Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара"
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Америки, экс-глава ЦРУ Майк Помпео займёт должность независимого неисполнительного директора Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Об этом 14 ноября заявила пресс-служба компании
"Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майк Помпео", - говорится в сообщении оператора, опубликованном в сети.
Новым главой совета директоров оператора стал генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу. В группу указанного холдинга входит "Киевстар".
Майк Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки с 2017 по 2018 год. Как сообщают СМИ, он выступает за применение правительством масштабных программ слежки, а также намеревался возродить в США американскую программу сбора телефонных записей. Он также неоднократно заявлял, что Конгресс должен разрешить агентствам слежки собирать "все метаданные" и объединять их с "общедоступной финансовой информацией и информацией об образе жизни во всеобъемлющую базу данных с возможностью поиска".