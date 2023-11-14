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Украинский конфликт затянется ещё на 5 лет – The Economist

Украинский конфликт затянется ещё на 5 лет – The Economist - 14.11.2023 Украина.ру

Украинский конфликт затянется ещё на 5 лет – The Economist

Боевые действия на Украине могут продлиться ещё пять лет. Сегодня конфликт "не имеет признаков окончания", так как ни Москва, ни Киев не готовы на уступки. Об этом напишет британское издание The Economist

2023-11-14T22:20

2023-11-14T22:20

2023-11-14T22:20

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В статье говорится о необходимости наращивания темпов пополнения боеприпасов. США и их союзники уже не могут вмешиваться в конфликты "так легко и дёшево, как раньше", а Китай и Россия, "становятся более напористыми и активнее работают вместе". Утверждается также, что сейчас США вероятно могут удовлетворить потребности Израиля и Украины в вооружении. Но если один из этих конфликтов (или оба) затянется, то "произойдет заминка". Явными интересантами данной публикации являются как раз производители оружия, корпорации по производству военной техники, чьё влияние ещё больше растёт и в западных органах власти, комментирует статью телеграм-канал "Два майора". Ранее сообщалось, что американские производители оружия благодаря конфликту на Украине побили рекорды продаж. Президент США Джо Байден напрямую заявлял, что помощь Украине и Израилю является "разумной инвестицией", которая будет приносить прибыль будущим поколениям американцев. Напомним, российская сторона неоднократно выражала готовность к переговорам с Киевом. В начале ноября помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Москва по-прежнему готова договариваться с Украиной, но от Киева нет никаких намеков на контакты с Россией. Сейчас на Украине продолжает действовать закон о запрете переговоров с РФ пока её президентом является Владимир Путин.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сво, спецоперация, производство, оружие, сша, украина, россия