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Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны

Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны - 14.11.2023 Украина.ру

Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны

Ключи от новой двухкомнатной квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны Надежда Романюк. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба администрации главы Донецкой Народной Республики

2023-11-14T23:44

2023-11-14T23:44

2023-11-14T23:44

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Дом Надежды Романюк, которая в годы Великой Отечественной войны работала в госпитале, а после посвятила 50 лет жизни медицине, был разбит прямым попадание снаряда, когда в Мариуполе шли боевые действия. Как и многие мариупольчане, после освобождения города от украинской армии, семья подала документы на возмещение ущерба за утрату жилья. Специальная комиссии дала положительный ответ, а ключи от новой квартиры приехал вручить глава ДНР Денис Пушилин. Как отметили в администрации главы, власти помогут также с обустройством нового жилья. Ранее сообщалось, что строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.

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новости, мариуполь, днр, восстановление, восстановление донбасса, денис пушилин