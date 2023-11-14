Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup - 14.11.2023 Украина.ру
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Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup - 14.11.2023 Украина.ру
Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup
Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила пекинскую научно-техническую компанию 91techgroup
2023-11-14T10:14
2023-11-14T10:30
новости
китай
кнр (китай)
искандер хисамов
украина.ру
украина.ру
делегация
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Делегация издания "Украина.ру" в Пекине посетила компанию 91techgroup, которая работает на рынке интернет-коммуникаций.91techgroup - это современная компания, занимающаяся налаживанием связей посредством сетевых коммуникаций.Руководство китайской компании 91techgroup заинтересовано в информационном сотрудничестве с мультимедийным изданием "Украина.ру".Директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов вспомнил слова Владимира Ленина.Именно этому принципу договорились следовать в вопросах будущего сотрудничества руководство издания "Украина.ру" и китайской компании 91techgroup.В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, китай, кнр (китай), искандер хисамов, украина.ру, украина.ру, делегация
Новости, Китай, КНР (Китай), Искандер Хисамов, Украина.ру, Украина.ру, делегация

Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup

10:14 14.11.2023 (обновлено: 10:30 14.11.2023)
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
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Делегация мультимедийного издания "Украина.ру" посетила пекинскую научно-техническую компанию 91techgroup
Делегация издания "Украина.ру" в Пекине посетила компанию 91techgroup, которая работает на рынке интернет-коммуникаций.
91techgroup - это современная компания, занимающаяся налаживанием связей посредством сетевых коммуникаций.
Руководство китайской компании 91techgroup заинтересовано в информационном сотрудничестве с мультимедийным изданием "Украина.ру".
Директор дирекции мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов вспомнил слова Владимира Ленина.
"Газета - это не только коллективный пропагандистский агитатор, но и коллективный пропагандистский организатор", - сказал Хисамов.
Именно этому принципу договорились следовать в вопросах будущего сотрудничества руководство издания "Украина.ру" и китайской компании 91techgroup.
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
© Украина.ру
В сентябре по приглашению издания Украина.ру китайские блогеры Жао Цзинь, Чжоу Сяопин, Сюй Цзицзюнь и певица Ван Фан посетили Москву, Севастополь и Мариуполь.
8 сентября, 15:53
"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России
 
НовостиКитайКНР (Китай)Искандер ХисамовУкраина.руУкраина.руделегация
 
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