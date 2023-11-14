Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара" - 14.11.2023 Украина.ру
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Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара"
Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара" - 14.11.2023 Украина.ру
Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара"
Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Америки, экс-глава ЦРУ Майк Помпео займёт должность независимого неисполнительного директора Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Об этом 14 ноября заявила пресс-служба компании
2023-11-14T21:46
2023-11-14T21:46
новости
майк помпео
цру
сша
сотовый оператор
украина
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Новым главой совета директоров оператора стал генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу. В группу указанного холдинга входит "Киевстар". Майк Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки с 2017 по 2018 год. Как сообщают СМИ, он выступает за применение правительством масштабных программ слежки, а также намеревался возродить в США американскую программу сбора телефонных записей. Он также неоднократно заявлял, что Конгресс должен разрешить агентствам слежки собирать "все метаданные" и объединять их с "общедоступной финансовой информацией и информацией об образе жизни во всеобъемлющую базу данных с возможностью поиска".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, майк помпео, цру, сша, сотовый оператор, украина
Новости, Майк Помпео, ЦРУ, США, сотовый оператор, Украина

Экс-глава Госдепа США станет директором украинского "Киевстара"

21:46 14.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Бывший госсекретарь Соединённых Штатов Америки, экс-глава ЦРУ Майк Помпео займёт должность независимого неисполнительного директора Совета директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар". Об этом 14 ноября заявила пресс-служба компании
"Независимым неисполнительным директором совета директоров "Киевстар" станет бывший госсекретарь США Майк Помпео", - говорится в сообщении оператора, опубликованном в сети.
Новым главой совета директоров оператора стал генеральный директор телекоммуникационного холдинга Veon Каан Терзиоглу. В группу указанного холдинга входит "Киевстар".
Майк Помпео занимал пост директора Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки с 2017 по 2018 год. Как сообщают СМИ, он выступает за применение правительством масштабных программ слежки, а также намеревался возродить в США американскую программу сбора телефонных записей. Он также неоднократно заявлял, что Конгресс должен разрешить агентствам слежки собирать "все метаданные" и объединять их с "общедоступной финансовой информацией и информацией об образе жизни во всеобъемлющую базу данных с возможностью поиска".
 
НовостиМайк ПомпеоЦРУСШАсотовый операторУкраина
 
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