США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп - 14.11.2023 Украина.ру
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США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп - 14.11.2023 Украина.ру
США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
Соединённые Штаты Америки выделят Украине один миллион долларов для расследования нарушений норм международного права в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа
2023-11-14T20:52
2023-11-14T20:52
новости
украина
преступления
финансирование
сво
спецоперация
госдеп сша
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Освоит эти средства так называемый "международный центр преследования преступления агрессии против Украины" – структура, созданная Евроюстом при поддержке Еврокомиссии. Отметим, сегодня, 14 ноября, в ООН обвинили Украину в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году. Как информировало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных представлений Киева, за 634 дня эскалации конфликта в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Этими боеприпасами Донбасс ежедневно осыпает армия Украины.
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новости, украина, преступления, финансирование, сво, спецоперация, госдеп сша
Новости, Украина, преступления, финансирование, СВО, Спецоперация, Госдеп США

США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп

20:52 14.11.2023
 
© Public domain / Lorenгосдеп США здание
госдеп США здание
© Public domain / Loren
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Соединённые Штаты Америки выделят Украине один миллион долларов для расследования нарушений норм международного права в стране. Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа
"В рамках нашей непоколебимой приверженности территориальной целостности и суверенитету Украины и продвижению всеобъемлющего правосудия и ответственности за международные преступления против Украины и ее народа госдепартамент США предоставит миллион долларов международному центру преследования агрессии против Украины", – говорится в тексте.
Освоит эти средства так называемый "международный центр преследования преступления агрессии против Украины" – структура, созданная Евроюстом при поддержке Еврокомиссии.
Отметим, сегодня, 14 ноября, в ООН обвинили Украину в нарушении Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, которую Киев ратифицировал в 2005 году.
Как информировало Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации военных представлений Киева, за 634 дня эскалации конфликта в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 139 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе десяти детей на минах ПФМ-1 "Лепесток". Этими боеприпасами Донбасс ежедневно осыпает армия Украины.
 
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