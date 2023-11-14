https://ukraina.ru/20231114/1051010703.html

Нехватка снарядов, повреждение порта, нарушение конвенции о минах. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

Нехватка снарядов, повреждение порта, нарушение конвенции о минах. Главное на Украине на 13:00 14 ноября - 14.11.2023 Украина.ру

Нехватка снарядов, повреждение порта, нарушение конвенции о минах. Главное на Украине на 13:00 14 ноября

Украина.ру, 14.11.2023

2023-11-14T13:00

2023-11-14T13:00

2023-11-14T14:56

эксклюзив

хроники

спецоперация

снаряды

дмитрий кулеба

обстрелы

атаки

порт

завод

конвенция

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В Киеве объяснили задержку поставки снарядов. ВСУ обстреливают Донбасс, однако на территории Украины раздаются взрывы, поврежден порт. Страна нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин.Глава министерства обороны Германии Борис Писториус во вторник заявил, что Евросоюзу не удастся выполнить в срок свое обещание о поставке Киеву одного миллиона снарядов.«Одного миллиона не удастся достичь, надо исходить из этой данности», — сказал он перед началом совместного заседания в Брюсселе с министрами обороны стран Евросоюза.Писториус пояснил, что изначально раздавались голоса, считавшие этот план нереализуемым ввиду отсутствия достаточных мощностей для производства боеприпасов.«И они, к сожалению, оказались правы», — подчеркнул он.Несмотря на это, все ответственные стороны на текущий момент пытаются ускорить процессы производства, заверил Писториус.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что страны ЕС на данный момент поставили Украине 300 тысяч боеприпасов из запланированного 1 миллиона. Агентство «Блумберг» указывало, что ЕС проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание предоставить миллион снарядов до марта 2024 года.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель попытался отшутиться, что лично у него в Брюсселе боеприпасов нет.Он посетовал, что европейская оборонная промышленность поставляет порядка 40% своей продукции третьим странам на экспорт вместо того, чтобы сконцентрироваться на Украине."Наша оборонная промышленность много экспортирует. Порядка 40% продукции экспортируется в третьи страны. Речь не идет о недостаточном производстве, поскольку они направляют продукцию на другие рынки. Возможно, то, что нам стоит сделать, - это постараться сместить это производство на приоритетное направление Украины", - отметил Боррель.Он также подчеркнул, что, "вероятно, оборонным производственным компаниям другие рынки интереснее"."Нам надо наладить диалог между политиками и производителями. Посмотрим, о чем мы договоримся", - заключил глава дипломатии ЕС.В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона объяснил задержку в поставке Киеву обещанных Евросоюзом миллиона снарядов печальным состоянием оборонной промышленности и складов Европы, а также бюрократией."Причина этой проблемы (отставание в планируемых сроках поставки боеприпасов – ред.) - не отсутствие политической воли ЕС поддерживать Украину, а печальное состояние и оборонной промышленности, не способной выполнять достаточное количество снарядов, и складов, и способность составлять внешние контакты. Выяснилось, что много преград, несинхронизированных вещей, бюрократии. ЕС работает над устранением этих вещей", - сказал Кулеба.Атаки и провалы ВСУВо вторник утром украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки из РСЗО. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 ракет из РСЗО", - говорится в телеграм-канале представительства.О последствиях пока не сообщается.Ранее, в 7.40, по указанному району Горловки уже выпускали десять ракет из РСЗО.Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили пять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из РСЗО", - указали в представительстве.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока не сообщили. При этом в четырех областях Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.В 10.14 воздушную тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях. Позже она распространилась на Харьковскую и Кировоградскую.Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве, прогремевшем в городе Кропивницкий Кировоградской области.Кроме того, в Херсоне и в городе Берислав Херсонской области были повреждены торговый порт и заводская территория, сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.Херсонская область стала частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем РФ находится 75% региона. Правобережную часть, в том числе Херсон, занимают украинские войска.Нарушение Оттавской конвенцииУкраина во время боев в Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил журналистам член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней в ходе презентации доклада "Landmine monitor 2023".В феврале на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Атнониу Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

https://ukraina.ru/20231114/1051001164.html

https://ukraina.ru/20231113/1050977718.html

https://ukraina.ru/20231113/1050973750.html

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2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, спецоперация, снаряды, дмитрий кулеба, обстрелы, атаки, порт, завод, конвенция