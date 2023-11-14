Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
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Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ
Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ
Во вторник, 14 октября в результате очередного обстрела Донецка ранения получил четырёхмесячный ребёнок. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
2023-11-14T22:39
2023-11-14T22:39
новости
днр
денис пушилин
всу
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Кроме этого глава ДНР заявил о двух пострадавших в Горловке в следствие подрыва на противопехотных минах "Лепесток". Лёгкие ранения получила 64-летняя женщина и ранения ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения. Как информировали ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК), в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.
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новости, днр, денис пушилин, всу, обстрелы, сво
Новости, ДНР, Денис Пушилин, ВСУ, обстрелы, СВО

Пушилин заявил о ранении 4-месячного ребёнка при обстреле ВСУ

22:39 14.11.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Во вторник, 14 октября в результате очередного обстрела Донецка ранения получил четырёхмесячный ребёнок. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

"Сегодня пострадал четырехмесячный ребенок – он получил лёгкие ранения в результате обстрелов противника Куйбышевского района Донецка. Медицинская помощь оказана амбулаторно", – написал он в своём телеграм-канале.

Кроме этого глава ДНР заявил о двух пострадавших в Горловке в следствие подрыва на противопехотных минах "Лепесток". Лёгкие ранения получила 64-летняя женщина и ранения ранения средней степени тяжести получил мужчина 1972 года рождения.

"Противник 11 раз обстрелял территорию Республики, выпустив 52 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152, 155 мм, в том числе кассетного типа", – резюмировал Пушилин.

Как информировали ранее в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных преступлений Украины (СЦКК), в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Всего за 634 дня эскалации конфликта в ДНР погибло 4747 мирных жителей, в том числе 140 детей. За указанный период также ранено 5436 гражданских лиц, а также 361 ребёнок.
 
НовостиДНРДенис ПушилинВСУобстрелыСВО
 
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