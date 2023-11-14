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Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны
Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны - 14.11.2023 Украина.ру
Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны
Ключи от новой двухкомнатной квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны Надежда Романюк. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба администрации главы Донецкой Народной Республики
2023-11-14T23:44
2023-11-14T23:44
2023-11-14T23:44
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Дом Надежды Романюк, которая в годы Великой Отечественной войны работала в госпитале, а после посвятила 50 лет жизни медицине, был разбит прямым попадание снаряда, когда в Мариуполе шли боевые действия. Как и многие мариупольчане, после освобождения города от украинской армии, семья подала документы на возмещение ущерба за утрату жилья. Специальная комиссии дала положительный ответ, а ключи от новой квартиры приехал вручить глава ДНР Денис Пушилин. Как отметили в администрации главы, власти помогут также с обустройством нового жилья. Ранее сообщалось, что строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.
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новости, мариуполь, днр, восстановление, восстановление донбасса, денис пушилин
Новости, Мариуполь, ДНР, восстановление, восстановление Донбасса, Денис Пушилин
Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны
Ключи от новой двухкомнатной квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран Великой Отечественной войны Надежда Романюк. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба администрации главы Донецкой Народной Республики
Дом Надежды Романюк, которая в годы Великой Отечественной войны работала в госпитале, а после посвятила 50 лет жизни медицине, был разбит прямым попадание снаряда, когда в Мариуполе шли боевые действия.
"Жили в квартире, потом в подвале, потом, когда в дом было прямое попадание снаряда и обрушились лестничные марши в нашем подъезде, нам пришлось с мамой, которой на сегодняшний день 101 год, выехать в сторону Мелекино", ‒ рассказала Людмила Туженко, дочь Романюк.
Как и многие мариупольчане, после освобождения города от украинской армии, семья подала документы на возмещение ущерба за утрату жилья. Специальная комиссии дала положительный ответ, а ключи от новой квартиры приехал вручить глава ДНР Денис Пушилин.
"Когда поступило обращение, конечно же, мы не могли пройти стороной, потому что мы-то понимаем, мы знаем, что Вы сделали для страны во время Великой Отечественной войны, и после неё. (...) Хотелось бы вот лично Вам передать ключи от Вашей новой квартиры, поэтому очень рад и еще раз спасибо", – сказал руководитель региона.
Как отметили в администрации главы, власти помогут также с обустройством нового жилья.
Ранее сообщалось, что строители из Крыма возвели две новых многоэтажки для жителей Мариуполя. Их планируют сдать в эксплуатацию в начале 2024 года.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в октябре заявлял, что в Мариуполе силами ППК "Единый заказчик" возводится 21 многоквартирный дом, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще семь – в первом полугодии следующего.