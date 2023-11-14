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Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ

Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру

Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ

Что стоит за вбросом об "уходе" России с Херсонщины? Как остановить диверсантов и предугадывать атаки дронов? Спецоперация завершается или, наоборот, набирает обороты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин

2023-11-14T13:44

2023-11-14T13:44

2023-11-14T13:44

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сво

спецоперация

госдума

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сша

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диверсанты

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00:37 – Планы России после победы над Украиной;03:13 – Боевой дух и настроения российских солдат;04:44 – Вброс о перегруппировке группы войск "Днепр" в Херсонской области;05:49 – Нужно ли разбомбить всю украинскую энергетику и железные дороги?08:05 – Почему на Западе заговорили о переговорах по урегулированию конфликта на Украине?09:20 – Почему до сих пор обстреливают Донбасс?11:24 – Как препятствовать проникновению диверсантов и беспилотников на территорию России?12:55 – Рецепт успеха в борьбе со шпионами: бдительность жителей и внимание участкового;14:44 – Как работают российские диверсанты на территории Украины?15:25 – Что делает Госдума для защиты своих граждан и обороны России?19:52 – Достаточно ли в России мобилизационных ресурсов для продолжения СВО?21:09 – Проверка сбежавших из страны "звёзд": что с ними сделают?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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