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В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации

В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации - 12.11.2023 Украина.ру

В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации

Украинские женщины - жены, матери и сестры вэсэушников - вышли 12 ноября на акции протеста с требованием вернуть их близких домой с фронта

2023-11-12T19:21

2023-11-12T19:21

2023-11-12T19:22

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Это не первые акции подобного рода на Украине за последнее время, однако впервые одновременно они прошли в крупнейших городах страны - Киеве, Львове, Житомире, Одессе и др.В ходе акций несколько десятков женщин развернули плакаты и скандировали призывы демобилизовать тех, кто находится в зоне боевых действий более полугода.Ранее на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч подписей собрала петиция о демобилизации вэсэушников, которые были призваны в первые дни конфликта и находятся на фронте уже 18 месяцев.Реакции властей на данное требование пока не последовало.

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новости, украина, демобилизация, акции протеста, всу