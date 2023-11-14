Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР - 14.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР
Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР - 14.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Русский культурный центр в Пекине
2023-11-14T10:19
2023-11-14T10:29
новости
китай
кнр (китай)
делегация
россия
миа "россия сегодня"
украина.ру
украина.ру
русская культура
культура
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В рамках проходящего визита в Китай сотрудники издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в Пекине.Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский."Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.
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новости, китай, кнр (китай), делегация, россия, миа "россия сегодня", украина.ру, украина.ру, русская культура, культура, пекин, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), делегация, Россия, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, Украина.ру, русская культура, культура, Пекин, Зарубежье

Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР

10:19 14.11.2023 (обновлено: 10:29 14.11.2023)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
Читать в
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Русский культурный центр в Пекине
В рамках проходящего визита в Китай сотрудники издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в Пекине.
Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.
В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.
Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский.
"Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
20 сентября, 14:02
"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сетиРолик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины
 
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