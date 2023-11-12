В крупнейших городах Украины прошли акции протеста с требованием демобилизации
19:21 12.11.2023 (обновлено: 19:22 12.11.2023)
Украинские женщины - жены, матери и сестры вэсэушников - вышли 12 ноября на акции протеста с требованием вернуть их близких домой с фронта
Это не первые акции подобного рода на Украине за последнее время, однако впервые одновременно они прошли в крупнейших городах страны - Киеве, Львове, Житомире, Одессе и др.
В ходе акций несколько десятков женщин развернули плакаты и скандировали призывы демобилизовать тех, кто находится в зоне боевых действий более полугода.
Ранее на сайте президента Украины необходимые 25 тысяч подписей собрала петиция о демобилизации вэсэушников, которые были призваны в первые дни конфликта и находятся на фронте уже 18 месяцев.
Реакции властей на данное требование пока не последовало.