Наши в Пекине. Делегация "Украина.ру" посетила китайскую компанию 91techgroup

"Катюша" в разрушенном ВСУ драмтеатре. Как прошёл визит китайской делегации в Мариуполь Известные блогеры из Китая с дружественным визитом посетили медиагруппу "Россия сегодня" по приглашению мультимедийной дирекции Украина.ру. По инициативе редакции издания специально для блогеров была организована ознакомительная поездка по новым регионам России