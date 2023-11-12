https://ukraina.ru/20231112/1050965669.html

Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове

Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове - 12.11.2023 Украина.ру

Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове

Начальник артиллерии 41-й бригады ВСУ подполковник Швец оказался в центре громкого скандала. Придя на массаж в Харькове, он устроил дебош, пишут местные СМИ

2023-11-12T19:49

2023-11-12T19:49

2023-11-12T19:49

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Высокопоставленный военный решил расслабиться в одном из массажных салонов Харькова, однако отдых не заладился. Делающая вэсэушнику эротический массаж работница заведения оказалась избита им. На место инцидента прибыла охрана салона. В итоге подполковника побили и буквально выбросили на улицу, где Швец какое-то время валялся без сознания. Прохожие вызвали ему местную службу военного порядка (аналог военной полиции), которая забрала его. Как уточняют СМИ, с вэсэушником был проведен допрос.Какие меры были приняты в отношении его по итогам этого инцидента, не сообщается.

https://ukraina.ru/20231112/1050964052.html

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новости, харьков, всу, артиллерия, массаж, скандал