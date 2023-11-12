Начальника артиллерии бригады ВСУ вышвырнули из салона эротического массажа в Харькове
Начальник артиллерии 41-й бригады ВСУ подполковник Швец оказался в центре громкого скандала. Придя на массаж в Харькове, он устроил дебош, пишут местные СМИ
Высокопоставленный военный решил расслабиться в одном из массажных салонов Харькова, однако отдых не заладился. Делающая вэсэушнику эротический массаж работница заведения оказалась избита им.
На место инцидента прибыла охрана салона. В итоге подполковника побили и буквально выбросили на улицу, где Швец какое-то время валялся без сознания.
Прохожие вызвали ему местную службу военного порядка (аналог военной полиции), которая забрала его. Как уточняют СМИ, с вэсэушником был проведен допрос.
Какие меры были приняты в отношении его по итогам этого инцидента, не сообщается.