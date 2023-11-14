Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
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Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ
Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ - 14.11.2023 Украина.ру
Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ
Что стоит за вбросом об "уходе" России с Херсонщины? Как остановить диверсантов и предугадывать атаки дронов? Спецоперация завершается или, наоборот, набирает обороты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
2023-11-14T13:44
2023-11-14T13:44
видео
сво
спецоперация
госдума
россия
минобороны рф
сша
украина
переговоры
диверсанты
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00:37 – Планы России после победы над Украиной;03:13 – Боевой дух и настроения российских солдат;04:44 – Вброс о перегруппировке группы войск "Днепр" в Херсонской области;05:49 – Нужно ли разбомбить всю украинскую энергетику и железные дороги?08:05 – Почему на Западе заговорили о переговорах по урегулированию конфликта на Украине?09:20 – Почему до сих пор обстреливают Донбасс?11:24 – Как препятствовать проникновению диверсантов и беспилотников на территорию России?12:55 – Рецепт успеха в борьбе со шпионами: бдительность жителей и внимание участкового;14:44 – Как работают российские диверсанты на территории Украины?15:25 – Что делает Госдума для защиты своих граждан и обороны России?19:52 – Достаточно ли в России мобилизационных ресурсов для продолжения СВО?21:09 – Проверка сбежавших из страны "звёзд": что с ними сделают?
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видео, сво, спецоперация, госдума, россия, минобороны рф, сша, украина, переговоры, диверсанты, армия, днепр, херсонская область, депутат, ресурсы, военные, логистика, видео
Видео, СВО, Спецоперация, Госдума, Россия, Минобороны РФ, США, Украина, переговоры, диверсанты, армия, Днепр, Херсонская область, депутат, ресурсы, военные, логистика

Деньги есть, ВПК работает в три смены. Юрий Швыткин о шансах России против ВСУ

13:44 14.11.2023
 
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Что стоит за вбросом об "уходе" России с Херсонщины? Как остановить диверсантов и предугадывать атаки дронов? Спецоперация завершается или, наоборот, набирает обороты? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин
00:37 – Планы России после победы над Украиной;
03:13 – Боевой дух и настроения российских солдат;
04:44 – Вброс о перегруппировке группы войск "Днепр" в Херсонской области;
05:49 – Нужно ли разбомбить всю украинскую энергетику и железные дороги?
08:05 – Почему на Западе заговорили о переговорах по урегулированию конфликта на Украине?
09:20 – Почему до сих пор обстреливают Донбасс?
11:24 – Как препятствовать проникновению диверсантов и беспилотников на территорию России?
12:55 – Рецепт успеха в борьбе со шпионами: бдительность жителей и внимание участкового;
14:44 – Как работают российские диверсанты на территории Украины?
15:25 – Что делает Госдума для защиты своих граждан и обороны России?
19:52 – Достаточно ли в России мобилизационных ресурсов для продолжения СВО?
21:09 – Проверка сбежавших из страны "звёзд": что с ними сделают?
 
ВидеоСВОСпецоперацияГосдумаРоссияМинобороны РФСШАУкраинапереговорыдиверсантыармияДнепрХерсонская областьдепутатресурсывоенныелогистика
 
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