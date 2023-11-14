Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1051028259.html
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА - 14.11.2023 Украина.ру
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
Для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября, передаёт украинское издание "Фокус"
2023-11-14T23:12
2023-11-14T23:12
новости
бпла
всу
сво
спецоперация
черноморский флот
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102016/69/1020166943_0:180:3322:2048_1920x0_80_0_0_2e378001a5cf9348d1dbce6c4f0645ab.jpg
Уточняется, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря. По словам Фёдорова, БПЛА будут снабжены некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно". Приблизительные данные о количестве новых БПЛА Фёдоров не озвучил, ограничившись словами "их очень много". В ходе Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. Все попытки применения любой такой техники не приносят результатов – подавляющее большинство БПЛА ВСУ успешно уничтожаются на безопасном расстоянии.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102016/69/1020166943_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_337eb98dffa7c877451a307b9ad5d4cf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, бпла, всу, сво, спецоперация, черноморский флот, крым
Новости, БПЛА, ВСУ, СВО, Спецоперация, Черноморский флот, Крым

Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

23:12 14.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПразднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота
Празднование 47-летия дивизии надводных кораблей Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября, передаёт украинское издание "Фокус"
Уточняется, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря.
По словам Фёдорова, БПЛА будут снабжены некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно".
"Технологии — это возможность асимметричного ответа на то количество людей, оружия, снарядов, которые посылает в нашу страну враг. Мы 24/7 работаем с военными и партнёрами, чтобы перейти на другой технологический этап для уничтожения врага", — цитирует издание украинского министра.
Приблизительные данные о количестве новых БПЛА Фёдоров не озвучил, ограничившись словами "их очень много".
В ходе Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. Все попытки применения любой такой техники не приносят результатов – подавляющее большинство БПЛА ВСУ успешно уничтожаются на безопасном расстоянии.
 
НовостиБПЛАВСУСВОСпецоперацияЧерноморский флотКрым
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:22Взрывы прогремели в Кривом Роге, воздушная тревога объявлялась в восьми регионах Украины
01:56Захоронение советских солдат осквернили вандалы в Финляндии
01:36Более 2500 машин заблокированы на польско-украинской границе – СМИ
01:13США находятся в критической точке по помощи Украине – Госдепартамент
00:41На Украине пессимистично оценивают перспективу дальнейшей помощи от США
00:12Украинский суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы Армена Гаспаряна
23:44Ключи от новой квартиры в Мариуполе получила 101-летняя ветеран войны
23:12Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
22:39Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ
22:20Украинский конфликт затянется ещё на 5 лет – The Economist
21:46Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара"
21:22В Сенате США поддержали временный бюджет без помощи Украине и Израилю
20:52США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
20:26Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
20:02Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
19:31ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров
19:07Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
18:56Евгений Ющук: Украина может повторить путь "Посполитой" Польши, если Россия остановит СВО
18:23Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
18:00"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
Лента новостейМолния