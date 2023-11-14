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Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
Боррель не знает когда ВСУ получат F-16 - 14.11.2023 Украина.ру
Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю неизвестно когда на Украину поставят истребители F-16. Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран ЕС
2023-11-14T20:26
2023-11-14T20:26
2023-11-14T20:26
новости
украина
военная помощь
истребители
жозеп боррель
ес
сво
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её летчиков. Ранее издание The Guardian сообщало, что в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 10 ноября заявил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идёт по плану, по его словам, некоторые лётчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. Позже Игнат опроверг свои слова о начале обучения пилотированию на истребителях F-16 в Румынии. По его словам, в будущем центре обучения только начали строить лётную базу.
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Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная помощь, истребители, жозеп боррель, ес, сво
Новости, Украина, военная помощь, истребители, Жозеп Боррель, ЕС, СВО
Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю неизвестно когда на Украину поставят истребители F-16. Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран ЕС
"Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время, никто не отправит пилотов управлять самолётами без полной подготовки", – цитирует Борелля РИА Новости.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её летчиков.
Ранее издание The Guardian сообщало, что в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 10 ноября заявил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идёт по плану, по его словам, некоторые лётчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.
Позже Игнат опроверг свои слова о начале обучения пилотированию на истребителях F-16 в Румынии. По его словам, в будущем центре обучения только начали строить лётную базу.