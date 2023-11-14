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Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА - 14.11.2023 Украина.ру

Украина наладила серийный выпуск морских БПЛА

Для увеличения атак на российские корабли в Чёрном море, Украина масштабировала производство морских беспилотников. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в эфире национального телемарафона во вторник, 14 ноября, передаёт украинское издание "Фокус"

2023-11-14T23:12

2023-11-14T23:12

2023-11-14T23:12

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Уточняется, что разработка новых моделей включает "особые функции" для исследования Чёрного моря. По словам Фёдорова, БПЛА будут снабжены некими "сюрпризами" из-за которых российские корабли "будут чувствовать себя неспокойно". Приблизительные данные о количестве новых БПЛА Фёдоров не озвучил, ограничившись словами "их очень много". В ходе Спецоперации боевые корабли и базы военно-морского флота России столкнулись с новой угрозой в виде надводных и подводных безэкипажных аппаратов ударного назначения. Все попытки применения любой такой техники не приносят результатов – подавляющее большинство БПЛА ВСУ успешно уничтожаются на безопасном расстоянии.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бпла, всу, сво, спецоперация, черноморский флот, крым