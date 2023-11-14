https://ukraina.ru/20231114/1051021859.html

Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября

Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру

Залужный контратакует Зеленского, когда закончится конфликт на Украине. О чём говорили эксперты 14 ноября

Украина.ру, 14.11.2023

2023-11-14T17:03

2023-11-14T17:03

2023-11-14T17:36

эксклюзив

александр полищук

всу

валерий залужный

владимир зеленский

авдеевка

россия

украина

сво

донецк

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Обострение конфликта Зеленского и ЗалужногоНакануне главком ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале заявил, что рассказал по телефону главе американского Генштаба о сложной ситуации на отдельных участках фронта, планах за зимний период и потребностях украинских войск.По мнению политолога, директора Института политических исследований Сергея Маркова, в этой беседе было 90% политики.Сейчас глава офиса Зеленского Ермак поехал в Вашингтон с личным посланием Зеленского Байдену, Блинкену и Салливану с просьбой разрешить Зеленскому уволить Залужного, считает Марков.Причем не просто уволить. Если Зеленский просто уволит Залужного, то это проблему не решит. В этом случае Залужный станет свободным человеком, который сможет баллотироваться в президенты, и выиграет выборы у Зеленского.«Зеленский подозревает, что американцы хотят заменить его на Залужного. Поэтому Зеленскому надо не просто уволить Залужного, а репрессировать его, обвинив в коррупции или государственной измене. Еще Зеленский может назначить Залужного на такую должность, которая запрещает идти на выборы.Это главная проблема, которую решает Зеленский», — сообщил политолог.Залужный же своим звонком хочет помешать Зеленскому.«Залужный звонит американцам с просьбой не увольнять его или позволить победить Зеленского на выборах. Мол, Зеленский мутит воду, а у нас должна быть демократия.Сейчас Ермак поехал договариваться с американцами от имени Зеленского. Видимо, Зеленский что-то врет американцам по поводу Залужного, чтобы его дискредитировать, а Залужный пытается опровергнуть эту ложь Зеленского.Военно-технические аспекты наверняка Залужный тоже обсуждал. Но в основном беседа шла именно о политике», — уверен Сергей Марков.Сколько продлится конфликт на УкраинеКак сообщает журнал The Economist, среди западных чиновников все популярнее прогноз, что конфликт на Украине продлится еще пять лет.В то же время политолог Юрий Баранчик считает, что такие расчеты ни на чем не основаны, это пропагандистский вброс, чтобы оказать интеллектуальное давление на лиц, принимающих решение в России.То есть им показывают, что Запад готовится к пятилетнему конфликту и рассчитывает свои экономические и военно-политические возможности исходя из этого и до 2030-х годов вы будете находиться в военно-политической блокаде.«Несмотря на то, что Запад продолжает подпитку украинского режима, война, скорее всего, закончится в 2024 году. Потому что возможностей у киевской хунты нет, как бы Запад ее не подкармливал.Нам нужно проявлять твердость и понимать, что все зависит не от западных прогнозов, а от наших собственных военно-политических усилий», — заявил Баранчик.Для России оптимальной схемой завершения конфликта, отмечает политолог, стала бы капитуляция киевского режима, подписание мирного договора на наших условиях.«Все остальные формы будут являться промежуточными и недолговечными, как Минск-1, Минск-2, потому что киевский режим получит возможность перевооружиться, перейти на стандарты НАТО развернуть военную инфраструктуру стран Альянса у себя даже без подписания договора о членстве», — сообщил эксперт.Сейчас же киевский режим стоит перед угрозой потери Авдеевки, добавил Баранчик. Это серьезный морально-психологический ориентир, потому что из Авдеевки долгие годы подвергался артиллерийским ударам Донецк.«Если мы освободим этот город, отодвинем зону артиллерийского поражения от Донецка, это будет серьезный военно-психологический успех. Кроме того, после Авдеевки до побережья Днепра нет крупных городов, тут есть над чем задуматься украинскому руководству», — сказал политолог.Тактика российских войск и проблемы ВСУВоенный историк, автор книги «Битва за Донбасс» Александр Полищук ответил на вопрос, какой максимум Россия сейчас может извлечь из конфликта.Полищук прогнозирует, что мы продолжим действовать от обороны, закрепляя за собой отбитые территории. Не надо нам глубоких охватов и стремительных прорывов. Наши войска нащупали тактику ползучего наступления и это работает.Мы стали контратаковать под Артемовском, возле Работино, в Авдеевке, а также хорошо идем на Луганском направлении, перечислил историк.«Я уже много раз говорил, что не надо мотать нервы нашим военным. За два года СВО они лучше знают, на что ведется противник. Поэтому хватит разговоров, что надо срочно бросать все силы, чтобы быстро уничтожить все десанты Украины на Херсонском направлении или окружить Авдеевку.Сейчас война не такая, какой была 80 лет назад. Скрытность обеспечить трудно, средства огневого поражения намного сильнее. И если такая тактика приносит результат при минимальных потерях, надо ее придерживаться.Наше военно-политическое руководство выстраивает таким образом наступательные действия», — заявил военный историк.Мы изматываем силы противника и уничтожаем остатки его вооружения, поясняет Полищук. И именно эта тактика российского командования привела к конфликту между Зеленским и Залужным.Только из-за нашей тактики украинский власти враждуют по поводу того, что у них что-то не получается на линии боевого соприкосновения.

https://ukraina.ru/20231114/1051013703.html

https://ukraina.ru/20231114/1051020103.html

https://ukraina.ru/20231114/1050994606.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, александр полищук, всу, валерий залужный, владимир зеленский, авдеевка, россия, украина, сво, донецк, юрий баранчик, сергей марков, андрей ермак, энтони блинкен