об отведении войск из города
«Смотрите, мы начиная с лета видели рост украинских потерь в личном составе, при этом ноябрь может быть рекордным в этом плане. А вот в отношении украинской артиллерии такого роста, увы, нет.
С осени доля западных калибров в потерях украинской артиллерии стала уменьшаться. Правда, в ноябре она снова растет, но все равно меньше 40% (в августе этого года было больше 40%). К тому же очень мало стало потерь украинских контрбатарейных радаров.
За август мы уничтожили 21 контрбатарейный радар, за сентябрь — 9, за октябрь — 5, в ноябре пока 2», — констатировал Оцелот.
Вторая причина: Украина смогла быстро перебросить на авдеевский фронт значительное количество резервов, которые смогли остановить окружение Авдеевки. Остановить, но не прекратить. Клещи вокруг города продолжают неумолимо сжиматься. Да, медленно, но сжимаются.
У Украины нет достаточных сил, чтобы снять осаду Авдеевки. Российская артиллерия и авиация каждый день уничтожают опорники и укрепы украинцев.
В самое ближайшее время, как и в прошлом году, Россия снова возьмется за уничтожение украинской энергосистемы с помощью ракет.