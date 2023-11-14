https://ukraina.ru/20231114/1050975541.html

Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление

Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление - 14.11.2023 Украина.ру

Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление

России нужно измотать противника так, чтобы он не мог обстреливать позиции и населенные пункты кассетными боеприпасами. ВС РФ хорошо подготовились к зиме, а у ВСУ в этом плане - плохие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-11-14T04:00

2023-11-14T04:00

2023-11-14T04:00

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артиллерия

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Запад и Украина хотели втянуть Россию в войну на истощение, но они ее проиграли. На Западе требуют от Киева завершить конфликт с Россией на любых условиях. Но на Украине никто этого делать не собирается, рассказал эксперт.ВС РФ надо измотать противника так, чтобы он не мог вести обстрелы кассетные боеприпасами. Главная задача сейчас — контрбатарейная борьба, уничтожение скоплений личного состава и складов ВСУ, чтобы максимально ослабить противника, добавил он.Когда армия ВСУ будет окончательно деморализованной, парализованной и замерзшей, ВС России совершат то самое наступление, которое для наших войск пройдет с наименьшими потерями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231113/1050949262.html

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новости, украина, всу, вс рф, наступление, зима, резервы, фронт, кассетные боеприпасы, артиллерия, россия, зеленка