"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта - 14.11.2023 Украина.ру
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"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта
"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта - 14.11.2023 Украина.ру
"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта
В Киеве готовятся заменить трёх высокопоставленных военных командующих, пишет 14 ноября австрийская газета Exxpress
2023-11-14T15:16
2023-11-14T15:16
новости
украина
австрия
читатель
владимир зеленский
комментарий
контрнаступление
коррупция
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Журналисты напомнили, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Алексея Резникова, а затем 18 сентября были уволены шесть его заместителей."Украинская правда" утверждает, что и сейчас военное руководство страны ждёт волна перестановок, пишет издание. Предполагается, что работу потеряют командующий медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.Читатели австрийского издания Exxpress отреагировали на новость."Лучшее, что можно сделать, — это отстранить Зеленского, сформировать переходное правительство или послать "голубые каски" между ними и начать переговоры", - написал один из пользователей.Некоторые выразили надежду на то, что Зеленский останется один на фронте и прекратит отправлять украинцев на верную гибель."Сколько времени пройдет, прежде чем мир восстанет против сумасшедшего комика!?" - задался вопрос комментатор.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, австрия, читатель, владимир зеленский, комментарий, контрнаступление, коррупция
Новости, Украина, Австрия, читатель, Владимир Зеленский, комментарий, контрнаступление, коррупция

"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта

15:16 14.11.2023
 
© www.president.gov.uaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© www.president.gov.ua
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В Киеве готовятся заменить трёх высокопоставленных военных командующих, пишет 14 ноября австрийская газета Exxpress
Журналисты напомнили, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Алексея Резникова, а затем 18 сентября были уволены шесть его заместителей.
"Украинская правда" утверждает, что и сейчас военное руководство страны ждёт волна перестановок, пишет издание.
Предполагается, что работу потеряют командующий медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.
Читатели австрийского издания Exxpress отреагировали на новость.
"Лучшее, что можно сделать, — это отстранить Зеленского, сформировать переходное правительство или послать "голубые каски" между ними и начать переговоры", - написал один из пользователей.

"Трое должны уволить Зеленского и положить конец войне", - предложил вариант другой читатель.

Некоторые выразили надежду на то, что Зеленский останется один на фронте и прекратит отправлять украинцев на верную гибель.
"Это коррумпированное болото можно осушить, только устранив Зеленского", - выдвинул предложение пользователь Сети.
"Сколько времени пройдет, прежде чем мир восстанет против сумасшедшего комика!?" - задался вопрос комментатор.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.
Полевой учебный центр Небесный воин ЦВО по подготовке операторов и перехватчиков БПЛА - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 09:17
"Сбежит всё живое". Украинские эксперты ждут мира от своих военныхВ Киеве начали подозревать, что дела на фронте идут не самым лучшим образом. Единый телемарафон уже не так хорошо, как раньше, справляется с зомбированием публики. С экранов трубят о победах, но с линии боевого соприкосновения приходят иные вести.
 
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