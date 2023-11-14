https://ukraina.ru/20231114/1051006468.html

Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР

Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР - 14.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Журналисты издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в столице КНР

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила Русский культурный центр в Пекине

2023-11-14T10:19

2023-11-14T10:19

2023-11-14T10:29

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В рамках проходящего визита в Китай сотрудники издания "Украина.ру" посетили Русский культурный центр в Пекине.Руководство центра познакомило с ежедневной работой центра культурной и социальной направленности.В свою очередь "Украина.ру" предложила информационное сотрудничество и несколько проектов, которые заинтересовали Русский культурный центр и многочисленную российскую диаспору в Пекине.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.Другой участник делегации Сюй Цзицзюнь рассказал, что самое большое впечатление по приезде в Россию, это то, что мало людей говорят по-китайски. К сожалению, отметил он, и российские, и китайские студенты выбирают английский."Сейчас в Китае дефицит кадров, обучающих русскому языку. Мне кажется, что Китай и Россия сегодня два крупнейших соседа и лучшие друзья. Поэтому логично, чтобы больше людей знали язык соседа. И у будущей интеллигенции должен быть шанс изучать язык соседа!" – заявил Сюй.

https://ukraina.ru/20230920/1049562870.html

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новости, китай, кнр (китай), делегация, россия, миа "россия сегодня", украина.ру, украина.ру, русская культура, культура, пекин, зарубежье