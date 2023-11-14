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Боррель не знает когда ВСУ получат F-16

Боррель не знает когда ВСУ получат F-16 - 14.11.2023 Украина.ру

Боррель не знает когда ВСУ получат F-16

Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю неизвестно когда на Украину поставят истребители F-16. Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран ЕС

2023-11-14T20:26

2023-11-14T20:26

2023-11-14T20:26

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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её летчиков. Ранее издание The Guardian сообщало, что в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 10 ноября заявил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идёт по плану, по его словам, некоторые лётчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. Позже Игнат опроверг свои слова о начале обучения пилотированию на истребителях F-16 в Румынии. По его словам, в будущем центре обучения только начали строить лётную базу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, военная помощь, истребители, жозеп боррель, ес, сво