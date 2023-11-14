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Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ

Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру

Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ

Во вторник, 14 октября в результате очередного обстрела Донецка ранения получил четырёхмесячный ребёнок. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

2023-11-14T22:39

2023-11-14T22:39

2023-11-14T22:39

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Кроме этого глава ДНР заявил о двух пострадавших в Горловке в следствие подрыва на противопехотных минах "Лепесток". Лёгкие ранения получила 64-летняя женщина и ранения ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. Как информировали ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК), в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.

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2023

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новости, днр, денис пушилин, всу, обстрелы, сво