Боррель не знает когда ВСУ получат F-16 - 14.11.2023 Украина.ру
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Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
Боррель не знает когда ВСУ получат F-16 - 14.11.2023 Украина.ру
Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю неизвестно когда на Украину поставят истребители F-16. Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран ЕС
2023-11-14T20:26
2023-11-14T20:26
новости
украина
военная помощь
истребители
жозеп боррель
ес
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Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её летчиков. Ранее издание The Guardian сообщало, что в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 10 ноября заявил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идёт по плану, по его словам, некоторые лётчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов. Позже Игнат опроверг свои слова о начале обучения пилотированию на истребителях F-16 в Румынии. По его словам, в будущем центре обучения только начали строить лётную базу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, военная помощь, истребители, жозеп боррель, ес, сво
Новости, Украина, военная помощь, истребители, Жозеп Боррель, ЕС, СВО

Боррель не знает когда ВСУ получат F-16

20:26 14.11.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
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Главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю неизвестно когда на Украину поставят истребители F-16. Об этом он заявил по итогам заседания в Брюсселе глав минобороны стран ЕС

"Я не имею какой-либо конкретной информации о том, когда именно первые F-16 будут летать в украинском небе. Подготовка пилотов продолжается, это займет время, никто не отправит пилотов управлять самолётами без полной подготовки", – цитирует Борелля РИА Новости.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолёты от третьих стран после завершения подготовки её летчиков.
Ранее издание The Guardian сообщало, что в Румынию прибыли первые самолеты F-16 для Украины от Нидерландов. Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат 10 ноября заявил, что обучение пилотов ВСУ на F-16 идёт по плану, по его словам, некоторые лётчики уже проходят подготовку в небе в сопровождении инструкторов.
Позже Игнат опроверг свои слова о начале обучения пилотированию на истребителях F-16 в Румынии. По его словам, в будущем центре обучения только начали строить лётную базу.
 
НовостиУкраинавоенная помощьистребителиЖозеп БоррельЕССВО
 
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