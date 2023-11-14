https://ukraina.ru/20231114/1051005715.html

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае - 14.11.2023 Украина.ру

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае

Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила посольство Российской Федерации

2023-11-14T10:13

2023-11-14T10:13

2023-11-14T10:32

новости

китай

кнр (китай)

россия

миа "россия сегодня"

украина.ру

делегация

посольство рф

посольство

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003568_0:340:2642:1826_1920x0_80_0_0_4b94ba5245e6027738327f61f6bc5e93.jpg

Пребывающая в Пекине делегация издания "Украина.ру" посетила посольство Российской Федерации в Китае.На встрече обсуждались вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со сторон российского посольства. Помимо этого, в диалоге затронули ближайшие и перспективные планы. Обсуждение прошло в живой заинтересованной атмосфере.Работники медиагруппы "Россия сегодня" и представители посольства договорились о дальнейшем сотрудничестве.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.Сюй Цзицзюнь рассказал изданию Украина.ру о том, как прошла встреча с представителями российской дипмиссии. Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров о поездке в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, отметил он.Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.

https://ukraina.ru/20230928/1049761524.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, кнр (китай), россия, миа "россия сегодня", украина.ру, делегация, посольство рф, посольство, пекин, зарубежье