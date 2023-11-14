https://ukraina.ru/20231114/1051016308.html

"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта

"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта - 14.11.2023 Украина.ру

"Эти трое должны скинуть Зеленского": австрийские читатели подсказали решение конфликта

В Киеве готовятся заменить трёх высокопоставленных военных командующих, пишет 14 ноября австрийская газета Exxpress

2023-11-14T15:16

2023-11-14T15:16

2023-11-14T15:16

новости

украина

австрия

читатель

владимир зеленский

комментарий

контрнаступление

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050235090_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_1e8410f049e6ea5209d9debb8cf1766d.jpg

Журналисты напомнили, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Алексея Резникова, а затем 18 сентября были уволены шесть его заместителей."Украинская правда" утверждает, что и сейчас военное руководство страны ждёт волна перестановок, пишет издание. Предполагается, что работу потеряют командующий медицинских сил ВСУ Татьяна Остащенко, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев.Читатели австрийского издания Exxpress отреагировали на новость."Лучшее, что можно сделать, — это отстранить Зеленского, сформировать переходное правительство или послать "голубые каски" между ними и начать переговоры", - написал один из пользователей.Некоторые выразили надежду на то, что Зеленский останется один на фронте и прекратит отправлять украинцев на верную гибель."Сколько времени пройдет, прежде чем мир восстанет против сумасшедшего комика!?" - задался вопрос комментатор.Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее в интервью The Economist заявил о том, что украинским войскам не удалось контрнаступление, и они "в тупике". Зеленский всячески отрицал слова главкома ВСУ.

https://ukraina.ru/20231108/1050843158.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, австрия, читатель, владимир зеленский, комментарий, контрнаступление, коррупция