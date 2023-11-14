Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года - 14.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231114/1051024280.html
Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года
Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года - 14.11.2023 Украина.ру
Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года
Стратегию расходов спикера палаты представителей Майка Джонсона могут поддержать и республиканцы, и демократы. В таком случае текущий уровень финансирования американского бюджета не изменится до января 2024 года.
2023-11-14T17:58
2023-11-14T17:58
новости
сша
конгресс сша
украина
финансирование
бюджет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_93b0977c4e2019bb7c7f1cb4a870745f.jpg
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать предложение спикера палаты представителей Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ, направленное на предотвращение шатдауна в США. Об этом говорится в статье, опубликованной 14 ноября в ежедневной газете Bellinghamherald.Макконнелл заявил о готовности поддержать стратегию Джонсона, даже несмотря на то, что в таком случае вопрос финансирования Украины останется в подвешенном состоянии в течение следующих нескольких недель, подчеркивает издание."Решение Макконнелла принять стратегию расходов нового спикера палаты представителей означает, что лидеры республиканцев едины в подходе к крайнему сроку государственного финансирования 17 ноября", - отмечается в статье.Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о предложении текущего уровня финансирования до 2024 года, это означает, что до января в США не будет нового, обязательного для принятия, правительственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля.Тем временем сенатор-демократ Дик Дурбин в понедельник заявил, что в случае принятия Конгрессом инициативы Джонсона, он будет обеспокоен судьбой финансирования Украины."Я думаю, что мы должны серьезно отнестись к этому вопросу, и мы должны объединить его с другими основными элементами дополнения к законопроекту", - сказал Дурбин по поводу финансирования Украины.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк считает, что согласие лидера республиканского меньшинства в Сенате Макконнелла, поддержать план Джонсона является тревожным знаком для Киева. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер намекнул, что они могут поддержать "временный" бюджет США, также, как и лидер демократов в палате представителей Хаким Джефрис."Макконнелл, который выступал за обязательную помощь Украине, тоже кажется пошел на уступки партии и поддержит законопроект Джонсона. Только ультраправые до сих пор против плана Джонсона (так как он не сокращает расходы), но может и они в конце сдадутся. Пока выглядит, что обе партии поддержат план, как и прошлый раз, и там пока нет поддержки Украине", - написал Железняк в своем телеграм-канале.Украинский депутат напомнил, что делегация Киева встречается в Конгрессе с представителями обеих партий."Надеюсь, что у них получится убедить конгрессменов. Но надеюсь также, что у нас есть лучшие контраргументы на коррупцию, чем сегодня звучали в эфире FoxNews: реформы по борьбе с коррупцией продолжаются", - отметил Железняк.По его словам, подтверждением того, что Киев демонстрирует прогресс в этом направлении является рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины в ЕС.
https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047132365_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_56b0de3efc67267cff0304db93c6eb59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, конгресс сша, украина, финансирование, бюджет
Новости, США, Конгресс США, Украина, финансирование, бюджет

Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года

17:58 14.11.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Стратегию расходов спикера палаты представителей Майка Джонсона могут поддержать и республиканцы, и демократы. В таком случае текущий уровень финансирования американского бюджета не изменится до января 2024 года.
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать предложение спикера палаты представителей Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ, направленное на предотвращение шатдауна в США. Об этом говорится в статье, опубликованной 14 ноября в ежедневной газете Bellinghamherald.
Макконнелл заявил о готовности поддержать стратегию Джонсона, даже несмотря на то, что в таком случае вопрос финансирования Украины останется в подвешенном состоянии в течение следующих нескольких недель, подчеркивает издание.
"Решение Макконнелла принять стратегию расходов нового спикера палаты представителей означает, что лидеры республиканцев едины в подходе к крайнему сроку государственного финансирования 17 ноября", - отмечается в статье.
Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о предложении текущего уровня финансирования до 2024 года, это означает, что до января в США не будет нового, обязательного для принятия, правительственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля.
Тем временем сенатор-демократ Дик Дурбин в понедельник заявил, что в случае принятия Конгрессом инициативы Джонсона, он будет обеспокоен судьбой финансирования Украины.
"Я думаю, что мы должны серьезно отнестись к этому вопросу, и мы должны объединить его с другими основными элементами дополнения к законопроекту", - сказал Дурбин по поводу финансирования Украины.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк считает, что согласие лидера республиканского меньшинства в Сенате Макконнелла, поддержать план Джонсона является тревожным знаком для Киева. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер намекнул, что они могут поддержать "временный" бюджет США, также, как и лидер демократов в палате представителей Хаким Джефрис.
"Макконнелл, который выступал за обязательную помощь Украине, тоже кажется пошел на уступки партии и поддержит законопроект Джонсона. Только ультраправые до сих пор против плана Джонсона (так как он не сокращает расходы), но может и они в конце сдадутся. Пока выглядит, что обе партии поддержат план, как и прошлый раз, и там пока нет поддержки Украине", - написал Железняк в своем телеграм-канале.
Украинский депутат напомнил, что делегация Киева встречается в Конгрессе с представителями обеих партий.
"Надеюсь, что у них получится убедить конгрессменов. Но надеюсь также, что у нас есть лучшие контраргументы на коррупцию, чем сегодня звучали в эфире FoxNews: реформы по борьбе с коррупцией продолжаются", - отметил Железняк.
По его словам, подтверждением того, что Киев демонстрирует прогресс в этом направлении является рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины в ЕС.
16:44
Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают РоссииУкраинская правительственная делегация на днях прибыла в Вашингтон, чтобы заручиться дальнейшей поддержкой со стороны Соединённых Штатов и огласить список того, в чём Киев нуждается прямо сейчас
 
НовостиСШАКонгресс СШАУкраинафинансированиебюджет
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52США направят $1 млн на расследование преступлений на Украине – Госдеп
20:26Боррель не знает когда ВСУ получат F-16
20:02Националистка Фарион просит высшее руководство Украины разобраться с русскоговорящими военными
19:31ВСУ используют наёмников для расстрела дезертиров
19:07Украинцы пожаловались на дорогостоящее лечение на Западе
18:56Евгений Ющук: Украина может повторить путь "Посполитой" Польши, если Россия остановит СВО
18:23Более 1 млн долларов собрали игроки World of Tanks для Украины
18:00"Поворотный момент" в СВО от Ермака, новое подозрение Царёву от Украины. Итоги 14 ноября
17:58Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года
17:56Александр Невский – князь Киевский. Днепровская столица между Северной Русью и Галицией
17:03Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября
16:44Окно возможностей закрывается. США и Украина поняли, что проигрывают России
16:37Юрий Баранчик: Россия должна забрать больше территорий, чтобы сломать "корейский" сценарий на Украине
16:29"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации
16:20Ловушка для Трампа. Зачем глава офиса Зеленского полетел в США
16:14"Закоспеил ВСУшника": сын помощника Зеленского оказался в списке уклонистов
16:07Екатерина Заклязьминская о том, как укрепляется Китай и как Россия в этом помогает
16:05Депутат Рады предложил освободить волонтеров от мобилизации
16:02На Украине Царёва подозревают в финансировании Росгвардии
15:16"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта
Лента новостейМолния