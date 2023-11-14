https://ukraina.ru/20231114/1051025272.html
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе - 14.11.2023 Украина.ру
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
Беженцы из Украины вынуждены возвращаться домой из-за дорогостоящего лечения в принимающих их странах. Об этом говорится в новой статье The New York Times
2023-11-14T19:07
2023-11-14T19:07
2023-11-14T19:07
новости
украина
украинские беженцы
запад
европа
медицина
сво
спецоперация
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К таким выводам журналисты пришли исходя из рассказов самих украинцев, которым приходится, как отмечается в публикации, рисковать, возвращаясь домой. В качестве примера приводится история беженки Людмилы Гуренчук, которая "укрылась от боевых действий" во французском городке недалеко от Сен-Тропе. По словам же самой Гуренчук, медицина в Европе хуже чем на Украине и значительно дороже, чем в том же Киеве. По данным Агентства ООН по делам беженцев, героиня публикации NYT является одной из примерно 300 тысяч украинских беженцев, живущих в Европе и вернувшихся на родину для лечения. Таким образом украинцы "восстанавливают отношений с родиной без полного переселения", говорится в статье. Ранее украинское издание Kyiv Post опубликовало статью с угрозами суть которых состоит в том, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев. До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По её словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, украинские беженцы, запад, европа, медицина, сво, спецоперация
Новости, Украина, украинские беженцы, Запад, Европа, медицина, СВО, Спецоперация
Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
Беженцы из Украины вынуждены возвращаться домой из-за дорогостоящего лечения в принимающих их странах. Об этом говорится в новой статье The New York Times
"Сотни тысяч людей, бежавших после российского вторжения, совершают краткие визиты обратно, часто для того, чтобы воссоединиться с семьёй, а также для получения медицинской помощи, которая может быть дешевле и привычнее", – отмечают журналисты.
К таким выводам журналисты пришли исходя из рассказов самих украинцев, которым приходится, как отмечается в публикации, рисковать, возвращаясь домой.
В качестве примера приводится история беженки Людмилы Гуренчук, которая "укрылась от боевых действий" во французском городке недалеко от Сен-Тропе.
"Но когда этой осенью Людмиле Гуренчук и её сыну понадобилось обратиться к врачам, они проделали 1300-мильный путь обратно в Киев, оставив живописное спокойствие межсезонной Ривьеры городу, который регулярно подвергается ударам беспилотников и ракет", – отмечает СМИ.
По словам же самой Гуренчук, медицина в Европе хуже чем на Украине и значительно дороже, чем в том же Киеве.
По данным Агентства ООН по делам беженцев, героиня публикации NYT является одной из примерно 300 тысяч украинских беженцев, живущих в Европе и вернувшихся на родину для лечения. Таким образом украинцы "восстанавливают отношений с родиной без полного переселения", говорится в статье.
Ранее украинское издание Kyiv Post опубликовало статью с угрозами суть которых состоит в том, что отмена финансовой помощи Украине со стороны западных стран приведёт к тому, что Запад всё равно заплатит за Украину, но уже в виде беженцев.
До этого депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявляла, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По её словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.