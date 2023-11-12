В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации - 12.11.2023 Украина.ру
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В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации - 12.11.2023 Украина.ру
В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
Украинские женщины - жены, матери и сестры вэсэушников - вышли 12 ноября на акции протеста с требованием вернуть их близких домой с фронта
2023-11-12T19:21
2023-11-12T19:22
новости
украина
демобилизация
акции протеста
всу
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Это не первые акции подобного рода на Украине за последнее время, однако впервые одновременно они прошли в крупнейших городах страны - Киеве, Львове, Житомире, Одессе и др.В ходе акций несколько десятков женщин развернули плакаты и скандировали призывы демобилизовать тех, кто находится в зоне боевых действий более полугода.Ранее на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч подписей собрала петиция о демобилизации вэсэушников, которые были призваны в первые дни конфликта и находятся на фронте уже 18 месяцев.Реакции властей на данное требование пока не последовало.
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новости, украина, демобилизация, акции протеста, всу
Новости, Украина, демобилизация, акции протеста, ВСУ

В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации

19:21 12.11.2023 (обновлено: 19:22 12.11.2023)
 
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Украинские женщины - жены, матери и сестры вэсэушников - вышли 12 ноября на акции протеста с требованием вернуть их близких домой с фронта
Это не первые акции подобного рода на Украине за последнее время, однако впервые одновременно они прошли в крупнейших городах страны - Киеве, Львове, Житомире, Одессе и др.
В ходе акций несколько десятков женщин развернули плакаты и скандировали призывы демобилизовать тех, кто находится в зоне боевых действий более полугода.
Ранее на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч подписей собрала петиция о демобилизации вэсэушников, которые были призваны в первые дни конфликта и находятся на фронте уже 18 месяцев.
Реакции властей на данное требование пока не последовало.
 
НовостиУкраинадемобилизацияакции протестаВСУ
 
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