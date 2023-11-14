https://ukraina.ru/20231114/1050997298.html
Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга
Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга - 14.11.2023 Украина.ру
Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга
Сотрудник департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Дмитрий Сивак лишился работы из-за любви к русскому шансону. За прослушивание песни "Владимирский централ" его отстранили от обязанностей, передаёт NV со ссылкой на пресс-службу СБУ
2023-11-14T01:34
2023-11-14T01:34
2023-11-14T01:34
новости
украина
сво
михаил круг
владимирский централ
песни
сбу
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Речь идёт об инциденте, который произошёл 4 ноября в Виннице, когда Михаил Круг вдруг стал камнем преткновения СБУ и ВСУ. Силовики и боевики подрались в одном из ресторанов города, когда кто-то из посетителей призвал к ответу слушающих русские песни во время боевых действий. Как уточняет NV, Сивак отстранен от исполнения обязанностей и выведен в распоряжение командира. Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ.Ранее украинские СМИ писали, что во Львове арестовали мужчину, который включил в центре города на полную громкость песни "Ласкового мая". Напомним, на Украине с 7 октября 2022 года вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки. Фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов нельзя транслировать в общественных местах. Запрещены и гастроли исполнителей из России. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешаются лишь в том случае, если артист с гражданством РФ публично высказался против Специальной военной операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сво, михаил круг, владимирский централ, песни, сбу
Новости, Украина, СВО, Михаил Круг, Владимирский централ, песни, СБУ
Зла немерено: сотрудник СБУ уволен из-за песни Круга
Сотрудник департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины Дмитрий Сивак лишился работы из-за любви к русскому шансону. За прослушивание песни "Владимирский централ" его отстранили от обязанностей, передаёт NV со ссылкой на пресс-службу СБУ
Речь идёт об инциденте, который произошёл
4 ноября в Виннице, когда Михаил Круг вдруг стал камнем преткновения СБУ и ВСУ. Силовики и боевики подрались в одном из ресторанов города, когда кто-то из посетителей призвал к ответу слушающих русские песни во время боевых действий.
Как уточняет NV, Сивак отстранен от исполнения обязанностей и выведен в распоряжение командира. Подразделения внутренней безопасности СБУ проводят служебное расследование по фактам, которые появились в СМИ в отношении сотрудника управления СБУ.
"В СБУ считают поведение своего сотрудника недостойным, особенно в то время, когда тысячи добродетельных и патриотических сотрудников спецслужбы борются с врагом, воюют на фронте и приближают победу Украины", – пишет источник.
Ранее украинские СМИ писали, что во Львове арестовали мужчину, который включил в центре города на полную громкость песни "Ласкового мая".
Напомним, на Украине с 7 октября 2022 года вступил в силу запрет на публичное исполнение российской музыки. Фонограммы, видео и музыкальные клипы российских артистов нельзя транслировать в общественных местах. Запрещены и гастроли исполнителей из России. Воспроизведение песен и гастроли на Украине разрешаются лишь в том случае, если артист с гражданством РФ публично высказался против Специальной военной операции.