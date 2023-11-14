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США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп

США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп - 14.11.2023 Украина.ру

США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп

Соединённые Штаты Америки выделят Украине один миллион долларов для расследования нарушений норм международного права в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа

2023-11-14T20:52

2023-11-14T20:52

2023-11-14T20:52

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Освоит эти средства так называемый "международный центр преследования преступления агрессии против Украины" – структура, созданная Евроюстом при поддержке Еврокомиссии. Отметим, сегодня, 14 ноября, в ООН обвинили Украину в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. Как информировало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных представлений Киева, за 634 дня эскалации конфликта в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Этими боеприпасами Донбасс ежедневно осыпает армия Украины.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, преступления, финансирование, сво, спецоперация, госдеп сша