Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup
10:14 14.11.2023 (обновлено: 10:30 14.11.2023)
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила пекинскую научно-техническую компанию 91techgroup
Делегация издания "Украина.ру" в Пекине посетила компанию 91techgroup, которая работает на рынке интернет-коммуникаций.
91techgroup - это современная компания, занимающаяся налаживанием связей посредством сетевых коммуникаций.
Руководство китайской компании 91techgroup заинтересовано в информационном сотрудничестве с мультимедийным изданием "Украина.ру".
Директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов вспомнил слова Владимира Ленина.
"Газета - это не только коллективный пропагандистский агитатор, но и коллективный пропагандистский организатор", - сказал Хисамов.
Именно этому принципу договорились следовать в вопросах будущего сотрудничества руководство издания "Украина.ру" и китайской компании 91techgroup.
В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь.
8 сентября, 15:53"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России