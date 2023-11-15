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Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии

Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру

Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии

В финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение 17-ти советских военнопленных. Об этом сообщили в Агентстве регионального государственного управления Восточной Финляндии

2023-11-15T01:56

2023-11-15T01:56

2023-11-15T01:56

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финляндия

великая отечественная война

военнопленные

захоронение

вандализм

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Причём такие же эпизоды были зафиксированы и других местах на объектах, находящихся в ведении финского государства.В финском ведомстве напомнили, что вандализм на могилах недопустим, а к умершим необходимо относиться с уважением в соответствии с законами. По словам директора Агентства Ану Лильестрёма, власти страны продолжат сотрудничество с Россией в рамках заботы о погибших в войне. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия взяла на себя обязательства заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики. Ранее российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе через Альпы.

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новости, финляндия, великая отечественная война, военнопленные, захоронение, вандализм