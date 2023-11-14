Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе - 14.11.2023 Украина.ру
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Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе - 14.11.2023 Украина.ру
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
Беженцы из Украины вынуждены возвращаться домой из-за дорогостоящего лечения в принимающих их странах. Об этом говорится в новой статье The New York Times
2023-11-14T19:07
2023-11-14T19:07
новости
украина
украинские беженцы
запад
европа
медицина
сво
спецоперация
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К таким выводам журналисты пришли исходя из рассказов самих украинцев, которым приходится, как отмечается в публикации, рисковать, возвращаясь домой. В качестве примера приводится история беженки Людмилы Гуренчук, которая "укрылась от боевых действий" во французском городке недалеко от Сен-Тропе. По словам же самой Гуренчук, медицина в Европе хуже чем на Украине и значительно дороже, чем в том же Киеве. По данным Агентства ООН по делам беженцев, героиня публикации NYT является одной из примерно 300 тысяч украинских беженцев, живущих в Европе и вернувшихся на родину для лечения. Таким образом украинцы "восстанавливают отношений с родиной без полного переселения", говорится в статье. Ранее украинское издание Kyiv Post опубликовало статью с угрозами суть которых состоит в том, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев. До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По её словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украинские беженцы, запад, европа, медицина, сво, спецоперация
Новости, Украина, украинские беженцы, Запад, Европа, медицина, СВО, Спецоперация

Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе

19:07 14.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота полевого госпиталя в зоне спецоперации
Работа полевого госпиталя в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Беженцы из Украины вынуждены возвращаться домой из-за дорогостоящего лечения в принимающих их странах. Об этом говорится в новой статье The New York Times

"Сотни тысяч людей, бежавших после российского вторжения, совершают краткие визиты обратно, часто для того, чтобы воссоединиться с семьёй, а также для получения медицинской помощи, которая может быть дешевле и привычнее", – отмечают журналисты.

К таким выводам журналисты пришли исходя из рассказов самих украинцев, которым приходится, как отмечается в публикации, рисковать, возвращаясь домой.
В качестве примера приводится история беженки Людмилы Гуренчук, которая "укрылась от боевых действий" во французском городке недалеко от Сен-Тропе.
"Но когда этой осенью Людмиле Гуренчук и её сыну понадобилось обратиться к врачам, они проделали 1300-мильный путь обратно в Киев, оставив живописное спокойствие межсезонной Ривьеры городу, который регулярно подвергается ударам беспилотников и ракет", – отмечает СМИ.
По словам же самой Гуренчук, медицина в Европе хуже чем на Украине и значительно дороже, чем в том же Киеве.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, героиня публикации NYT является одной из примерно 300 тысяч украинских беженцев, живущих в Европе и вернувшихся на родину для лечения. Таким образом украинцы "восстанавливают отношений с родиной без полного переселения", говорится в статье.
Ранее украинское издание Kyiv Post опубликовало статью с угрозами суть которых состоит в том, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.
До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По её словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.
 
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