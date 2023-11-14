https://ukraina.ru/20231114/1051005715.html
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае - 14.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила посольство Российской Федерации
2023-11-14T10:13
2023-11-14T10:13
2023-11-14T10:32
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Пребывающая в Пекине делегация издания "Украина.ру" посетила посольство Российской Федерации в Китае.На встрече обсуждались вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со сторон российского посольства. Помимо этого, в диалоге затронули ближайшие и перспективные планы. Обсуждение прошло в живой заинтересованной атмосфере.Работники медиагруппы "Россия сегодня" и представители посольства договорились о дальнейшем сотрудничестве.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.Сюй Цзицзюнь рассказал изданию Украина.ру о том, как прошла встреча с представителями российской дипмиссии. Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров о поездке в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, отметил он.Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.
https://ukraina.ru/20230928/1049761524.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, китай, кнр (китай), россия, миа "россия сегодня", украина.ру, делегация, посольство рф, посольство, пекин, зарубежье
Новости, Китай, КНР (Китай), Россия, МИА "Россия сегодня", Украина.ру, делегация, посольство РФ, посольство, Пекин, Зарубежье
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила российское посольство в Китае
10:13 14.11.2023 (обновлено: 10:32 14.11.2023)
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" в Пекине посетила посольство Российской Федерации
Пребывающая в Пекине делегация издания "Украина.ру" посетила посольство Российской Федерации в Китае.
На встрече обсуждались вопросы информационного сотрудничества с КНР, поддержки этих инициатив со сторон российского посольства. Помимо этого, в диалоге затронули ближайшие и перспективные планы. Обсуждение прошло в живой заинтересованной атмосфере.
Работники медиагруппы "Россия сегодня" и представители посольства договорились о дальнейшем сотрудничестве.
В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь. По возвращении в Китай, гости посетили российское посольство в Пекине.
Сюй Цзицзюнь рассказал изданию Украина.ру о том, как прошла встреча с представителями российской дипмиссии. Российским дипломатам было интересно узнать впечатления китайских блогеров о поездке в новые регионы России, во время встречи также прозвучали планы на дальнейшее укрепление связей между нашими странами посредством народной дипломатии, отметил он.
Буквально одновременно с этим между Россией и Китайской Народной Республикой был подписан протокол по сотрудничеству в области средств массовой информации.