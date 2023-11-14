https://ukraina.ru/20231114/1051025272.html

Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе

Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе - 14.11.2023 Украина.ру

Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе

Беженцы из Украины вынуждены возвращаться домой из-за дорогостоящего лечения в принимающих их странах. Об этом говорится в новой статье The New York Times

2023-11-14T19:07

2023-11-14T19:07

2023-11-14T19:07

новости

украина

украинские беженцы

запад

европа

медицина

сво

спецоперация

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К таким выводам журналисты пришли исходя из рассказов самих украинцев, которым приходится, как отмечается в публикации, рисковать, возвращаясь домой. В качестве примера приводится история беженки Людмилы Гуренчук, которая "укрылась от боевых действий" во французском городке недалеко от Сен-Тропе. По словам же самой Гуренчук, медицина в Европе хуже чем на Украине и значительно дороже, чем в том же Киеве. По данным Агентства ООН по делам беженцев, героиня публикации NYT является одной из примерно 300 тысяч украинских беженцев, живущих в Европе и вернувшихся на родину для лечения. Таким образом украинцы "восстанавливают отношений с родиной без полного переселения", говорится в статье. Ранее украинское издание Kyiv Post опубликовало статью с угрозами суть которых состоит в том, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев. До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По её словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, украинские беженцы, запад, европа, медицина, сво, спецоперация