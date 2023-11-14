Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае - 14.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае - 14.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила посольство Российской Федерации
2023-11-14T10:13
2023-11-14T10:32
новости
китай
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россия
миа "россия сегодня"
украина.ру
делегация
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посольство
пекин
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Пребывающая в Пекине делегация издания "Украина.ру" посетила посольство Российской Федерации в Китае.На встрече обсуждались вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со сторон российского посольства. Помимо этого, в диалоге затронули ближайшие и перспективные планы. Обсуждение прошло в живой заинтересованной атмосфере.Работники медиагруппы "Россия сегодня" и представители посольства договорились о дальнейшем сотрудничестве.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.Сюй Цзицзюнь рассказал изданию Украина.ру о том, как прошла встреча с представителями российской дипмиссии. Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров о поездке в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, отметил он.Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.
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новости, китай, кнр (китай), россия, миа "россия сегодня", украина.ру, делегация, посольство рф, посольство, пекин, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), Россия, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, делегация, посольство РФ, посольство, Пекин, Зарубежье

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае

10:13 14.11.2023 (обновлено: 10:32 14.11.2023)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила посольство Российской Федерации
Пребывающая в Пекине делегация издания "Украина.ру" посетила посольство Российской Федерации в Китае.
На встрече обсуждались вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со сторон российского посольства. Помимо этого, в диалоге затронули ближайшие и перспективные планы. Обсуждение прошло в живой заинтересованной атмосфере.
Работники медиагруппы "Россия сегодня" и представители посольства договорились о дальнейшем сотрудничестве.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.
Сюй Цзицзюнь рассказал изданию Украина.ру о том, как прошла встреча с представителями российской дипмиссии. Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров о поездке в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, отметил он.
Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.
28 сентября, 13:59
Первые ласточки. Блогеры и певица Ван Фан из КНР, посетившие Мариуполь, побывали в посольстве РФ в ПекинеКитайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан, приезжавшие в Москву, Севастополь и Мариуполь по приглашению издания Украина.ру, на днях посетили российское посольство в Пекине, где пообщались с представителями дипмиссии
 
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