Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове - 12.11.2023 Украина.ру
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Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове - 12.11.2023 Украина.ру
Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
Начальник артиллерии 41-й бригады ВСУ подполковник Швец оказался в центре громкого скандала. Придя на массаж в Харькове, он устроил дебош, пишут местные СМИ
2023-11-12T19:49
2023-11-12T19:49
новости
харьков
всу
артиллерия
массаж
скандал
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Высокопоставленный военный решил расслабиться в одном из массажных салонов Харькова, однако отдых не заладился. Делающая вэсэушнику эротический массаж работница заведения оказалась избита им. На место инцидента прибыла охрана салона. В итоге подполковника побили и буквально выбросили на улицу, где Швец какое-то время валялся без сознания. Прохожие вызвали ему местную службу военного порядка (аналог военной полиции), которая забрала его. Как уточняют СМИ, с вэсэушником был проведен допрос.Какие меры были приняты в отношении его по итогам этого инцидента, не сообщается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьков, всу, артиллерия, массаж, скандал
Новости, Харьков, ВСУ, артиллерия, массаж, скандал

Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове

19:49 12.11.2023
 
© flickr.com / petemahyМассаж массажист врач костоправ
Массаж массажист врач костоправ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© flickr.com / petemahy
Читать в
Начальник артиллерии 41-й бригады ВСУ подполковник Швец оказался в центре громкого скандала. Придя на массаж в Харькове, он устроил дебош, пишут местные СМИ
Высокопоставленный военный решил расслабиться в одном из массажных салонов Харькова, однако отдых не заладился. Делающая вэсэушнику эротический массаж работница заведения оказалась избита им.
На место инцидента прибыла охрана салона. В итоге подполковника побили и буквально выбросили на улицу, где Швец какое-то время валялся без сознания.
Прохожие вызвали ему местную службу военного порядка (аналог военной полиции), которая забрала его. Как уточняют СМИ, с вэсэушником был проведен допрос.
Какие меры были приняты в отношении его по итогам этого инцидента, не сообщается.
- РИА Новости, 1920, 12.11.2023
18:07
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НовостиХарьковВСУартиллериямассажскандал
 
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Заголовок открываемого материала
19:49Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
19:21В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
18:59"Ты нацистка, здесь русскоязычных больше": поход украинки за приправами для вэсэушников обернулся шоком
18:28На Киев движется странный мужчина с огромным крестом: все не так просто, как кажется
18:25Залужного в президенты. Итоги 12 ноября на Украине
18:17Британское издание озадачено дилеммой провала "контрнаступа" ВСУ
18:07"Погибают чистые украинцы": жительница Львова призвала отправлять на войну только жителей востока страны
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