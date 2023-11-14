https://ukraina.ru/20231114/1051019646.html

"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации

"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации - 14.11.2023 Украина.ру

"Женщины, помогите!" Одесситы накинулись на военкомов, пытаясь спасти мужчину от мобилизации

Толпа прохожих собралась вокруг молодого мужчины, которого пытались прямо с улицы забрать в военкомат

2023-11-14T16:29

2023-11-14T16:29

2023-11-14T16:29

новости

военкомат

задержание

одесса

протест

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В одесском микрорайоне Радужный жители устроили стихийный протест, пытаясь отбить молодого мужчину у сотрудников военкомата. Видео происшествия 14 ноября опубликовали местные телеграм-каналы.На мужчину сотрудники военкомата одели наручники и стали толкать в микроавтобус. Очень скоро вокруг мужчины собралась толпа прохожих. Многие из них стали записывать действия представителей правопорядка на видео."Отпустите человека, снимайте наручники", - крикнула одна из участниц спонтанного протеста.Одна женщина в возрасте вышла из толпы, перешла на другую сторону улицы и стала приглашать других прохожих, присоединиться к протесту."Женщины, идите, помогите! Молодой парень, кажется в обмороке. Скорую вызовите", - сказала она.Как сообщало издание Украина.ру, ранее на видео попало жестокое задержание жителя Одессы, который отказался показать полиции свои документы. Один из полицейский попытался сломать мужчине руку за то, что он потребовал составление протокола о задержании.

https://ukraina.ru/20231110/1050925437.html

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новости, военкомат, задержание, одесса, протест