https://ukraina.ru/20231115/1051026295.html

Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США

Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США - 15.11.2023 Украина.ру

Алексей Васильев: У России хватает ультимативных штук, чтобы погнать ВСУ до Павлограда и угомонить США

ВСУ опасны тем, что это все равно полноценная армия. Их суммарная численность составляет миллион человек. В боевых частях задействованы 300-400 тысяч.

2023-11-15T03:12

2023-11-15T03:12

2023-11-15T03:12

интервью

россия

всу

сво

рсзо

артиллерия

дроны

павлоград

владимир зеленский

валерий залужный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0a/1050062563_119:28:800:411_1920x0_80_0_0_10828cbc2a04776bc8759db624596ee1.jpg.webp

И снабжаются они не просто ракетами. Запад делает упор на боевую кибернетику. Даже с устаревшим вооружением за счет этого они опасны. Мы не сидим без дела и перелавливаем их. Когда они посыплются – сказать сложно. Все будет зависеть от подрыва морального состояния в тылу. Мы этот дух тоже пытаемся подорвать, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей ВасильевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее главком ВСУ Валерий Залужный на фоне конфликта с Владимиром Зеленским в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной, но контролируемой ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.- Алексей, сколько в этой беседе было политики, а сколько – военно-технических аспектов?- По военно-техническим вопросам они и так общаются регулярно. Этот телефонный разговор преподнесли как еще одну демонстрацию, что у США есть еще одна лошадка, на которую можно ставить.- США не боятся, что если они начнут менять Зеленского на Залужного, то у ВСУ может треснуть фронт от этих разногласий?- Такой риск есть. Но США понимают, что правление Зеленского может привести Украину к гибели. А США хотели бы сохранить хоть-что, а Зеленский пошел ва-банк. Он понимает, что в случае заморозки конфликта ему грозит физическая расправа. Поэтому он хотел бы, чтобы Запад поддержал его в его намерении идти до последнего.А для США это неприемлемо. Они сейчас меняют свою стратегию. А смена этой стратегии заключается в том, чтобы заморозить конфликт. Им нужно принудить к этому украинских властей, которые этому сопротивляются. Отсюда их ставка на Залужного.- А Залужному не будет грозить физическая расправа? Он ведь тоже участвовал в "бахмутской мясорубке" и "контрнаступе"?- На Украине до сих пор играет важную роль "улица с оружием". К военному руководству у них вопросов нет. Для них Залужный – свой парень. Но у них есть вопросы к политическому руководству во главе с Зеленским.- Если США хотели бы заморозить конфликт, почему они не требуют от Зеленского отменить указ, что никакие переговоры с Россией невозможны?- Потому что США нужно соблюсти политес, что Украина – независимая страна. А всеми колониальными странами американцы управляют с помощью намеков и кулуарных разговоров. Эта волна намеков пошла еще с того момента, как "контрнаступ" накрылся. Просто они не могут прямо сказать: "Туземцы, скидывайте вашего вождя". Но они скажут, что Киеву придется провести выборы, иначе режим Зеленского будет нелегитимный. И вождя все равно скинут.- А России невыгодна заморозка конфликта в том виде, в котором ее предлагают Штаты?- Конечно.Своим "контрнаступом" они хотели создать ситуацию, когда Москва была бы вынуждена согласиться на эти условия. Но теперь им окончательно ясно, что соглашаться на эти условия нам абсолютно бессмысленно. И атака на наши объекты с помощью американского оружия связана с тем, что они таким образом пытаются хоть как-то продавить наше согласие.- Какие у нас есть военные аргументы в пользу того, что мы ни на какие переговоры не пойдем и будем доводить дело до конца?- Запуск ВПК на полную мощность.В 1990е годы, когда была экономическая неустроенность, мы наши заводы, которые производили основные "железяки", закрыли на ключ и иногда раз в полгода подметали. Не все заводы удалось сохранить. Но у нас были оборонные заводы в каком-нибудь Задрипинске, которые не были интересны, чтобы переделать их под апартаменты в стиле лофт. Это стало резервированием наших производственных фондов.А США исповедовали "конец истории". И поскольку земля там дорогая, они свои заводы физически порезали. Поэтому мы за полгода восстановили производство в тех объемах, которые были во времена СССР. К осени 2022 года этот маховик развернулся, и мы уже целый год наблюдаем постоянно разгоняющуюся работу военной промышленности. Устраняются узкие места, подтягивается кадровый состав.А Западу, чтобы достичь такого же уровня, надо с нуля выстроить цеха, оборудовать их, произвести станки. Это только полгода-год подготовительных операций. Потом им надо запустить линии и подготовить кооперации к этим линиям. Теоретически можно сравнительно быстро построить заводик по производству снарядов и найти к нему людей. Но для изготовления тех же гидропрессов требуется год.А потом, все упирается в сплав стали, которая очень хороша для снарядов, потому что хорошо дробится. Но значительная часть снарядов, которые сейчас состоят на вооружении США, были изготовлены из переплавленных стволов пушек, снятых с вооружения еще в 1970е годы. Не факт, что Вашингтон сейчас сможет найти предприятия, способных выпускать эти сорта стали. А если делать снаряды из другой стали, снижается их дальнобойность, точность и кучность.Все эти нюансы быстро не исправить. Грубо говоря, даже если вы дадите женщине миллион долларов, она не сможет родить ребенка за месяц. Все эти процессы у них займут два-три года. Поэтому США делают ставку на кибернетические системы: разведка, системы управления. Быстрее обнаружить – быстрее поразить. Это их сильная сторона, потому что у них больше микроэлектроники и айтишных решений. Этим они пытаются купировать наше преимущество по чугунию. Не факт, что получится.Мне кажется, что нам сейчас спешить некуда. Американцы в период выборов более уязвимы, чем мы. И у них на носу более важный конфликт с Китаем. Если бы мы потерпели поражение и для нас встал бы вопрос выживания, в спешке был бы смысл. Но нам даже не пришлось вторую волну мобилизации объявлять. Мы добровольцами комплектуем армию.Так что нам выгодно ситуацию чуток подморозить, но давить по-прежнему, чтобы Украина тратила много ресурсов и просила бы их у США.- Какие образцы вооружения, которые мы часто рекламировали, нам удалось запустить в массовое производство?- "Торнадо-С" - это более тяжелый и более дальнобойный вариант "Хаймарса". Это ультимативная штука.Развернуто производство новых крылатых ракет Х-50. Я не скажу, что они кардинально поменяют ситуацию. Хотя тот же наш комплекс УМПК, который обычный чугуний превращает в планирующие бомбы, оказался крайне эффективным.Развертывается массовое производство "Ланцетов" и их модификаций. Идут прорывы по созданию окопного РЭБа.Раньше радиоэлектронной борьбой занимались крупные комплексы, когда тяжелые и крупные машины обеспечивали прикрытие большой площади. Но оказалось, что их легко могут обнаружить беспилотники, а потом их разбирает артиллерия. Поэтому нам потребовалось их рассредоточить и делать более массовыми (как для техники, так и для отдельных подразделений). Изначально с этим справлялся народный ВПК (их буквально в гаражах собирали), а теперь государственные предприятия изготавливают похожие штуки.В артиллерии у нас и так было превосходство, а теперь мы повысили эффективность стрельбы. Мы тоже внедряем кибернетику, на которую молится Запад: системы оповещения, освещение боевой обстановки, обмен информацией и скорость реакции. Цель может быть поражена через 1,5-2 минуты после обнаружения.- Реально ли нам добиться плотности артиллерийского огня в 100 орудий на километр?- В условиях активного применения беспилотников нам такая тактика не нужна. Чем больше мы концентрируем техники, тем проще ее уничтожить. Нам сделать так, чтобы распределить артиллерию по большой площади, а в нужное время синхронно начать работать по нужному участку. Орудия могут располагаться в 10 километрах друг от друга. Но если они будут объединены в единую цепь, когда на участке в 100 метров сразу прилетает 20-30 снарядов, мы сможем прорвать оборону противника. Мы добьемся того же эффекта более умным способом.- Станет ли панацеей массовое производство различных дронов?- Благодаря "Ланцетам" мы можем эффективнее вести контрбатарейную борьбу. А их новая модификация позволяет уничтожать вражескую ПВО в прифронтовой зоне.FPV-дроны используются для ударов по позициям, когда за каждым отдельным бойцом ВСУ гоняется отдельный дрон. Мы без артиллерии можем закошмарить отдельные опорные пункты противника. Это позволяет нам минимизировать потери во время штурма. Когда враг прячется от дронов, нашим бойцам проще подойти, а контрбатарейная борьба ВСУ неэффективна, потому что они попадут по своим.Так что применение "Ланцетов" и FPV-дронов серьезно меняет тактику боевых действий. Но это не панацея. Все равно ультимативным оружием останется классическая артиллерия.- Какова ситуация с тяжелыми огнеметами? Мы их широко рекламировали, но бойцы говорят, что на фронте их видят очень редко.- С ТОСами возникла следующая история. Изначально они изготавливались на танковом шасси. Это было обусловлено необходимостью защитить экипаж, потому что они должны были участвовать в передовых боевых порядках. Но поскольку они изготавливались на танковом шасси, то каждая такая система – это минус танк. И когда необходимо было сделать выбор между ТОСом и танком, танки оказывались нужнее.Кроме того, СВО показала, что из-за развития средств дистанционного поражения ТОСы оказались так же уязвимы, как и танки. Даже на том расстоянии, где они по идее должны были быть в относительной безопасности.Поэтому мы решили увеличить дальность стрельбы отдельной ракеты и перевести ТОСы на колесную базу. Потому что сама установка хоть и была бронированной, а направляющая была легкой. Получалась диспропорция по защите, когда попадание в снаряд вызывало детонацию и бойцы все равно не могли выжить.Поэтому "Тосочка-2" была разработана с учетом опыта СВО. Мы получили более высокую маневренность, большую дальность стрельбы и более высокий уровень защищенности техники и экипажа. Да, она чуток уступает по проходимости, но это некритично, потому что она может выпустить пакет и с асфальтированного покрытия.- Будем ли мы трансформировать "Грады", "Ураганы" и другие РСЗО, которые должны стрелять по площадям?- Поскольку стороны пытаются всячески рассредоточиться, РСЗО если не теряют смысл, то их эффективность снижается. К тому же, выстрел от РСЗО стоит в два раза дороже, чем два 155-мм снаряда. А стрелять ими предполагалось даже не по площадям, а по растянутому эллипсу, который совпадает с направлением движения колонны. Но колоннами в зоне досягаемости РСЗО сейчас ходят редко. Поэтому те же "Ураганы" используют для дистанционного минирования площадей в тылу противника. Это гораздо эффективнее, чем превращать местность в лунные пейзажи.Плюс, тот же "Град" эволюционирует в "Торнадо-Г" с более мощной корректируемой боеголовкой, способной поражать цели адресно и точечно.- Какова будет судьба танков, учитывая, что и ВС РФ наколотили много "Леопардов" под Работино, и ВСУ поражали наши колонны под Угледаром?- Танки останутся. Танк – это на самом деле повозка для пушки. Но нам нужна не просто пушка, а настильное орудие. Потому что гаубица стреляет навесом, а танк в зоне прямой видимости. Танк – это штурмовая машина, предназначенная для поддержки штурмующих.Меняется тактика, меняются характеристики средств поражения. И под эти средства поражения будут адаптироваться новые конструкции. Появятся новые средства активной защиты. Возможно, появятся лазерные системы, которые смогут бороться с дронами. Если фактор дронов будет в значительной степени нейтрализован, останется набор стандартных угроз для танка. Фронтальная сфера, откуда прилетают кумулятивные и подкалиберные снаряды, а также ПТУРы. Против них будет работать обычная система дифференцированной защиты.Сейчас будет все меньше танковых дуэлей. Возобладает более здравая идея, когда произойдет снижение калибра пушек в пользу увеличения скорострельности и объема боекомплекта. Сейчас и так используются танковые карусели, когда танк выдвигается на позицию, делает несколько выстрелов, а потом сваливает. За минуту ему надо сделать как можно больше выстрелов, чтобы поразить как можно больше целей. Если мы добьемся скорострельности 20 выстрелов в минуту, это будет хороший результат.Может быть, имеет смысл вернуться к разделению танков, как это было во время Великой Отечественной войны, когда тяжелые танки ИС разрушали прочную оборону противника, а массовые и дешевые Т-34 осуществляли прорыв.- Чем еще опасны ВСУ кроме того, что Запад передает им много дальнобойных ракет?- ВСУ опасны тем, что это все равно полноценная армия. Их суммарная численность составляет миллион человек. В боевых частях задействованы 300-400 тысяч. И снабжаются они не просто ракетами. Запад делает упор на боевую кибернетику. Даже с устаревшим вооружением за счет этого они опасны. Мы не сидим без дела и перелавливаем их. Когда они посыплются – сказать сложно. Все будет зависеть от подрыва морального состояния в тылу. Мы этот дух тоже пытаемся подорвать.- Если Зеленского все же будут менять на Залужного, это произойдет ближе к весне. Что мы за это время должны сделать на фронте, чтобы наши успехи были заметны?- Закрыть вопрос с Авдеевкой и открыть новое направление для боевых действий. Например, зайти в Сумскую область, двинутся на Киев с севера или попробовать двинуться на Волынь. Может быть, нам более активно удастся продвинуться на Харьковском направлении. Мы должны раздергать резервы ВСУ, чтобы по мере истощения вражеских бойцов на конкретных участках совершить хотя бы тактические прорывы. В этом случае для противника появится грустная перспектива попадать в котлы.География тоже будет работать против ВСУ. Взять тот же район Великой Новоселки чуть западнее Угледара. Там находится водораздел, после которого начинаются гладкие степи. За них противнику будет труднее держаться зубами, как это было в Донбассе, потому что там нет перепадов высот и естественных водных преград.Оттуда мы можем выйти к Курахово, а оттуда – на Покровск, а это уже прямая угроза Павлограду. У ВСУ возникнут проблемы на половине фронта. Да, они в тылу строили укрепления, но это не Донбасс, где они готовились обороняться восемь лет. После потери Аведевки им будет сложно выстроить оборону. И в каком-то месте будет возможен прорыв.- В прошлом интервью мы с вами обсуждали, что при определенных раскладах местные элиты Юго-Востока могут перейти на сторону России. Элиты какого именно региона могут быть более податливыми?- Наиболее пророссийскими регионами всегда были Одесса и Харьков. Они всегда были в контрах с киевским режимом. Они могут быть более лояльны нам.С Днепропетровском труднее. Новая украинская власть родом из Днепропетровска, а там сильна поддержка земляков. Зеленский и его окружение – это яркий пример манкуртов, которые вроде как русские, но стали на сторону врага и максимально нам вредят.Кроме того, украинский режим сейчас начинает превентивно зачищать даже собственных олигархов. Сидит экс-глава "Мотор Сичи" Богуслаев. А тот же Александр Пономарев (депутат из Запорожской области)? Он сначала перешел на нашу сторону. Когда ситуация качнулась в сторону Украины, он вернулся. Но его приняли и теперь он тоже сидит в СИЗО.Так что киевский режим не церемонится с местными элитами. Поэтому нам важно перетянуть на свою сторону местных силовиков. У кого винтовка – тот рождает власть. А местные денежные мешки потеряли власть. Их превратили в дойных коров.

https://ukraina.ru/20231011/1050068774.html

https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

https://ukraina.ru/20231109/1050869806.html

https://ukraina.ru/20231109/1050897238.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, сво, рсзо, артиллерия, дроны, павлоград, владимир зеленский, валерий залужный, сша, танки