Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру
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Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии
Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии - 15.11.2023 Украина.ру
Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии
В финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение 17-ти советских военнопленных. Об этом сообщили в Агентстве регионального государственного управления Восточной Финляндии
2023-11-15T01:56
2023-11-15T01:56
новости
финляндия
великая отечественная война
военнопленные
захоронение
вандализм
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Причём такие же эпизоды были зафиксированы и других местах на объектах, находящихся в ведении финского государства.В финском ведомстве напомнили, что вандализм на могилах недопустим, а к умершим необходимо относиться с уважением в соответствии с законами. По словам директора Агентства Ану Лильестрёма, власти страны продолжат сотрудничество с Россией в рамках заботы о погибших в войне. В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия взяла на себя обязательства заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики. Ранее российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе через Альпы.
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новости, финляндия, великая отечественная война, военнопленные, захоронение, вандализм
Новости, Финляндия, Великая Отечественная война, военнопленные, захоронение, вандализм

Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии

01:56 15.11.2023
 
© AP / Sergei Grits
- РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP / Sergei Grits
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В финском городе Сало на кладбище Кавиланнумми вандалы сквернили захоронение 17-ти советских военнопленных. Об этом сообщили в Агентстве регионального государственного управления Восточной Финляндии

"В ноябре на могиле советских солдат в Сало был совершен акт вандализма. На кладбище похоронены 17-ти военнопленных. Было возбуждено уголовное дело о вандализме, и полиция квалифицировала его как причинение ущерба", — сказано в сообщении.

Причём такие же эпизоды были зафиксированы и других местах на объектах, находящихся в ведении финского государства.
В финском ведомстве напомнили, что вандализм на могилах недопустим, а к умершим необходимо относиться с уважением в соответствии с законами. По словам директора Агентства Ану Лильестрёма, власти страны продолжат сотрудничество с Россией в рамках заботы о погибших в войне.
"Государственное соглашение действует и обязывает финское государство заботиться о могилах. Вандализм могил предосудителен", — подчеркнул он.
В соответствии с Женевской конвенцией 1949 года Финляндия взяла на себя обязательства заботиться о захоронениях советских солдат и военнопленных на территории республики.
Ранее российское посольство заявило решительный протест МИД Швейцарии из-за осквернения мемориала сподвижникам полководца Суворова, погибшим в 1799 году при переходе через Альпы.
 
НовостиФинляндияВеликая Отечественная войнавоеннопленныезахоронениевандализм
 
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