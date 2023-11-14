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Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга

Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга - 14.11.2023 Украина.ру

Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга

Сотрудник департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Дмитрий Сивак лишился работы из-за любви к русскому шансону. За прослушивание песни "Владимирский централ" его отстранили от обязанностей, передаёт NV со ссылкой на пресс-службу СБУ

2023-11-14T01:34

2023-11-14T01:34

2023-11-14T01:34

новости

украина

сво

михаил круг

владимирский централ

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сбу

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Речь идёт об инциденте, который произошёл 4 ноября в Виннице, когда Михаил Круг вдруг стал камнем преткновения СБУ и ВСУ. Силовики и боевики подрались в одном из ресторанов города, когда кто-то из посетителей призвал к ответу слушающих русские песни во время боевых действий. Как уточняет NV, Сивак отстранен от исполнения обязанностей и выведен в распоряжение командира. Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ.Ранее украинские СМИ писали, что во Львове арестовали мужчину, который включил в центре города на полную громкость песни "Ласкового мая". Напомним, на Украине с 7 октября 2022 года вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки. Фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов нельзя транслировать в общественных местах. Запрещены и гастроли исполнителей из России. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешаются лишь в том случае, если артист с гражданством РФ публично высказался против Специальной военной операции.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сво, михаил круг, владимирский централ, песни, сбу