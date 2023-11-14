https://ukraina.ru/20231114/1051028259.html
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА - 14.11.2023 Украина.ру
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
Для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября, передаёт украинское издание "Фокус"
2023-11-14T23:12
2023-11-14T23:12
2023-11-14T23:12
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Уточняется, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря. По словам Фёдорова, БПЛА будут снабжены некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно". Приблизительные данные о количестве новых БПЛА Фёдоров не озвучил, ограничившись словами "их очень много". В ходе Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. Все попытки применения любой такой техники не приносят результатов – подавляющее большинство БПЛА ВСУ успешно уничтожаются на безопасном расстоянии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, бпла, всу, сво, спецоперация, черноморский флот, крым
Новости, БПЛА, ВСУ, СВО, Спецоперация, Черноморский флот, Крым
Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА
Для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября, передаёт украинское издание "Фокус"
Уточняется, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря.
По словам Фёдорова, БПЛА будут снабжены некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно".
"Технологии — это возможность асимметричного ответа на то количество людей, оружия, снарядов, которые посылает в нашу страну враг. Мы 24/7 работаем с военными и партнёрами, чтобы перейти на другой технологический этап для уничтожения врага", — цитирует издание украинского министра.
Приблизительные данные о количестве новых БПЛА Фёдоров не озвучил, ограничившись словами "их очень много".
В ходе Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. Все попытки применения любой такой техники не приносят результатов – подавляющее большинство БПЛА ВСУ успешно уничтожаются на безопасном расстоянии.