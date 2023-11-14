Когда замерзнут ВСУ. Алексей Леонков раскрыл, как Россия измотает врага, чтобы начать зимнее наступление
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
России нужно измотать противника так, чтобы он не мог обстреливать позиции и населенные пункты кассетными боеприпасами. ВС РФ хорошо подготовились к зиме, а у ВСУ в этом плане - плохие перспективы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Запад и Украина хотели втянуть Россию в войну на истощение, но они ее проиграли. На Западе требуют от Киева завершить конфликт с Россией на любых условиях. Но на Украине никто этого делать не собирается, рассказал эксперт.
ВС РФ надо измотать противника так, чтобы он не мог вести обстрелы кассетные боеприпасами. Главная задача сейчас — контрбатарейная борьба, уничтожение скоплений личного состава и складов ВСУ, чтобы максимально ослабить противника, добавил он.
"Пока еще действует фактор "зеленки" (есть листва на деревьях. - Ред.). Это маскировочный фактор, который помогает ВСУ воевать. Но скоро зима. Зимой спадет листва и настанет мороз. Мы к зиме подготовились, а у них зимой все плохо", - отметил Леонков.
Когда армия ВСУ будет окончательно деморализованной, парализованной и замерзшей, ВС России совершат то самое наступление, которое для наших войск пройдет с наименьшими потерями, заключил собеседник издания.
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Вчера, 04:00"Мы будем наступать": эксперт объяснил, сколько "железа" передали Украине и где Киев прячет самолеты F-16Залужный признал, что для успешного наступления не хватило техники, а натовские учебники не работают. По мнению главкома ВСУ украинской армии нужно воевать "от обороны". В то время как президент Владимир Зеленский хочет наступать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков