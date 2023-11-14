https://ukraina.ru/20231114/1051024280.html

Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года

Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года - 14.11.2023 Украина.ру

Демократы и республиканцы близки к консенсусу: Украина может ждать деньги до января 2024 года

Стратегию расходов спикера палаты представителей Майка Джонсона могут поддержать и республиканцы, и демократы. В таком случае текущий уровень финансирования американского бюджета не изменится до января 2024 года.

2023-11-14T17:58

2023-11-14T17:58

2023-11-14T17:58

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл готов поддержать предложение спикера палаты представителей Майка Джонсона по двухэтапному финансированию правительственных программ, направленное на предотвращение шатдауна в США. Об этом говорится в статье, опубликованной 14 ноября в ежедневной газете Bellinghamherald.Макконнелл заявил о готовности поддержать стратегию Джонсона, даже несмотря на то, что в таком случае вопрос финансирования Украины останется в подвешенном состоянии в течение следующих нескольких недель, подчеркивает издание."Решение Макконнелла принять стратегию расходов нового спикера палаты представителей означает, что лидеры республиканцев едины в подходе к крайнему сроку государственного финансирования 17 ноября", - отмечается в статье.Если Конгресс одобрит предложение Джонсона о предложении текущего уровня финансирования до 2024 года, это означает, что до января в США не будет нового, обязательного для принятия, правительственного законопроекта о финансировании Украины или Израиля.Тем временем сенатор-демократ Дик Дурбин в понедельник заявил, что в случае принятия Конгрессом инициативы Джонсона, он будет обеспокоен судьбой финансирования Украины."Я думаю, что мы должны серьезно отнестись к этому вопросу, и мы должны объединить его с другими основными элементами дополнения к законопроекту", - сказал Дурбин по поводу финансирования Украины.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк считает, что согласие лидера республиканского меньшинства в Сенате Макконнелла, поддержать план Джонсона является тревожным знаком для Киева. Ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер намекнул, что они могут поддержать "временный" бюджет США, также, как и лидер демократов в палате представителей Хаким Джефрис."Макконнелл, который выступал за обязательную помощь Украине, тоже кажется пошел на уступки партии и поддержит законопроект Джонсона. Только ультраправые до сих пор против плана Джонсона (так как он не сокращает расходы), но может и они в конце сдадутся. Пока выглядит, что обе партии поддержат план, как и прошлый раз, и там пока нет поддержки Украине", - написал Железняк в своем телеграм-канале.Украинский депутат напомнил, что делегация Киева встречается в Конгрессе с представителями обеих партий."Надеюсь, что у них получится убедить конгрессменов. Но надеюсь также, что у нас есть лучшие контраргументы на коррупцию, чем сегодня звучали в эфире FoxNews: реформы по борьбе с коррупцией продолжаются", - отметил Железняк.По его словам, подтверждением того, что Киев демонстрирует прогресс в этом направлении является рекомендация Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

https://ukraina.ru/20231114/1051019794.html

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новости, сша, конгресс сша, украина, финансирование, бюджет